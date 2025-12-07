Cơ hội mang thai thay đổi ra sao theo từng độ tuổi?

Cơ hội mang thai ở các độ tuổi khác nhau. Phụ nữ có buồng trứng được sinh ra với khoảng 1 đến 2 triệu quả trứng, đây là toàn bộ số lượng trứng mà phụ nữ sẽ có trong suốt cuộc đời mình. Đến khi xuất hiện kỳ kinh nguyệt đầu tiên, phụ nữ sẽ còn lại khoảng 300.000 đến 500.000 quả trứng. Đến năm 37 tuổi, con số này giảm xuống còn 25.000, trước khi sụt giảm chỉ còn 1.000 vào thời kỳ mãn kinh.

1. Cơ hội mang thai theo độ tuổi

Khả năng mang thai ở các độ tuổi là khác nhau.

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai của mỗi phụ nữ trong mỗi chu kỳ, bao gồm cả độ tuổi, 20 tuổi có tỷ lệ là 25%, 30 tuổi - 20%, 35 tuổi - 15%, 40 tuổi - 10%, 45 tuổi - dưới 5%.

Dù tỷ lệ thụ thai từng tháng có vẻ thấp nhưng nếu kiên trì từ 6 đến 12 tháng, cơ hội thành công sẽ tăng lên đáng kể và phản ánh bức tranh thực tế chính xác hơn.

Khả năng thụ thai ở độ tuổi đầu 20 (20 đến 24)

Các chuyên gia sinh sản cho biết, khi một phụ nữ 21 tuổi, 90% số trứng của họ có nhiễm sắc thể bình thường, điều này giúp tăng cơ hội thụ thai một em bé khỏe mạnh. Khả năng sinh sản đạt đỉnh ở những người có buồng trứng trong giai đoạn từ cuối tuổi thiếu niên đến cuối tuổi 20.

Những người ở độ tuổi 20 có khoảng 25% cơ hội mang thai trong một chu kỳ kinh nguyệt. Hầu hết những người khỏe mạnh cố gắng thụ thai ở độ tuổi 20 sẽ mang thai trong vòng một năm. Vì vậy, nếu đang cố gắng thụ thai ở độ tuổi 20 và chưa mang thai trong khoảng thời gian đó, nên cân nhắc đi khám sức khỏe sinh sản.

Khả năng thụ thai ở độ tuổi giữa và cuối 20 (25 đến 29)

Đây là thời kỳ 'vàng' của sinh sản (25 - 29 tuổi) với khả năng thụ thai cao nhất và tỷ lệ sảy thai thấp nhất (chỉ khoảng 10%). Nếu canh đúng thời điểm rụng trứng, bạn rất dễ đậu thai trong vòng một năm. Do đó, bác sĩ thường khuyên nên kiên trì thử tự nhiên 12 tháng trước khi tìm đến các biện pháp hỗ trợ

Khả năng thụ thai ở độ tuổi đầu 30 (30 đến 34)

Ở đầu độ tuổi 30, cơ hội thụ thai vẫn rất cao nếu kiên trì trong một năm, dù nguy cơ sảy thai có bắt đầu tăng nhẹ. Thông thường, bạn nên thử tự nhiên 12 tháng mới cần lo lắng nhưng một số bác sĩ khuyên nên đi khám nếu sau 9 tháng chưa có kết quả để kịp thời can thiệp trước ngưỡng tuổi 35.

Khả năng thụ thai ở độ tuổi giữa và cuối 30 (35 đến 39)

Dù triển vọng mang thai vẫn tốt (đặc biệt trước 37 tuổi) nhưng từ sau tuổi 35, khả năng sinh sản suy giảm rõ rệt do chất lượng trứng kém và bất thường nhiễm sắc thể. Thai kỳ lúc này đối mặt với nguy cơ cao hơn về sảy thai, sinh non, tiền sản giật và dị tật. Do 30% phụ nữ tuổi 35 mất hơn một năm để thụ thai, bác sĩ khuyến cáo nên đi khám ngay nếu sau 6 tháng cố gắng mà chưa có kết quả.

Khả năng thụ thai ở độ tuổi đầu 40 (40 đến 44)

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, 30% phụ nữ 40-44 tuổi gặp tình trạng vô sinh , cơ hội thụ thai tự nhiên mỗi tháng chỉ còn 5-10% do suy giảm cả lượng và chất của trứng. Ở tuổi 40, khoảng 90% trứng có bất thường nhiễm sắc thể. Bên cạnh đó, các yếu tố như tinh trùng suy giảm và niêm mạc tử cung mỏng cũng gây khó khăn cho việc làm tổ. Do vậy, chuyên gia khuyến cáo phụ nữ trên 40 tuổi nên thăm khám và can thiệp hỗ trợ sinh sản ngay lập tức nếu muốn có con.

Khả năng mang thai ở độ tuổi 45 trở lên

Khả năng mang thai tự nhiên sau tuổi 45 rất thấp, thường phải nhờ đến thụ tinh ống nghiệm (IVF). Trứng tự thân dễ bất thường và tỷ lệ thành công chỉ khoảng 1%, một số chuyên gia tư vấn dùng trứng hiến tặng từ người trẻ để tăng khả năng thụ thai. Tuy nhiên, dù áp dụng công nghệ hỗ trợ, tuổi tác cao vẫn làm giảm tỷ lệ thành công.

2. Cách tăng khả năng mang thai

Bất kể tuổi tác, có thể tối đa hóa cơ hội mang thai bằng cách xác định chính xác thời điểm rụng trứng và quan hệ tình dục để thụ thai trong "cửa sổ thụ thai". Khoảng thời gian này bao gồm năm ngày trước ngày rụng trứng dự kiến và một ngày sau đó.

Nếu chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ đều đặn và thường diễn ra quanh cùng một số ngày của chu kỳ, bạn có thể sử dụng công cụ tính ngày rụng trứng để giúp xác định thời điểm có khả năng rụng trứng cao nhất.

Một số dấu hiệu rụng trứng khác cần chú ý bao gồm:

Tăng tiết dịch nhầy cổ tử cung trong suốt, trơn và co giãn, giống lòng trắng trứng, bắt đầu từ một đến bốn ngày trước khi trứng rụng.

Đau do rụng trứng có thể âm ỉ, đau quặn hoặc nhói.

Nhiệt độ cơ thể tăng.

Các triệu chứng thể chất như tăng ham muốn tình dục, thay đổi tâm trạng hoặc đau tức ngực.

Bộ dụng cụ dự đoán rụng trứng là một công cụ rất hữu ích để xác định thời điểm thụ thai tối ưu. Khi kết quả từ bộ dụng cụ này cho thấy bạn sắp rụng trứng (bằng cách phát hiện sự gia tăng hormone LH), điều đó báo hiệu rằng bạn đang bước vào "cửa sổ thụ thai" quan trọng.

Để tận dụng tối đa cơ hội mang thai, bạn nên quan hệ tình dục ngay trong hai ngày tiếp theo sau khi nhận được kết quả dương tính. Khoảng thời gian tối ưu để quan hệ tình dục nhằm thụ thai hiệu quả nhất là trong vòng 24 đến 36 giờ kể từ khi LH tăng đột biến, vì đây là lúc trứng sẽ được giải phóng và có khả năng thụ tinh cao nhất.