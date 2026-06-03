Cô gái quê Hà Tĩnh thu hút tại Miss Grand Vietnam 2026
GĐXH - Linh Nhi quê Hà Tĩnh được đánh giá sở hữu nhan sắc cá tính chuẩn tiêu chí Miss Grand Vietnam.
Fanpage Miss Grand Vietnam 2026 mới công bố thí sinh Võ Thị Linh Nhi là nhân tố tiếp theo dự thi năm nay. Linh Nhi sinh năm 2002, quê Hà Tĩnh. Cô có kinh nghiệm người mẫu và được biết đến từ Top 10 Vietnam's Next Top Model Online 2025.
Linh Nhi chia sẻ: "Từ nhỏ tôi chưa từng nghĩ mình là một cô gái nổi bật, cũng không có quá nhiều điều kiện hay thành tích đặc biệt. Nhưng tôi luôn tin rằng mỗi người đều có giá trị riêng nếu dám cố gắng và bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Đến với Miss Grand Vietnam 2026, tôi mong muốn được học hỏi, thử thách giới hạn của bản thân và lan tỏa những năng lượng tích cực đến mọi người. Đây cũng là cơ hội để tôi kết nối và đưa hình ảnh của mình đến gần hơn với công chúng".
Những hình ảnh trên trang cá nhân của người đẹp Hà Tĩnh, nhiều người còn đánh giá cô khá giống với diễn viên Diệu Nhi - bà xã của Anh Tú. Bên cạnh đó, theo nhiều fan sắc đẹp, Linh Nhi sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, cá tính chuẩn với tiêu chí của Miss Grand Vietnam.
Hình ảnh Linh Nhi trước hành trình chinh phục Miss Grand Vietnam 2026:
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