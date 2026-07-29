Cô gái 26 tuổi phát hiện u buồng trứng kích thước 15cm từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua

Đau bụng dữ dội, bí tiểu vì khối u buồng trứng khổng lồ

Chị K.S.S. (26 tuổi, ngụ Trảng Bàng, Tây Ninh) bất ngờ xuất hiện cơn đau dữ dội vùng dưới rốn, kèm cảm giác ớn lạnh, tiểu khó và không thể đi tiêu. Ban đầu, người bệnh nghĩ đây chỉ là rối loạn tiêu hóa nên theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, các triệu chứng ngày càng nặng khiến gia đình phải đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cấp cứu.

Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, các bác sĩ Khoa Sản – Phụ khoa phát hiện một khối nang buồng trứng rất lớn, kích thước khoảng 15 x 10 x 10 cm, di động cùng tử cung và kèm tình trạng viêm phần phụ.

Sau khi điều trị ổn định tình trạng viêm, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi bóc khối u nhằm loại bỏ tổn thương và bảo tồn tối đa phần buồng trứng lành.

Hình ảnh khối u buồng trứng trên phim nội soi. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật nội soi bóc trọn khối u, bảo tồn chức năng sinh sản

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khối u xuất phát từ buồng trứng phải, có bề mặt nhẵn và ranh giới rõ. Sau khi kiểm tra các cơ quan khác trong ổ bụng đều bình thường, ê-kíp tiến hành bóc tách toàn bộ khối u bằng phương pháp nội soi, cầm máu cẩn thận và gửi bệnh phẩm làm giải phẫu bệnh để xác định bản chất tổn thương.

Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, có thể đi lại, sinh hoạt bình thường và được xuất viện.

U buồng trứng có thể âm thầm phát triển trong thời gian dài

Theo BS. Zơ Râm Thuông, Khoa Sản – Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, u buồng trứng là bệnh lý khá phổ biến ở phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi sinh sản. Phần lớn trường hợp ở giai đoạn đầu không có triệu chứng rõ ràng nên rất khó phát hiện.

Khi khối u phát triển lớn, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như đau bụng dưới, căng tức vùng chậu, tiểu khó, táo bón hoặc cảm giác nặng bụng do khối u chèn ép bàng quang và trực tràng. Nguy hiểm hơn, u buồng trứng có thể gây xoắn hoặc vỡ, khiến người bệnh đau bụng dữ dội và phải cấp cứu.

Theo bác sĩ Thuông, ngoài mục tiêu loại bỏ khối u, phẫu thuật còn hướng đến bảo tồn tối đa phần buồng trứng lành ở phụ nữ trẻ khi đủ điều kiện, góp phần duy trì khả năng sinh sản và chức năng nội tiết. Với những trường hợp phù hợp, phẫu thuật nội soi giúp giảm xâm lấn, ít đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục.

Những dấu hiệu cảnh báo u buồng trứng không nên chủ quan

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên đến cơ sở y tế chuyên khoa khi xuất hiện những dấu hiệu như đau bụng dưới kéo dài hoặc đau đột ngột, bụng dưới căng tức, bụng to bất thường, bí tiểu, tiểu khó, táo bón, cảm giác nặng vùng chậu, rối loạn kinh nguyệt hoặc đau khi quan hệ.

Khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/lần kết hợp siêu âm là cách hiệu quả để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, trong đó có u buồng trứng và ung thư buồng trứng ở giai đoạn đầu. Việc phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng, tăng khả năng bảo tồn buồng trứng, chức năng sinh sản cũng như chất lượng cuộc sống của người phụ nữ.



