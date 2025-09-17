Cô gái sinh năm 2000 quê Hà Tĩnh được NSND Quang Thọ khen vừa hát hay, vừa diễn như 'tài tử'

Tùng Dương thuở đi học qua lời kể của NSND Quang Thọ GĐXH - Tùng Dương lúc mới đi học thanh nhạc là một cậu học sinh gầy gò và ốm yếu trong mắt NSND Quang Thọ. Tuy nhiên, sau đó anh đã chứng minh được nội lực và tình yêu dành cho âm nhạc khiến người thầy luôn cảm thấy tự hào.

Chiều 17/9, trong buổi mừng thành công phim ca nhạc đầu tay của Sao mai Lê Minh Ngọc, NSND Quang Thọ sau khi xem đã vô cùng hạnh phúc và tự hào với cô học trò nhỏ - Lê Minh Ngọc của mình.

Ông nói: "Tôi ít xem phim ca nhạc và hầu như chỉ xem những phim ca nhạc kinh điển của nước ngoài. Khi xem "Lá thứ gửi tương lai", tôi cảm thấy em Ngọc (Sao mai Lê Minh Ngọc) đã dám can đảm trở thành một tài tử điện ảnh chứ không phải là một ca sĩ bình thường. Vì tất cả những bộ phim ca nhạc, hầu hết đều là diễn viên thực sự mới đóng được".

Được biết, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, giữa những bộ phim bom tấn về chiến tranh, giữa những concert quốc gia hoành tráng quy tụ hàng vạn người, có một bộ phim ca nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng vẫn chứa đựng đủ đầy giá trị lịch sử, góp phần làm phong phú hơn các sản phẩm nghệ thuật mừng sinh nhật đất nước. Đó là phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai" do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, được phát sóng liên tục trên sóng dịp A80.

NSND Quang Thọ dành lời khen cho học trò Lê Minh Ngọc. Clip: Đỗ Quyên

Trong bộ phim ca nhạc này, Quán quân Sao mai 2022 Lê Minh Ngọc được đặc biệt mời tham gia với hai vai trò: ca sĩ hát chính và diễn viên.

Điều thú vị là, bộ phim không chỉ được ra mắt vào dịp kỷ niệm lịch sử của đất nước mà còn đánh dấu một bước chuyển mình mới mẻ và đầy cảm xúc của chính Lê Minh Ngọc trong sự nghiệp ca hát. Đó là một Lê Minh Ngọc… thính phòng đầy trẻ trung và tươi mới, thay vì một Lê Minh Ngọc dân gian mà khán giả đã quen thuộc ở cô.

Phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai" do đạo diễn Lam Hạ thực hiện, phát sóng trên VTV1 dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, đã để lại nhiều dư âm trong lòng công chúng.

Chỉ trong 45 phút, nhưng bằng chuyện kể, bằng âm nhạc, bộ phim đã đưa khán giả đi suốt 80 năm chiều dài lịch sử dân tộc qua số phận gia đình ông Tâm - một trí thức gia nhập Việt Minh năm 1945, người đã hy sinh tại cửa ngõ Sài Gòn Xuân Lộc. Có thể nói, đây là cách làm táo bạo, đòi hỏi đạo diễn nghiên cứu kỹ lưỡng lịch sử để có được những lát cắt tiêu biểu của lịch sử trong chỉ vỏn vẹn 45 phút đồng hồ.

Sao mai Lê Minh Ngọc trong hậu trường phim ca nhạc "Thư gửi tương lai".

Sau khi bộ phim ca nhạc "Thư gửi tương lai" phát sóng, đã có nhiều lời khen từ khán giả về giọng hát thính phòng của Lê Minh Ngọc. Khán giả bày tỏ ấn tượng khi Lê Minh Ngọc vốn là ca sĩ chuyên về dân ca, nhưng thể hiện các ca khúc trong "Lá thư gửi tương lai" lại thể hiện rõ là ca sĩ cổ điển - thính phòng.

Việc Lê Minh Ngọc chuyển từ dân gian sang cổ điển - thính phòng đã cho thấy nỗ lực và thực lực của cô. Bởi lẽ, việc chuyển từ dân gian sang cổ điển - thính phòng đòi hỏi sự rèn luyện và khổ luyện không nhỏ của người nghệ sĩ. Khán giả cũng khen giọng hát thính phòng của Lê Minh Ngọc truyền cảm, giọng vang, sáng, đúng màu cổ điển - thính phòng nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, giàu cảm xúc.

Không chỉ được khen khi hát các ca khúc thính phòng, khán giả còn dành lời khen cho Lê Minh Ngọc với ca khúc ballad nhẹ nhàng, tình cảm là "Cha và con gái" của Nguyễn Văn Chung. "Cha và con gái" là một trong những ca khúc nổi bật của Nguyễn Văn Chung, từng được Thùy Chi thể hiện thành công. Cùng với bối cảnh của bộ phim mang màu sắc lịch sử và những cảm xúc dâng trào về tình cảm cha con, tình gia đình trong thời chiến, giọng hát tình cảm, da diết đầy cảm xúc của Lê Minh Ngọc đã đem đến cho ca khúc thêm màu sắc mới.

Hình ảnh xinh đẹp của cô gái gen Z quê Hà Tĩnh trong phim "Lá thư gửi tương lai".

Với "Lá thư gửi tương lai", và series hát về Hà Nội sẽ phát hành trong thời gian tới, Lê Minh Ngọc đã cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ từ dòng nhạc dân gian sang thính phòng, khẳng định bản lĩnh và nỗ lực không ngừng trên hành trình nghệ thuật, đồng thời mở ra một chặng đường mới nhiều hứa hẹn cho nữ ca sĩ trẻ.

Lê Minh Ngọc công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, thuộc Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nữ ca sĩ từng giành giải Giải nhất Sao Mai toàn quốc 2022 và Giải nhất cuộc thi cuộc thi hát Thính phòng, Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023.

