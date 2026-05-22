Người đẹp quê Hưng Yên trở lại, gây chú ý Miss Grand Vietnam 2026
GĐXH - Kim Anh - người đẹp quê Hưng Yên, gây ấn tượng khi trở lại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026. Cô thể hiện tinh thần quyết tâm giành vương miện sau khi chỉ dừng chân top 15 mùa giải 2025.
Nguyễn Thị Kim Anh sinh năm 2003 đến từ Hưng Yên (Thái Bình cũ) là cái tên tiếp theo được BTC Miss Grand Vietnam 2026 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 công bố. Được biết, Kim Anh từng học tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Hiện cô là mẫu ảnh tự do.
Cô từng lọt Top 15 Miss Grand Vietnam 2025, Top 40 Hoa hậu Du lịch Việt Nam - Miss Tourism Viet Nam, "mỹ nhân mặt mộc" của Vietnam's Next Top Model 2025. Trở lại với cuộc thi nhan sắc Miss Grand Vietnam 2026, Kim Anh cho biết, cô đến với một tâm thế hoàn toàn mới: Không chỉ để học hỏi, mà để khẳng định vị thế của một nhân tố thực lực đã sẵn sàng.
"Tôi đặc biệt khao khát có cơ hội trở thành một phần trong ngôi nhà chung của Sen Vàng. Với tôi, việc được đồng hành cùng công ty là một cột mốc quan trọng để tôi rèn luyện sự chuyên nghiệp và cống hiến sức trẻ của mình. Tôi tin rằng, với sự bền bỉ của một cô gái tự lập từ sớm và kinh nghiệm tích lũy được, tôi sẽ là một đại sứ tận tâm, mang lại những giá trị tích cực về cả hình ảnh lẫn thương mại cho tổ chức.
Tôi không hứa sẽ là người đẹp nhất, nhưng tôi cam kết sẽ là người nỗ lực nhất và mang lại hiệu quả cao nhất khi được trao cơ hội đồng hành", người đẹp quê Hưng Yên chia sẻ.
Hình ảnh của Kim Anh tại Miss Grand Vietnam 2025.
Chân dung Nguyễn Thị Kim Anh - Người đẹp Hưng Yên tranh tài Miss Grand Vietnam 2026:
Hoa hậu Vi Minh rời bản về thành phố, Ngân Khánh bỗng dưng nổi tiếngXem - nghe - đọc - 57 phút trước
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh choáng váng khi hình ảnh của cô bạn thân Ngân Khánh cùng con gái xuất hiện ngập tràn trên mạng xã hội.
Ông Trực sang nhà hàng xóm làm lành, xin cho Trung được làm con rểXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Ông Trực chủ động sang gặp ông Phúc để làm hòa, gác lại quá khứ và ngỏ ý xin cho Trung được làm rể nhà ông Phúc.
Sơn Ngọc Minh từng bị chẩn đoán mắc ung thư vòm họngGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Sơn Ngọc Minh trước khi bị bắt đã từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn cùng biến cố lớn về sức khỏe.
Đời thực bố mẹ siêu giàu nhưng quý tử nhà Đăng Khôi bùng nổ cảm xúc trong lần đầu khởi nghiệp bán hàngThế giới showbiz - 4 giờ trước
GĐXH - Với chủ đề "Con làm được mà", tập 7 của "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" mang đến những thử thách dở khóc dở cười nhằm rèn luyện sự tự lập cho các em bé. Trong đó, quý tử nhà Đăng Khôi còn gây cười với chuyện khởi nghiệp ngay trên sóng truyền hình.
Phan Hiển từng bị đồn thổi giàu có, thực hư ra sao?Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Từ khi sánh bước bên Khánh Thi, Phan Hiển nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả về đời tư lẫn sự nghiệp. Trong đó, gia thế của nam kiện tướng dancesport cũng trở thành chủ đề gây tò mò.
Thiếu gia tập đoàn Hải Minh giúp Hoa hậu Vi Minh thoát khỏi nghi vấn ăn chặn tiền từ thiệnXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
GĐXH - Hải Đăng đã xuất hiện đúng lúc và giúp Hoa hậu Vi Minh thoát khỏi sự cố bị cộng đồng mạng tấn công vì cho rằng mập mờ tiền từ thiện.
Vai trò của MC Trần Ngọc và MC Anh Tuấn tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' là gì?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Sự góp mặt của MC Trần Ngọc và MC Anh Tuấn tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" mang đến sự thú vị bởi vai trò đặc biệt.
NSND Lê Khanh nói gì khi đóng phim do một bác sĩ làm đạo diễn?Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trước việc tham gia một bộ phim do bác sĩ làm đạo diễn, NSND Lê Khanh đã cảm thấy e dè khi hợp tác...
Hà Kiều Anh ở tuổi 50Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi ở tuổi 50 nhưng vẫn giữ được nét đẹp vừa trẻ trung, ngọt ngào vừa quyến rũ.
Cuộc sống của hai mỹ nhân phim giờ vàng trùng tên trên VTVCâu chuyện văn hóa - 11 giờ trước
Cả hai nữ diễn viên đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn và sự nghiệp đáng chú ý sau khi kết hôn.
Hà Kiều Anh ở tuổi 50Giải trí
GĐXH - Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi ở tuổi 50 nhưng vẫn giữ được nét đẹp vừa trẻ trung, ngọt ngào vừa quyến rũ.