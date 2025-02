Cô gái bất ngờ nhận lại 30 triệu đồng đánh rơi từ công an xã

Đại diện chính quyền xã Thái Thịnh (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cho biết, mới đây Công an địa phương vừa tìm lại số tiền lớn cùng nhiều giấy tờ liên quan cho một công dân bị làm rơi trên đường.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 28/1 (tức 29 Tết Ất Tỵ), Công an xã Thái Thịnh nhận được tin trình báo của chị Đ.T.C (SN 1993, trú tại thôn Bắc Thịnh, xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy) bản thân không may đánh rơi 1 chiếc túi xách bên trong có các giấy tờ và số tiền 30 triệu đồng.

Chị Đ.T.C nhận lại số tiền 30 triệu đồng cùng giấy tờ của mình đánh rơi từ Công an xã Thái Thịnh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thái Thịnh đã huy động lực lượng tiến hành rà soát các tuyến đường và trích xuất camera an ninh trên địa bàn xã. Bắng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã đã tìm thấy tài sản và trao trả lại cho chị C.

Xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của lực lượng công an nhân dân, chị C. vui mừng, gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ chiến sĩ Công an xã Thái Thịnh khi nhận lại chiếc túi xách với đầy đủ giấy tờ và số tiền đánh rơi.

