Nữ diễn viên '450 tỷ' gây chú ý khi thi Miss Grand Vietnam 2026

Thứ năm, 19:28 21/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Rapper Pháo - Nguyễn Diệu Huyền đang gây chú ý khi tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Cô nổi bật với thành tích 450 tỷ đồng từ phim "Thỏ Ơi!!" và khát vọng thể hiện bản thân.

Mới đây, ban tổ chức Miss Grand Vietnam chính thức công bố thông tin thí sinh Nguyễn Diệu Huyền (còn được biết đến với nghệ danh Pháo) tham gia mùa giải năm nay. Ngay sau đó, thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ cũng như bàn luận rôm rả trên các diễn đàn sắc đẹp.

Trang chủ Miss Grand Vietnam vừa công bố thí sinh dự thi mùa giải 2026 và một cái tên đang khiến fan sắc đẹp bùng nổ đó là Rapper Pháo - Nguyễn Diệu Huyền. Cô cho biết " quyết định tham gia cuộc thi để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao mình không làm điều này sớm hơn".

Pháo chia sẻ thêm: "Tôi là một người may mắn khi được vào nghề từ sớm và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhưng song song với điều đó, tôi cũng từng có những khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và cả những giới hạn của bản thân. Thay vì để những điều đó cản bước, tôi chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển chính mình để chứng minh khả năng bằng công việc và kết quả thực tế.

Vì vậy, đừng ngại những lời đánh giá hay hoài nghi. Hãy biến tất cả thành động lực để hoàn thiện bản thân mỗi ngày, bởi khi đủ nỗ lực và đủ bản lĩnh, bạn hoàn toàn xứng đáng tận hưởng những cơ hội và đãi ngộ tốt nhất dành cho mình".

Pháo sinh năm 2003 tại Hà Nội. Cô vốn là một trong những nữ nghệ sĩ trẻ sở hữu loạt thành tích đáng nể, có thể kể đến như: Á quân chương trình King Of Rap, đồng thời ghi dấu ấn tại The Heroes 2022,...

Đặc biệt, điều khiến công chúng quan tâm hơn cả chính là con số 450 tỷ đồng. Đây là con số doanh thu phim "Thỏ Ơi!!" do Trấn Thành làm đạo diễn, đánh dấu lần đầu tiên thử sức ở lĩnh vực điện ảnh và đảm nhận nữ chính. Tuy lần đầu chạm ngõ màn ảnh rộng, nữ rapper đã để lại dấu ấn tích cực, được nhiều khán giả nhận xét phù hợp với vai diễn cũng như sở hữu kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp.

Việc tham gia Miss Grand Vietnam 2026 được xem là bước đi táo bạo tiếp theo trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Pháo. Không ít khán giả nhận định nữ rapper sở hữu nhiều lợi thế như khả năng làm chủ sân khấu, phong thái tự tin, kỹ năng trình diễn và tư duy giao tiếp hiện đại. Đây đều là những yếu tố quan trọng tại các đấu trường sắc đẹp.

Đời thường "cực cháy" của Rapper Pháo - thí sinh Miss Grand Vietnam 2026:

