Có nên bỏ chỉ tôm không? Một ngư dân 60 tuổi xua tay "đừng làm thế nữa, chưa đủ đâu!"
Người ngư dân này giải thích rằng, nếu chỉ chú tâm xử lý sợi chỉ tôm thì chưa đủ và còn 1 bộ phận nữa cũng "bẩn" không kém và cần phải loại bỏ.
Khi sơ chế tôm, bạn có thường loại bỏ sợi chỉ đen ở lưng tôm trước không? Tôi tin rằng câu trả lời của đa số chúng ta là có, vì nghĩ rằng sợi chỉ đen trông không sạch sẽ và ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị. Thực tế thì đúng là như vậy, bên cạnh đó khi nhắc đến việc loại bỏ sợi chỉ tôm, nhiều người lại băn khoăn và cảm thấy phức tạp. Bởi vì ở phần đầu tôm có một "chiếc xương" dài, nhọn và khá to. Nếu không cẩn thận, trong khi loại bỏ sợi chỉ tôm, có thể bị xương tôm này đâm vào, rất buốt. Và đôi khi chỉ vì sợ tay bị thương nên nhiều người "tặc lưỡi" bỏ qua. Ở một khía cạnh khác, trong quá trình mua tôm từ một ngư dân 60 tuổi, chúng tôi có đem thắc mắc về phương pháp loại bỏ sợi chỉ tôm đơn giản, nhanh nhất thì người ngư dân này bảo: "Đừng làm thế nữa, tất cả là sai vì chỉ nghĩ đến việc loại bỏ chỉ tôm. Loại bỏ chỉ tôm thôi là chưa đủ". Sau đó người ngư dân này giải thích rằng, còn 1 bộ phận nữa cũng "bẩn" không kém sợi chỉ tôm và cũng cần loại bỏ mà chúng ta quên mất đó và nó nằm ngay trên đầu con tôm.
Vậy đó là bộ phận nào và làm thế nào để loại bỏ 2 phần này nhanh mà không bị xương tôm đâm vào tay không? Đừng lo lắng, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ lại tất cả những "bí mật" mà người ngư dân đã truyền đạt. Hãy cùng tìm hiểu nhé!
1. Sợi chỉ tôm thực chất là gì?
Nếu chúng ta nhấc một con tôm lên và quan sát, chúng ta sẽ thấy có một đường màu đen chạy dọc theo lưng tôm, đó chính là sợi chỉ tôm. Nối sợi chỉ tôm với đầu tôm là một khối vật màu đen, thực chất là túi tôm (hay còn gọi là túi đầu hoặc bao tôm). Trong túi tôm có rất nhiều cơ quan nội tạng của tôm, bao gồm cả dạ dày. Khi tôm ăn thức ăn, thức ăn sẽ được dạ dày tôm tiêu hóa, phần thức ăn còn sót lại sẽ được thải ra khỏi cơ thể theo sợi chỉ tôm. Do đó, cả túi tôm và sợi tơ tôm đều rất bẩn, bên trong có nhiều loại bùn, cát, vi khuẩn, v.v... Nếu muốn tôm chín có vị tươi ngon và hợp vệ sinh hơn, chúng ta cần loại bỏ cả túi tôm và sợi chỉ tôm, chứ không chỉ là mình chỉ tôm theo quan điểm thông thường mà chúng ta vẫn nhắc đến.
Ngoài ra, trên bụng tôm còn có một đường màu đen. Đường này không phải là đường bẩn. Đó là gân tôm, tức là chuỗi thần kinh vận động của tôm, có thể ăn được.
2. Cách đơn giản để loại bỏ chỉ tôm và túi tôm
Phương pháp 1 để loại bỏ chỉ tôm và túi tôm
Nói về việc loại bỏ chỉ tôm, nhiều bạn có thể áp dụng phương pháp uốn cong con tôm trước, sau đó lấy tăm có đầu nhọn và xiên vào lưng tôm. Mặc dù phương pháp này cũng có thể loại bỏ chỉ tôm, nhưng nó đặc biệt dễ làm đứt chỉ tôm, khiến một nửa chỉ tôm vẫn còn bên trong. Nếu bạn muốn lấy chỉ tôm ra nguyên vẹn thì có thể áp dụng cách này cũng rất đơn giản. Chúng ta cầm con tôm lên và giữ đầu tôm bằng một tay, giữ thân tôm bằng tay kia và lật lưng tôm lên trên. Chúng ta sẽ quan sát thấy ngay phần khớp nối giữa đầu tôm và thân tôm có khe hở. Từ vị trí này, chúng ta chỉ cần gập xuống bằng cả 2 tay và vị trí kết nối này sẽ lập tức mở ra. Từ khe hở này, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng túi tôm bên trong đầu tôm.
Việc tiếp theo mà chúng ta cần làm là dùng tay giữ đầu tôm bóp mạnh vào túi tôm, chẳng mấy chốc túi tôm bên trong sẽ bị ép ra ngoài.
Lúc này, chúng ta dùng tay giữ đầu tôm, kẹp chặt túi tôm và từ từ kéo ra. Sợi chỉ tôm được nối với túi tôm cũng theo đó mà được kéo ra. Lưu ý bạn hãy kéo nhẹ, từ từ. Bằng cách này, không chỉ túi tôm và sợi chỉ tôm được xử lý cùng một lúc, mà thân tôm cũng được giữ nguyên vẹn.
Phương pháp 2 để loại bỏ chỉ tôm và túi tôm
Một số bạn không thích ăn đầu tôm nên thường bỏ đầu tôm sau khi nấu. Lúc này, chúng ta cũng có thể trực tiếp tách đầu tôm ra để loại bỏ phần chỉ tôm. Cách thực hiện cụ thể cũng rất đơn giản. Vẫn giữ tôm trên tay, nhưng phần bụng tôm hướng lên trên, sau đó một tay giữ phần thân dưới của tôm, tay còn lại giữ phần vỏ đầu tôm.
Tiếp theo, chúng ta dùng ngón trỏ và ngón cái bóp nhẹ để tách mạnh hai bên đầu tôm ra. Sau một lúc, đầu tôm sẽ được kéo rời ra khỏi thân tôm. Vì sợi chỉ tôm được nối với đầu tôm, nên khi 2 phần được tách rời, sợi chỉ tôm nối với đầu tôm cũng sẽ được kéo ra khi chúng rời nhau. Như vậy là bạn hoàn toàn loại bỏ được 2 bộ phận chứa chất bẩn trong con tôm. Cách làm rất đơn giản và thô sơ, chỉ mất một giây.
Khi sơ chế tôm, bỏ chỉ tôm và túi tôm là bước quan trọng để đảm bảo món ăn sạch sẽ và an toàn. Sợi chỉ tôm và túi tôm chứa nhiều chất bẩn, nếu không được loại bỏ sẽ ảnh hưởng đến hương vị cũng như sức khỏe. Hy vọng với bài viết này sẽ hữu ích với bạn khi chỉ ra 2 cách bỏ chỉ tôm và túi tôm nhanh chóng và hiệu quả, giúp bạn có những món tôm tươi ngon hơn.
