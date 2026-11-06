Rau mua về nên rửa trước hay để nguyên trong tủ lạnh? Nhiều người làm sai cách khiến rau nhanh bị úa

Vì sao rau dễ héo và nhanh hỏng khi để trong tủ lạnh?

Hiểu rõ lý do tại sao rau dễ héo sẽ giúp bạn tìm ra cách bảo quản rau trong tủ lạnh hiệu quả hơn. Theo thông tin trên VOV, môi trường bên trong tủ lạnh thường có độ ẩm thấp, hệ thống quạt gió chạy liên tục để duy trì mức nhiệt ổn định. Việc để rau trực tiếp vào tủ lạnh khiến nước bốc hơi nhanh, làm tế bào xẹp xuống và khiến lá rau héo rũ chỉ sau một đêm.

Mặt khác, rau vừa mua từ chợ được đưa đột ngột vào mức nhiệt lạnh sẽ gây ra đứt gãy các liên kết màng tế bào. Nước rỉ ra kết hợp cùng vi khuẩn có sẵn tạo nên những đốm úng vàng, lây lan nhanh sang các lá khỏe mạnh.

Những yếu tố quyết định hiệu quả bảo quản rau trong tủ lạnh

Hầu hết các loại rau xanh yêu cầu mức nhiệt khoảng 1 - 4 độ C đi kèm độ ẩm từ 80 - 95%. Nếu setup nhiệt độ quá thấp, nước trong lá đóng băng làm dập nát lá, còn nếu quá cao sẽ tăng nguy cơ tạo ra nấm mốc.

Ngoài ra, khí ethylene có vai trò thúc đẩy chu kỳ chín của rau củ. Khí này tỏa ra từ một số loại trái cây và sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa của rổ rau xanh đặt cạnh đó. Hiểu rõ bộ ba thông số trên giúp bạn hiểu được cách bảo quản rau quả trong tủ lạnh đúng chuẩn.

Khác biệt trong cách bảo quản rau ăn lá và của quả

Rau ăn lá: Quan trọng nhất là kiểm soát độ ẩm

Với các loại rau như cải xanh, cải ngọt, rau muống, xà lách, rau thơm…, nếu chưa có nhu cầu sử dụng ngay, có thể chưa cần rửa trước khi cho vào tủ lạnh. Nên nhặt bỏ lá dập, úa, phần hư hỏng rồi dùng khăn giấy hoặc khăn sạch thấm bớt hơi ẩm trên bề mặt nếu rau bị ướt. Kinh nghiệm nhà bếp được chia sẻ trên Phụ Nữ Mới.

Sau đó, bọc rau bằng túi hoặc hộp bảo quản có khả năng hạn chế mất nước nhưng không nên để rau bị “bí” trong một môi trường quá ẩm. Có thể lót một lớp khăn giấy sạch để hút bớt hơi nước và thay khăn khi thấy bị ướt.

Nếu đã rửa rau trước, điều quan trọng là phải để rau thật ráo trước khi bảo quản. Rau còn đọng nước, đặc biệt khi được nhồi vào túi kín, rất dễ tạo môi trường ẩm khiến lá nhanh xuống cấp. Không nên chất quá nhiều rau vào một túi. Những lá bị dập do chèn ép sẽ nhanh hỏng và có thể làm phần rau xung quanh xuống cấp theo.

Củ, quả cần bảo quản theo nhu cầu sử dụng

Khoai tây, cà rốt, củ cải, bí, bắp cải, súp lơ, dưa chuột, cà chua… có đặc điểm bảo quản khác nhau nên không nên gom tất cả vào một quy tắc. Với những loại chưa cần dùng ngay, nguyên tắc chung là không rửa chỉ để cất giữ nếu việc rửa làm tăng độ ẩm mà chưa có điều kiện làm khô kỹ. Đất hoặc lớp bẩn bên ngoài có thể được xử lý trước khi chế biến. Khi chuẩn bị ăn, rau củ nên được rửa dưới vòi nước sạch, chà hoặc loại bỏ phần đất bám phù hợp với từng loại.

Một số loại củ, quả lại không nhất thiết phải cho vào ngăn mát ngay. Chẳng hạn, cà chua thường giữ được chất lượng tốt hơn khi bảo quản ở nhiệt độ phòng nếu còn nguyên vẹn; khoai tây nên để ở nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng mạnh.

Mẹo bảo quản rau trong tủ lạnh không bị úng nước

Để bảo quản rau xanh trong tủ lạnh không bị ứ đọng nước, quy tắc cốt lõi là tạo ra không gian thở cho bề mặt thực phẩm. Bạn hãy lót một lớp khăn giấy nhà bếp loại dày xuống đáy hộp và phủ thêm một lớp lên trên cùng bề mặt rau trước khi đậy nắp.

Khăn giấy đóng vai trò như một bộ lọc ẩm, hút cạn những giọt nước ngưng tụ rơi xuống, để bề mặt lá luôn khô ráo. Thường xuyên kiểm tra độ ẩm của lớp khăn lót, nếu thấy chúng ướt đẫm, hãy thay ngay tờ mới để việc bảo quản rau trong tủ lạnh luôn liền mạch. Thông tin trên Phụ nữ & Pháp luật cho hay.

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