'Mất kết nối' giữa cha mẹ và con cái ở tuổi vị thành niên: Làm gì để gỡ rối?
GĐXH – Theo các chuyên gia, việc hiểu tâm lý lứa tuổi và xây dựng cách giao tiếp phù hợp sẽ giúp tăng sự gắn kết giữa cha mẹ và con ở lứa tuổi vị thành niên.
Tuổi vị thành niên (10 - 19 tuổi) là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ trẻ em sang người lớn. Đây là giai đoạn trẻ có nhiều thay đổi về thể chất, trí tuệ, cảm xúc và quan hệ xã hội. Tuy nhiên, ở thời điểm này, sự khác biệt trong suy nghĩ, cảm xúc và cách nhìn nhận vấn đề có thể khiến cha mẹ và trẻ khó thấu hiểu, dẫn đến mâu thuẫn, mất kết nối.
Theo ThS Vũ Văn Thuấn – Khoa Vị thành niên, Bệnh viện Nhi Trung ương, có nhiều yếu tố dẫn đến mất kết nối giữa bố mẹ và con cái, ví dụ như:
Sự khác biệt về thế hệ
Mỗi thế hệ lớn lên trong bối cảnh xã hội, văn hóa khác nhau nên có sự khác biệt về quan điểm, lối sống. Cha mẹ đề cao sự ổn định, kỷ luật, còn trẻ vị thành niên coi trọng sáng tạo, linh hoạt và tự do cá nhân. Điều này dễ dẫn đến mâu thuẫn khi cha mẹ cho rằng trẻ thiếu nguyên tắc, còn trẻ cảm thấy cha mẹ cứng nhắc, bảo thủ.
Giao tiếp chưa phù hợp giữa cha mẹ và con
Cha mẹ thường muốn góp ý, định hướng cho con, nhưng nếu lời nói mang tính phê bình, áp đặt hoặc giảng giải quá nhiều, trẻ có thể cảm thấy không được lắng nghe. Ngược lại, trẻ vị thành niên đôi khi chưa biết cách diễn đạt cảm xúc, nhu cầu của mình nên dễ im lặng, né tránh hoặc phản ứng gay gắt.
Thiếu thời gian chất lượng bên nhau
Thời gian chất lượng là khi chúng ta dành trọn sự quan tâm, lắng nghe và kết nối với người đối diện qua những cuộc trò chuyện, chia sẻ ý nghĩa. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, công việc, công nghệ và lịch trình cá nhân khiến thời gian cha mẹ và trẻ dành cho nhau ngày càng ít đi.
Mạng xã hội và thiết bị điện tử
Mạng xã hội hiện nay được coi là một phần trong đời sống của trẻ vị thành niên, giúp trẻ học hỏi, giải trí và duy trì quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, nếu không có sự đồng hành và thống nhất trong gia đình, việc sử dụng mạng xã hội có thể dẫn đến tranh cãi về thời lượng, nội dung, quyền riêng tư hoặc các nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, tiếp xúc với nội dung không phù hợp, giảm tập trung học tập và sinh hoạt.
Vì vậy, các chuyên gia nhấn mạnh, việc hiểu tâm lý lứa tuổi và xây dựng cách giao tiếp phù hợp sẽ giúp tăng sự gắn kết giữa cha mẹ và con ở trong giai đoạn nhạy cảm này.
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