Thói quen ăn uống tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc phải mà không biết
GĐXH - Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm.
Thói quen ăn mặn liên quan gì đến nguy cơ suy thận?
Các chuyên gia cho biết, không phải cứ ăn mặn là sẽ bị suy thận ngay. Tuy nhiên, thói quen này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về thận và khiến chức năng thận suy giảm theo thời gian.
Trước hết, ăn nhiều muối khiến cơ thể giữ nước để cân bằng natri, làm tăng thể tích máu và gây tăng huyết áp. Tình trạng huyết áp cao kéo dài sẽ làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, từ đó làm giảm khả năng lọc máu – một trong những cơ chế chính dẫn đến suy thận.
Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều muối còn làm tăng protein trong nước tiểu (protein niệu) – dấu hiệu sớm cho thấy thận đang bị tổn thương. Đây cũng là yếu tố nguy cơ làm bệnh thận tiến triển nhanh hơn.
Ngoài ra, ăn mặn làm tăng lượng canxi đào thải qua nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Nếu sỏi gây tắc nghẽn kéo dài, nhu mô thận có thể bị tổn thương, ảnh hưởng đến chức năng lọc.
Dấu hiệu cảnh báo nguy cơ suy thận
Khi thận bị quá tải do ăn mặn kéo dài, cơ thể có thể xuất hiện một số biểu hiện như mệt mỏi, suy nhược, khó tập trung do độc tố tích tụ trong máu. Nhiều người còn gặp rối loạn giấc ngủ, ngủ không sâu hoặc dễ tỉnh giấc.
Da khô, ngứa cũng là dấu hiệu thường gặp khi thận hoạt động kém, khiến cân bằng khoáng chất trong cơ thể bị rối loạn. Ngoài ra, người bệnh có thể nhận thấy thay đổi khi đi tiểu như tiểu đêm, nước tiểu nhiều bọt hoặc bất thường.
Tình trạng phù chân, sưng mắt cá chân xảy ra do cơ thể giữ nước khi thận không đào thải hiệu quả. Một số người còn chán ăn, ăn uống kém hoặc bị chuột rút do rối loạn điện giải.
Ăn bao nhiêu muối là quá nhiều?
Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ tối đa khoảng 2,3g natri mỗi ngày (tương đương khoảng 1 muỗng cà phê muối). Mức tốt hơn cho sức khỏe là khoảng 1,5g natri/ngày, đặc biệt với người có tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc nguy cơ bệnh thận.
Việc thường xuyên vượt ngưỡng này sẽ làm tăng áp lực lên hệ mạch máu của thận, khiến chức năng lọc suy giảm dần theo thời gian.
Làm gì để giảm nguy cơ suy thận do ăn mặn?
Để bảo vệ thận, mỗi người nên giảm lượng muối trong khẩu phần ăn hằng ngày, hạn chế các món mặn như dưa muối, cá kho, nước chấm đậm vị. Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước và kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Việc thay đổi thói quen ăn uống, đặc biệt là giảm ăn mặn, là bước quan trọng giúp phòng ngừa suy thận và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
