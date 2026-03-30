Người phụ nữ 60 tuổi phát hiện ung thư phổi giai đoạn rất sớm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ho kéo dài tưởng viêm nhẹ, không ngờ là dấu hiệu ung thư phổi

Bệnh nhân bà Lan (60 tuổi, Tuyên Quang) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội vì ho kéo dài hơn 1 tháng không thuyên giảm. Người bệnh không sốt, không khó thở, các thăm khám ban đầu và chụp X-quang phổi không phát hiện bất thường rõ ràng.

Theo TTND.PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Hữu Ước, trước tình trạng triệu chứng kéo dài nhưng không rõ nguyên nhân, bác sĩ đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) để đánh giá chi tiết nhu mô phổi.

Kết quả ghi nhận một nốt kính mờ nhỏ khoảng 10 mm ở thùy giữa phổi phải, có dấu hiệu co kéo mô xung quanh – đặc điểm gợi ý tổn thương ác tính giai đoạn sớm. Một số nốt nhỏ khác được đánh giá nguy cơ thấp.

Êkíp phẫu thuật tiếp cận phần nhu mô phổi chứa tổn thương. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật ngay trong mổ sau khi xác định ác tính

Để loại trừ nguyên nhân nhiễm trùng, bệnh nhân được nội soi phế quản và làm các xét nghiệm tìm vi khuẩn lao nhưng đều âm tính. Sau hai tuần theo dõi, nốt phổi nghi ngờ vẫn tồn tại và không thay đổi.

Trước nguy cơ ung thư giai đoạn sớm, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi lồng ngực cắt một phần phổi chứa tổn thương (kỹ thuật Wedge) để sinh thiết.

Trong quá trình mổ, mẫu bệnh phẩm được phân tích tức thì bằng phương pháp cắt lạnh. Chỉ sau chưa đầy 30 phút, kết quả xác định là tổn thương ác tính. Ngay lập tức, bác sĩ tiến hành cắt thùy giữa phổi phải kèm nạo vét hạch theo đúng phác đồ.

Ca phẫu thuật diễn ra trong chưa đầy 3 giờ, với sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại và các thiết bị chuyên sâu, đảm bảo loại bỏ triệt để khối u.

Ung thư phổi giai đoạn rất sớm, tiên lượng khả quan

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định bà Lan mắc ung thư phổi biểu mô tuyến, độ 2. Khối u chỉ 1,1 cm, còn khu trú trong nhu mô phổi, chưa xâm lấn mạch máu hay lan rộng.

Theo phân loại TNM, bệnh ở giai đoạn pT1b – giai đoạn rất sớm, tiên lượng điều trị tốt nếu được theo dõi và quản lý đúng cách.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi ổn định và xuất viện sau hơn một tuần. Bà cần tái khám định kỳ, theo dõi bằng chụp CT ngực, xét nghiệm chuyên sâu và có thể được chỉ định các phương pháp điều trị bổ trợ nếu cần.

Ung thư phổi giai đoạn sớm: Dễ bỏ qua vì triệu chứng mơ hồ

Theo các chuyên gia, ung thư phổi giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Những biểu hiện như ho kéo dài, mệt mỏi nhẹ rất dễ bị nhầm với bệnh hô hấp thông thường.

Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi chụp CT kiểm tra sức khỏe.

Bác sĩ khuyến cáo người dân nên chủ động tầm soát ung thư phổi, đặc biệt với những người trên 30 tuổi, sống ở khu vực ô nhiễm, có tiền sử hút thuốc hoặc gia đình có người mắc bệnh.

Việc chụp CT ngực liều thấp định kỳ mỗi 12–24 tháng giúp phát hiện sớm các tổn thương nhỏ, tăng khả năng điều trị triệt căn và cải thiện chất lượng sống lâu dài.

