Thói quen ăn uống tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc phải mà không biết

Thứ ba, 19:00 24/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Thói quen ăn mặn liên quan gì đến nguy cơ suy thận?

Các chuyên gia cho biết, không phải cứ ăn mặn là sẽ bị suy thận ngay. Tuy nhiên, thói quen này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về thận và khiến chức năng thận suy giảm theo thời gian.

Trước hết, ăn nhiều muối khiến cơ thể giữ nước để cân bằng natri, làm tăng thể tích máu và gây tăng huyết áp. Tình trạng huyết áp cao kéo dài sẽ làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, từ đó làm giảm khả năng lọc máu – một trong những cơ chế chính dẫn đến suy thận.

Thói quen ăn uống tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc phải mà không biết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều muối còn làm tăng protein trong nước tiểu (protein niệu) – dấu hiệu sớm cho thấy thận đang bị tổn thương. Đây cũng là yếu tố nguy cơ làm bệnh thận tiến triển nhanh hơn.

Ngoài ra, ăn mặn làm tăng lượng canxi đào thải qua nước tiểu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Nếu sỏi gây tắc nghẽn kéo dài, nhu mô thận có thể bị tổn thương, ảnh hưởng đến chức năng lọc.

Dấu hiệu cảnh báo nguy cơ suy thận

Khi thận bị quá tải do ăn mặn kéo dài, cơ thể có thể xuất hiện một số biểu hiện như mệt mỏi, suy nhược, khó tập trung do độc tố tích tụ trong máu. Nhiều người còn gặp rối loạn giấc ngủ, ngủ không sâu hoặc dễ tỉnh giấc.

Da khô, ngứa cũng là dấu hiệu thường gặp khi thận hoạt động kém, khiến cân bằng khoáng chất trong cơ thể bị rối loạn. Ngoài ra, người bệnh có thể nhận thấy thay đổi khi đi tiểu như tiểu đêm, nước tiểu nhiều bọt hoặc bất thường.

Tình trạng phù chân, sưng mắt cá chân xảy ra do cơ thể giữ nước khi thận không đào thải hiệu quả. Một số người còn chán ăn, ăn uống kém hoặc bị chuột rút do rối loạn điện giải.

Thói quen ăn uống tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc phải mà không biết - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ăn bao nhiêu muối là quá nhiều?

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ tối đa khoảng 2,3g natri mỗi ngày (tương đương khoảng 1 muỗng cà phê muối). Mức tốt hơn cho sức khỏe là khoảng 1,5g natri/ngày, đặc biệt với người có tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc nguy cơ bệnh thận.

Việc thường xuyên vượt ngưỡng này sẽ làm tăng áp lực lên hệ mạch máu của thận, khiến chức năng lọc suy giảm dần theo thời gian.

Làm gì để giảm nguy cơ suy thận do ăn mặn?

Để bảo vệ thận, mỗi người nên giảm lượng muối trong khẩu phần ăn hằng ngày, hạn chế các món mặn như dưa muối, cá kho, nước chấm đậm vị. Đồng thời, cần duy trì chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Việc thay đổi thói quen ăn uống, đặc biệt là giảm ăn mặn, là bước quan trọng giúp phòng ngừa suy thận và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 hồi phục ngoạn mục: Bài học kiểm soát bệnh không phải ai cũng biết

GĐXH - Từ tình trạng suy thận giai đoạn 3, suy kiệt chỉ còn 40kg sau COVID-19, người đàn ông 59 tuổi đã hồi phục ấn tượng nhờ điều trị đúng cách và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt.

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Đau tức ngực kéo dài, nam thanh niên 29 tuổi phát hiện mắc một dạng ung thư mạch máu cực hiếm.

Sống khỏe - 8 giờ trước

Vitamin A là vi chất thiết yếu đối với sinh lý tự nhiên của cơ thể, thuộc nhóm vitamin tan trong chất béo. Cơ thể không thể tự tổng hợp vitamin A mà cần được tiếp nhận hàng ngày thông qua thực phẩm và thực phẩm bổ sung.

Sống khỏe - 10 giờ trước

Đau cột sống không còn là vấn đề của riêng người cao tuổi. Thực tế cho thấy tỷ lệ người trẻ, dân văn phòng và người lao động nặng bị đau lưng, đau cổ vai gáy ngày càng gia tăng.

Sống khỏe - 10 giờ trước

GĐXH - Đi khám sức khỏe định kỳ, người phụ nữ 50 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp dù khối u rất nhỏ, chưa gây triệu chứng.

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Tại sao có những người ở tuổi 70 vẫn giữ được thần thái trẻ trung, cơ thể dẻo dai như mới ngoài 50? Bí quyết tuổi thọ cao không nằm ở những loại thuốc bổ đắt tiền hay phương pháp trị liệu xa xỉ.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Từ tình trạng suy thận giai đoạn 3, suy kiệt chỉ còn 40kg sau COVID-19, người đàn ông 59 tuổi đã hồi phục ấn tượng nhờ điều trị đúng cách và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt.

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Những biểu hiện như suy giảm trí nhớ tạm thời, rối loạn tiêu hóa hay ngứa da không rõ nguyên nhân có thể chỉ là phản ứng nhất thời. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu các triệu chứng này kéo dài, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải, đặc biệt liên quan đến chức năng gan và quá trình chuyển hóa.

Y tế - 1 ngày trước

Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tin vào quảng cáo, một người phụ nữ tại Hà Nội đã tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường (bệnh tiểu đường) suốt 3 năm, dẫn đến hôn mê nhiễm toan ceton, suy hô hấp...

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Một số món ăn quen thuộc trên bàn ăn hằng ngày có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng sai cách trong thời gian dài.

Y tế

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

Sống khỏe
Sống khỏe
Sống khỏe
Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

