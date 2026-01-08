Các món ăn khi bị cảm lạnh giúp bạn nhanh chóng khỏe lại
GĐXH - Một chế độ ăn đủ chất, bổ sung thêm các loại thực phẩm lành mạnh sẽ giúp kiểm soát tốt các triệu chứng của bệnh cảm lạnh. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý đến bạn các loại thực phẩm và món ăn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho người bị cảm lạnh.
Uống nhiều nước
Nếu bạn thắc mắc bị cảm lạnh nên ăn gì thì câu trả lời là nên bổ sung nhiều nước cho cơ thể. Trong quá trình bị cảm lạnh, cơ thể dễ mất nước thông qua một số triệu chứng như sốt và tiết nhiều đờm.
Hãy đảm bảo uống đủ nước để duy trì độ ẩm và giúp cơ thể loại bỏ độc tố. Ngoài nước, bạn cũng có thể bổ sung các loại nước ép trái cây tự nhiên và nước chanh ấm để tăng cường hệ miễn dịch.
Thêm tỏi, gừng, hành vào các món ăn
Gừng có vị cay, tính ấm giúp làm ấm tỳ vị và làm ấm cơ thể, rất hiệu quả trong việc giải cảm lạnh. Tỏi có chứa nhiều allicin có tính kháng khuẩn và kháng viêm cao, giúp tăng cường hệ miễn dịch và chữa cảm lạnh rất tốt.
Bạn có thể sử dụng hai loại nguyên liệu này để làm nước uống hoặc chế biến các món ăn như nấu cháo, xào rau, nấu canh… Và nên sử dụng khi còn nóng để làm tăng hiệu quả điều trị cảm lạnh.
Các loại trái cây tươi giàu vitamin C
Bạn có thể tiêu thụ trái cây bằng cách ép thành nước, làm sinh tố, kết hợp trong món salad hoặc dùng chung với sữa chua hoặc bột yến mạch cho bữa sáng. Điều này sẽ giúp bạn đánh bại bệnh cảm lạnh một cách nhanh chóng hơn.
Các loại rau lá màu xanh đậm
Để chế biến rau lá màu xanh đậm, bạn có thể làm canh, cháo, xào mà không sử dụng quá nhiều dầu. Điều này giúp món ăn dễ tiêu hóa, cho phép cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn và nhanh chóng vượt qua cảm lạnh.
Cách chế biến một số món ăn cho người bị cảm lạnh
Cháo gạo lứt + tía tô: Bạn chuẩn bị nguyên liệu gồm 100g gạo lứt + 12g lá tía tô. Sau đó, bạn rửa sạch lá tía tô, đun kỹ lấy nước rồi bỏ bã; vo gạo lứt sạch, cho gạo vào nước tía tô, nấu thành cháo nhuyễn. Mỗi ngày người bệnh ăn cháo nóng 2 lần vào buổi sáng và buổi tối;
Cháo trứng gà: Bạn chuẩn bị nguyên liệu gồm 50g gạo tẻ + 1 quả trứng gà + 30g lá tía tô + 1 củ hành tím + 3 lát gừng tươi. Sau đó, bạn vo gạo, nấu cháo chín nhừ rồi cho lòng đỏ trứng gà vào, đánh tan. Tiếp theo, cho lá tía tô, hành củ thái nhỏ và gừng vào, khuấy đều, nêm gia vị vừa ăn rồi tắt bếp. Bạn đem cháo trứng gà ăn nóng, nếu ra mồ hôi thì lau khô rồi nằm nghỉ ở nơi kín gió;
Cháo hành + gừng: Bạn chuẩn bị nguyên liệu gồm 60g gạo + 6 nhánh hành cả rễ + 6 lát gừng tươi. Sau đó, bạn vo gạo, nấu thành cháo nhuyễn; cho thêm gừng, hành vào, đun thêm 1 lúc nữa thì cho thêm chút đường. Cuối cùng, bắc cháo ra, ăn nóng để toát mồ hôi, giải cảm lạnh;
Cháo hành + gạo lứt: Bạn chuẩn bị nguyên liệu gồm 50g gạo lứt + 5 củ hành. Sau đó, bạn đem gạo vo sạch, nấu thành cháo nhừ, cho hành thái nhỏ vào rồi ăn nóng, chia làm 2 - 3 lần/ngày. Món này có tác dụng giúp cơ thể ra mồ hôi, giải cảm sốt, giảm ho, đau đầu, sổ mũi, ngạt mũi...;
