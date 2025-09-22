'Phu nhân hào môn' Tăng Thanh Hà học mẹ làm bánh canh bột gạo
GĐXH - Tăng Thanh Hà kết hợp bột gạo với bột năng để sợi bánh canh dai nhưng vẫn mềm, ăn kèm thịt cua, sốt gạch cua béo ngậy, thơm ngon.
Nếu thích món ăn này, bạn cũng có thể tự làm sợi bánh tại nhà, sau đó chế biến tùy thích theo khẩu vị phù hợp của gia đình.
Cách làm sợi bánh canh từ bột lọc, bột gạo, bột sắn đơn giản thơm ngon
1. Sợi bánh canh bột gạo
2. Sợi bánh canh bột lọc
3. Sợi bánh canh bột sắn
