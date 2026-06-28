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Có nên đặt phòng ngủ cạnh phòng thờ? Cách hóa giải tránh hao tổn sức khỏe

Chủ nhật, 13:44 28/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Đặt phòng thờ ở đâu là điều vô cùng quan trọng. Việc đặt bàn thờ cạnh phòng ngủ khi phạm vào điều đại kỵ phong thủy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của gia chủ.

Phòng thờ và phòng ngủ có nên đặt cạnh nhau hay không?

Khác với cách bố trí nơi thờ cúng ở các căn biệt thự rộng lớn, phòng thờ được tách riêng biệt ở một nơi riêng biệt.

Ngược lại, đối với những nơi nhỏ hơn, như nhà phố hoặc chung cư, bàn thờ thường sẽ được đặt cạnh các không gian sinh hoạt khác như phòng ngủ, phòng ăn…

Tuy nhiên, điều này sẽ không tốt cho gia chủ, đặc biệt là tủ thờ đặt cạnh phòng ngủ của vợ chồng thì lại càng là đại kỵ trong phong thủy.

Khi đặt phòng ngủ cạnh phòng thờ, một nơi linh thiêng luôn cần sạch sẽ và thành kính, thể hiện sự thiếu tôn trọng và không phù hợp với việc thờ cúng.

Có nên đặt phòng ngủ cạnh phòng thờ? Cách hóa giải tránh hao tổn sức khỏe - Ảnh 1.

Khi đặt phòng ngủ cạnh phòng thờ, một nơi linh thiêng luôn cần sạch sẽ và thành kính, thể hiện sự thiếu tôn trọng và không phù hợp với việc thờ cúng.

Vì vậy, gia chủ nhất định phải tránh. Ngoài ra, thuyết phong thủy còn cho rằng việc để vợ chồng ngủ cạnh bàn thờ cũng có thể dẫn đến mâu thuẫn, bất hòa giữa các cặp vợ chồng.

Đặt phòng ngủ cạnh phòng thờ theo phong thủy thì không những ảnh hưởng đến tình cảm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia chủ. Đối với những người độc thân, đường tình duyên có thể bị cản trở.

Đối với những người đã có gia đình thì dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã. Đồng thời, mùi nhang khói có thể khiến gia chủ khó yên giấc, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ bạn.

Hóa giải phong thủy đối với phòng ngủ cạnh phòng thờ

Dù hiểu được sự kiêng kỵ của việc đặt nơi thờ cúng gần nơi ngủ nghỉ, nhưng những ngôi nhà có không gian nhỏ rất khó có thể tách riêng nơi thờ cúng.

Vì vậy, hãy tham khảo những điều sau đây để có thể hóa giải một cách hiệu quả những cấm kỵ phong thủy trong vấn đề này:

Đồ đạc nên được bố trí, sắp xếp lại

Để tránh những điều tai họa về tình cảm và sức khỏe, gia chủ cần sắp xếp và bố trí lại các vị trí trong nhà. Tiến hành di chuyển giường ngủ, phân chia phòng ngủ và nơi thờ cúng thích hợp.

Có nên đặt phòng ngủ cạnh phòng thờ? Cách hóa giải tránh hao tổn sức khỏe - Ảnh 2.

Để tránh những điều tai họa về tình cảm và sức khỏe, gia chủ cần sắp xếp và bố trí lại các vị trí trong nhà. Tiến hành di chuyển giường ngủ, phân chia phòng ngủ và nơi thờ cúng thích hợp.

Cách tốt nhất là chọn không gian khác để thờ cúng, đặc biệt nên sử dụng những nơi cao và linh thiêng nhất.

Chọn vách ngăn ngăn cách

Không phải ngôi nhà nào cũng có đủ điều kiện để có một không gian phòng thờ riêng. Do không gian chật hẹp, nên đôi khi họ mắc sai lầm khi đặt bàn thờ gần phòng ngủ.

Vì vậy, vách ngăn giữa phòng thờ và nơi nghỉ ngơi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để hóa giải các yếu tố kiêng kỵ phong thủy và mang lại may mắn cho gia chủ.

Bạn có thể sử dụng vách ngăn để tạo sự phân chia không gian. Tuy vách ngăn không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng nó hạn chế được nhiều vấn đề không đáng có ở một mức độ nhất định và tạo ra không gian thờ cúng riêng tư nhất có thể.

Vách ngăn sẽ giúp gia chủ tránh được các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tình cảm. Đồng thời, mỹ quan cho của không gian sống cũng từ đó được tăng lên đáng kể.

Có nên đặt phòng ngủ cạnh phòng thờ? Cách hóa giải tránh hao tổn sức khỏe - Ảnh 3.

Vách ngăn giữa phòng thờ và nơi nghỉ ngơi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất để hóa giải các yếu tố kiêng kỵ phong thủy và mang lại may mắn cho gia chủ.

Tùy vào nguồn tài chính của bản thân mà các bạn có thể lựa chọn vách ngăn cho phòng thờ và phòng ngủ một cách hợp lý nhất.

Tủ quần áo ngăn phòng ngủ và phòng thờ

Để hóa giải kiêng kỵ phòng ngủ đặt gần bàn thờ, bạn cũng có thể tận dụng tủ quần áo của mình làm vật ngăn cách.

Cách này, giúp gia chủ tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong thiết kế nội thất, đồng thời đảm bảo đầy đủ sự riêng tư trong phong thủy cúng bái.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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