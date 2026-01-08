Ăn thực phẩm này để giảm ho có đờm
GĐXH - Ngoài việc dùng thuốc, người bệnh cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống để giúp long đờm, tiêu đờm và chống viêm nhiễm. Dưới đây là một số thực phẩm có lợi cho người bị ho có đờm.
Súp gà/canh gà/cháo gà
Gà là một loại thịt giàu protein, giúp tăng cường sức đề kháng. Nước súp gà/canh gà/cháo gà có tác dụng làm ấm cổ họng, giảm ho và long đờm.
Ngoài ra, những món ăn từ gà còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể và giúp cơ thể mau hồi phục khi bị bệnh.
Mật ong
Mật ong có tính kháng khuẩn, kháng viêm và làm dịu cổ họng. Mật ong cũng giúp loãng đờm và tăng cường hệ miễn dịch.
Người bệnh có thể dùng mật ong trực tiếp hoặc pha với nước ấm, có thể thêm chanh tươi, dùng uống hàng ngày để cải thiện tình trạng ho có đờm.
Quả quất
Quả quất chứa nhiều vitamin C, pectin và tinh dầu, có công dụng chống viêm, long đờm, trị ho, kháng khuẩn và kháng virus. Người bệnh có thể ăn quả tắc tươi hoặc chưng với đường phèn để giảm tình trạng ho có đờm.
Gừng
Gừng có khả năng trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm, làm ấm cơ thể và kích thích tiêu hóa.
Gừng cũng giúp long đờm, kháng khuẩn và kháng virus. Người bệnh có thể dùng gừng ép lấy nước trộn với mật ong để uống hoặc ngậm gừng tươi để giảm ho.
Củ nghệ
Củ nghệ có tính sát trùng, giúp trị đờm và tiêu diệt vi khuẩn. Củ nghệ cũng giúp loại bỏ chất nhầy, cải thiện hệ miễn dịch và chống oxy hóa.
Người bệnh có thể dùng củ nghệ tươi ép lấy nước uống hoặc kết hợp với sữa để uống hàng ngày.
Cà rốt
Cà rốt là một loại rau quả giàu vitamin A, C và beta-carotene, có lợi cho sức khỏe mắt và da. Cà rốt cũng chứa falcarinol, một hợp chất có tác dụng ngăn ngừa và cải thiện các vấn đề ở đường hô hấp như ho khan, ho có đờm, hen phế quản, viêm phổi.
Người bệnh có thể ăn cà rốt sống hoặc uống nước ép cà rốt để giúp long đờm và chống viêm nhiễm. Đặc biệt với bệnh ho có đờm, dùng cà rốt trong bữa ăn sẽ giúp mau khỏi bệnh.
Nước chanh
Nước chanh là một loại nước uống giải khát và bổ dưỡng. Nước chanh chứa nhiều vitamin C, có tác dụng tiêu diệt các loại vi khuẩn gây bệnh, làm dịu cổ họng và tăng cường hệ miễn dịch.
Nước chanh cũng giúp loãng đờm và tống chúng ra ngoài cơ thể. Người bệnh có thể pha nước chanh ấm với mật ong hoặc đường để uống nhiều lần trong ngày giúp làm dịu cổ họng và hạn chế đờm.
Hành tây
Hành tây là một loại củ có mùi hăng nhưng có tác dụng làm loãng chất nhầy ở niêm mạc, giúp tống đờm ra ngoài một cách dễ dàng.
Người bệnh có thể lấy củ hành tây ép lấy nước rồi trộn với mật ong, uống ngày 3 lần để giảm ho có đờm.
Củ cải trắng
Củ cải trắng là một loại rau quả có nhiều công dụng trong việc trị ho. Củ cải trắng có thể ăn sống để giúp mát họng và tiêu đờm hiệu quả.
Ngoài ra, người bệnh cũng có thể kết hợp củ cải trắng với đường phèn hoặc mật ong để uống khi bị ho có đờm.
Chuối
Chuối là một loại quả ngon và bổ dưỡng, có thể trị ho có đờm đơn giản và hiệu quả. Chuối chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp làm dịu cổ họng và long đờm. Người bệnh có thể ăn chuối tươi hoặc hấp với đường phèn để giảm ho có đờm.
Dâu tây
Dâu tây là một loại quả ngọt và thanh mát, có thể giúp trị ho có đờm và làm tiêu dịch nhầy. Dâu tây chứa nhiều vitamin C, folate và các chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe tim mạch và miễn dịch.
Dâu tây cũng giúp làm dịu cổ họng và tiêu đờm. Người bệnh có thể ăn dâu tây tươi hoặc uống nước ép dâu tây để giảm ho có đờm.
Nước lọc hoặc nước ép trái cây
Uống nhiều nước lọc hoặc nước ép trái cây có thể giúp bạn làm loãng đờm và tống chúng ra ngoài cơ thể một cách dễ dàng.
Nước lọc sẽ giúp bạn giữ ẩm cho niêm mạc họng và phổi, còn nước ép trái cây sẽ cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và kháng khuẩn.
Bạn nên uống ít nhất 8-10 ly nước lọc mỗi ngày và kết hợp với những loại trái cây giàu vitamin C như cam, chanh, bưởi, dứa hay kiwi.
