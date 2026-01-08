Cả nhà mệt rũ, ho nhiều chỉ vì ăn củ cải sai giờ, sai cách

Ăn củ cải sai cách, sai giờ hại nhiều hơn lợi

Chị Mai hàng xóm nhà tôi ăn uống rất lành mạnh. Mùa đông, chị nghe nói củ cải tốt cho sức khỏe - nhất là phổi, còn có thể giải độc cho cơ thể… nên chị mua về chế biến cho cả nhà ăn đều: Sáng ăn củ cải sống trộn, trưa ăn canh củ cải, tối lại thêm vài lát củ cải muối cho "dễ tiêu"... Nhưng rồi chị và người nhà bị lạnh, bụng cồn cào, người mệt mỏi. Ai đang ho thì còn khàn tiếng nặng hơn. Bản thân chị đêm ngủ không yên, sáng ra chân tay lạnh, người mệt rũ...

Chị đi khám, bác sĩ nói chị cho cả nhà ăn củ cải sai cách, sai thời điểm nên mắc các triệu chứng đó. Hóa ra, củ cải tốt thật, nhưng ăn củ cải quá nhiều, ăn sống, ăn nhiều vào bữa tối, ăn sai cách, sai thời điểm sẽ trở thành gánh nặng cho hệ tiêu hóa và hô hấp. Bác sĩ bảo chị cho cả nhà ngừng ăn củ cái một thời gian. Sau này không nên dùng củ cải tươi trộn làm bữa sáng, và cần ăn củ cải chín, không ăn nhiều buổi tối.

Chị hàng xóm về làm theo, sau đó cả nhà không phải uống thêm thuốc mà các triệu chứng tự giảm dần, bụng nhẹ hơn, người ấm lên rõ rệt. Hóa ra chỉ cần hiểu và ăn đúng cách, đúng thời điểm thì thực phẩm mói tốt cho sức khỏe.

Củ cải được coi là nhân sâm mùa đông. Ảnh internet

Vì sao mùa đông nên ăn củ cải?

Người xưa dạy rằng: "Mùa hè ăn gừng, mùa đông ăn củ cải" – đó không phải lời khuyên mê tín, mà là kinh nghiệm bếp núc – sức khỏe – thời tiết được chắt lọc qua nhiều thế hệ giúp con người sống thuận theo mùa, ăn theo khí trời, và lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn.

Ăn gừng giúp cơ thể "mở ra" trong mùa nóng, thì ăn củ cải mùa đông giúp cơ thể thông – sạch – nhẹ – yên trong mùa lạnh. Mùa đông, cơ thể có xu hướng co lại, ít vận động hơn, ăn nhiều thịt hơn, tiêu hóa chậm hơn... nên những món kho, hầm, béo xuất hiện dày hơn trên mâm cơm. Theo đó, cảm giác đầy bụng, khó tiêu, ho có đờm, tức ngực nhẹ… có thể gặp nhiều hơn. Và củ cải giúp giải quyết những rắc rối ấy một cách âm thầm.

Củ cải trong y học cổ truyền

Theo Lương y quốc gia Phạm Anh Đào, củ cải trong Đông y có vị ngọt nhẹ, hơi hăng khi ăn sống, mềm và ngọt hơn khi nấu chín, có tác dụng giúp khí đi xuống, hóa đờm, thông tiêu hóa.

Công dụng của củ cải ngoài mát, còn giúp hỗ trợ tiêu hóa (vì giàu chất xơ giúp nhuận tràng, giảm táo bón); Tăng cường miễn dịch (vì giàu Vitamin C, các hợp chất có lợi giúp chống lại cảm cúm, ho, làm dịu đường hô hấp); Thanh nhiệt, giải độc (giúp gan, thận giải độc, đào thải độc tố, tốt cho người bị vàng da); Hỗ trợ giảm cân (củ cải ít calo, nhiều chất xơ giúp no lâu, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả); Tốt cho tim mạch và người bị tiểu đường (củ cải giúp giảm cholesterol, kiểm soát đường huyết).

Củ cái mát, nhưng không lạnh. Nấu chín đúng cách, củ cải giúp cơ thể nhẹ đi, thở sâu hơn, ngủ dễ hơn. Vì thế, người xưa mới gọi củ cải là "nhân sâm mùa đông", giúp cơ thể tự cân bằng.

Củ cải trong chế biến món ăn

Đầu bếp Thanh Hương (Hà Nội) hướng dẫn, củ cải có thể làm các món ngon cho cả nhà như:

- Món hầm: Hầm cùng thịt, xương (hủ tiếu), hoặc món Oden kiểu Nhật.

- Món chua: Làm đồ chua ăn kèm bánh mì.

- Món xào, canh: Luộc, xào, nấu canh.

Theo các nhà dinh dưỡng, củ cải giàu chất xơ, nước và enzyme hỗ trợ tiêu hóa, giúp giảm gánh nặng cho đường ruột trong mùa ăn nhiều đạm.

Củ cải còn được gọi là "nhân sâm mùa đông" vì giúp cơ thể tự cân bằng. Ảnh internet

Ai nên ăn củ cải?

Mùa đông những người có thể trạng sau nên ăn củ cải thường xuyên:

- Người hay ho, nhiều đờm.

- Người ăn nhiều thịt, ít rau.

- Người trung niên, cao tuổi.

- Người hay đầy bụng, chậm tiêu.

- Phụ nữ ít vận động trong mùa lạnh.

Khi củ cải ngon thành phản tác dụng

Muốn ăn củ cải tốt cho sức khỏe các chuyên gia khuyên người dân cần lưu ý:

- Không nên ăn củ cải sống vào buổi tối muộn, nhất là với người dễ lạnh bụng. Người bình thường cũng không ăn sống quá nhiều - vì củ cải sống có tính mát mạnh, ăn sống nhiều ngày dễ bị cồn cào, lạnh bụng, tiêu chảy nhẹ, mệt mỏi âm ỉ... Buổi tối cơ thể cần nghỉ ngơi, giữ ấm mà xơi củ cải sống dễ lạnh bụng, đầy hơi, khó ngủ.

- Củ cải nên được nấu chín, ăn ấm. Kết hợp cùng thịt hoặc gia vị ấm nhẹ như tiêu, tỏi sẽ giúp món ăn hài hòa hơn.

- Ăn củ cải vừa đủ, không cần nhiều. Bởi vì, ăn củ cải nhiều ngày liền, với lượng lớn cũng không tốt - nhất là người thể trạng yếu, Chỉ nên ăn củ cải xen kẽ các ngày.

- Người hay bị lạnh bụng, hệ tiêu hóa yếu, lạnh tay lạnh chân... nếu ăn củ cải chưa nấu chín kỹ thì ăn xong dễ bị khó chịu rõ rệt, còn trở thành gánh nặng cho tỳ vị. Do đó, cần nấu củ cải chín kỹ hãy ăn.

