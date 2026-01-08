Cả nhà mệt rũ, ho nhiều chỉ vì ăn củ cải sai giờ, sai cách
GĐXH – Củ cái còn được gọi là "nhân sâm mùa đông". Nhưng có những người ăn sai giờ, sai cách đã gặp họa và có thể còn trở thành gánh nặng cho hệ tiêu hóa và hô hấp.
Ăn củ cải sai cách, sai giờ hại nhiều hơn lợi
Chị Mai hàng xóm nhà tôi ăn uống rất lành mạnh. Mùa đông, chị nghe nói củ cải tốt cho sức khỏe - nhất là phổi, còn có thể giải độc cho cơ thể… nên chị mua về chế biến cho cả nhà ăn đều: Sáng ăn củ cải sống trộn, trưa ăn canh củ cải, tối lại thêm vài lát củ cải muối cho "dễ tiêu"... Nhưng rồi chị và người nhà bị lạnh, bụng cồn cào, người mệt mỏi. Ai đang ho thì còn khàn tiếng nặng hơn. Bản thân chị đêm ngủ không yên, sáng ra chân tay lạnh, người mệt rũ...
Chị đi khám, bác sĩ nói chị cho cả nhà ăn củ cải sai cách, sai thời điểm nên mắc các triệu chứng đó. Hóa ra, củ cải tốt thật, nhưng ăn củ cải quá nhiều, ăn sống, ăn nhiều vào bữa tối, ăn sai cách, sai thời điểm sẽ trở thành gánh nặng cho hệ tiêu hóa và hô hấp. Bác sĩ bảo chị cho cả nhà ngừng ăn củ cái một thời gian. Sau này không nên dùng củ cải tươi trộn làm bữa sáng, và cần ăn củ cải chín, không ăn nhiều buổi tối.
Chị hàng xóm về làm theo, sau đó cả nhà không phải uống thêm thuốc mà các triệu chứng tự giảm dần, bụng nhẹ hơn, người ấm lên rõ rệt. Hóa ra chỉ cần hiểu và ăn đúng cách, đúng thời điểm thì thực phẩm mói tốt cho sức khỏe.
Vì sao mùa đông nên ăn củ cải?
Người xưa dạy rằng: "Mùa hè ăn gừng, mùa đông ăn củ cải" – đó không phải lời khuyên mê tín, mà là kinh nghiệm bếp núc – sức khỏe – thời tiết được chắt lọc qua nhiều thế hệ giúp con người sống thuận theo mùa, ăn theo khí trời, và lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn.
Ăn gừng giúp cơ thể "mở ra" trong mùa nóng, thì ăn củ cải mùa đông giúp cơ thể thông – sạch – nhẹ – yên trong mùa lạnh. Mùa đông, cơ thể có xu hướng co lại, ít vận động hơn, ăn nhiều thịt hơn, tiêu hóa chậm hơn... nên những món kho, hầm, béo xuất hiện dày hơn trên mâm cơm. Theo đó, cảm giác đầy bụng, khó tiêu, ho có đờm, tức ngực nhẹ… có thể gặp nhiều hơn. Và củ cải giúp giải quyết những rắc rối ấy một cách âm thầm.
Củ cải trong y học cổ truyền
Theo Lương y quốc gia Phạm Anh Đào, củ cải trong Đông y có vị ngọt nhẹ, hơi hăng khi ăn sống, mềm và ngọt hơn khi nấu chín, có tác dụng giúp khí đi xuống, hóa đờm, thông tiêu hóa.
Công dụng của củ cải ngoài mát, còn giúp hỗ trợ tiêu hóa (vì giàu chất xơ giúp nhuận tràng, giảm táo bón); Tăng cường miễn dịch (vì giàu Vitamin C, các hợp chất có lợi giúp chống lại cảm cúm, ho, làm dịu đường hô hấp); Thanh nhiệt, giải độc (giúp gan, thận giải độc, đào thải độc tố, tốt cho người bị vàng da); Hỗ trợ giảm cân (củ cải ít calo, nhiều chất xơ giúp no lâu, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả); Tốt cho tim mạch và người bị tiểu đường (củ cải giúp giảm cholesterol, kiểm soát đường huyết).
Củ cái mát, nhưng không lạnh. Nấu chín đúng cách, củ cải giúp cơ thể nhẹ đi, thở sâu hơn, ngủ dễ hơn. Vì thế, người xưa mới gọi củ cải là "nhân sâm mùa đông", giúp cơ thể tự cân bằng.
Củ cải trong chế biến món ăn
Đầu bếp Thanh Hương (Hà Nội) hướng dẫn, củ cải có thể làm các món ngon cho cả nhà như:
- Món hầm: Hầm cùng thịt, xương (hủ tiếu), hoặc món Oden kiểu Nhật.
- Món chua: Làm đồ chua ăn kèm bánh mì.
- Món xào, canh: Luộc, xào, nấu canh.
Theo các nhà dinh dưỡng, củ cải giàu chất xơ, nước và enzyme hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm gánh nặng cho đường ruột trong mùa ăn nhiều đạm.
Ai nên ăn củ cải?
Mùa đông những người có thể trạng sau nên ăn củ cải thường xuyên:
- Người hay ho, nhiều đờm.
