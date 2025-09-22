'Phu nhân hào môn' Tăng Thanh Hà học mẹ làm bánh canh bột gạo

Cho bột vào khuôn nặn ra để thành sợi rồi tẩm bột năng làm áo sợi bánh để chống dính. Hoặc lấy bột năng rắc lên thớt, cho một phần nhỏ bột gạo đã nhào ra thớt, đặt lên thớt và lăn bột bằng tay tạo thành sợi, độ dài ngắn là tùy ý của bạn. Tiếp tục làm như thế đến khi hết phần bột là được.