- Người ăn nhiều thịt, ít rau.
- Người trung niên, cao tuổi.
- Người hay đầy bụng, chậm tiêu.
- Phụ nữ ít vận động trong mùa lạnh.
Khi củ cải ngon thành phản tác dụng
Muốn ăn củ cải tốt cho sức khỏe các chuyên gia khuyên người dân cần lưu ý:
- Không nên ăn củ cải sống vào buổi tối muộn, nhất là với người dễ lạnh bụng. Người bình thường cũng không ăn sống quá nhiều - vì củ cải sống có tính mát mạnh, ăn sống nhiều ngày dễ bị cồn cào, lạnh bụng, tiêu chảy nhẹ, mệt mỏi âm ỉ... Buổi tối cơ thể cần nghỉ ngơi, giữ ấm mà xơi củ cải sống dễ lạnh bụng, đầy hơi, khó ngủ.
- Củ cải nên được nấu chín, ăn ấm. Kết hợp cùng thịt hoặc gia vị ấm nhẹ như tiêu, tỏi sẽ giúp món ăn hài hòa hơn.
- Ăn củ cải vừa đủ, không cần nhiều. Bởi vì, ăn củ cải nhiều ngày liền, với lượng lớn cũng không tốt - nhất là người thể trạng yếu, Chỉ nên ăn củ cải xen kẽ các ngày.
- Người hay bị lạnh bụng, hệ tiêu hóa yếu, lạnh tay lạnh chân... nếu ăn củ cải chưa nấu chín kỹ thì ăn xong dễ bị khó chịu rõ rệt, còn trở thành gánh nặng cho tỳ vị. Do đó, cần nấu củ cải chín kỹ hãy ăn.
Ngày cuối Tiểu Hàn, nhất định phải nấu món này để làm gì cũng suôn sẻ, hanh thôngĂn - 5 giờ trước
Nghe tưởng tâm linh, nhưng thực ra rất đời.
Các món ăn khi bị cảm lạnh giúp bạn nhanh chóng khỏe lạiĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Một chế độ ăn đủ chất, bổ sung thêm các loại thực phẩm lành mạnh sẽ giúp kiểm soát tốt các triệu chứng của bệnh cảm lạnh. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý đến bạn các loại thực phẩm và món ăn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho người bị cảm lạnh.
Cách làm súp lươn Nghệ An, cháo lươn Nghệ An tại nhàĂn - 9 giờ trước
Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vừa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; không quá khó để làm súp lươn Nghệ An, cháo lươn Nghệ An tại nhà.
Thực phẩm tốt cho mắt cận thị, loạn thị mà bạn không nên bỏ quaĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Để cải thiện thị lực, giúp mắt khỏe mạnh, hạn chế cận thị tiến triển nhanh hơn bạn nên tham khảo các loại thực phẩm giàu các chất dinh dưỡng tốt cho mắt trong bài viết sau.
Đừng đợi đến khi cha mẹ ốm đau mới tìm thuốc quý, mâm cơm hàng ngày hãy thêm ngay 2 món "trường thọ" nàyĂn - 1 ngày trước
Hạnh phúc của đời người đôi khi không nằm ở nhà cao cửa rộng, mà là nhìn thấy cha mẹ về già vẫn minh mẫn, chân tay nhanh nhẹn. Để giữ gìn "tài sản" vô giá ấy, việc bổ sung Selen - nguyên tố được ví như "ngọn lửa sinh mệnh" qua bữa ăn hàng ngày là điều con cái không thể bỏ qua.
Người bị bệnh tim mạch có nên ăn lạc? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờĂn - 1 ngày trước
GĐXH - The Journal of Nutrition khẳng định: “Lợi ích của lạc đối với sức khỏe tim mạch đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu khoa học uy tín”.
Thực phẩm người ho có đờm nên kiêng ănĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ho có đờm là một triệu chứng khó chịu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt. Để điều trị, ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, bạn cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống.
Loại rau chỉ 10 nghìn đồng/bó ở chợ Việt, được thế giới tôn vinh, có khả năng hỗ trợ phòng ung thư, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Đây là thực phẩm giúp tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ gan thải độc, phòng chống ung thư và làm đẹp da.
'Con tôm ôm cây lúa' bán 1 triệu đồng/kg nhờ bí quyết nàyĂn - 1 ngày trước
Từ những trăn trở của người dân, một phụ nữ ở Cà Mau chế biến “con tôm ôm cây lúa” thành đặc sản mới có giá bán 1 triệu đồng/kg
Màng nhôm bọc thực phẩm dùng mặt nào mới đúng?Ăn - 2 ngày trước
Màng nhôm bọc thực phẩm có một mặt bóng, một mặt mờ, vậy khi sử dụng nên để mặt nào tiếp xúc với thức ăn?
Loại rau mùa đông gặp ở ngoài chợ đừng bỏ qua vì giàu canxi, tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ, ít phun thuốcĂn
GĐXH - Đây là loại rau rất phổ biến trong mùa đông. Rau giàu canxi, ăn tốt cho xương khớp, hỗ trợ giấc ngủ rất tốt. Loại rau này rất lành khi ăn lá, hầu như không bị phun thuốc trừ sâu.