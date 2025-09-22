Mới nhất
'Phu nhân hào môn' Tăng Thanh Hà học mẹ làm bánh canh bột gạo

Thứ hai, 19:01 22/09/2025
GĐXH - Tăng Thanh Hà kết hợp bột gạo với bột năng để sợi bánh canh dai nhưng vẫn mềm, ăn kèm thịt cua, sốt gạch cua béo ngậy, thơm ngon.

Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 1.

Dù là phu nhân hào môn, Tăng Thanh Hà vẫn ưa thích các món ăn bình dân, mua nguyên liệu về nhà tự nấu. Gần đây, bà mẹ ba con trổ tài làm món bánh canh ghẹ. Thay vì mua sợi bánh canh làm sẵn, Tăng Thanh Hà tự nhào bột, cắt bột tại nhà.

Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 2.

Cô tiết lộ công thức làm bánh canh được học từ mẹ, gồm: 1 kg bột gạo pha cùng 300 - 350 g bột năng. Sau khi trộn hai hỗn hợp bột, rưới nước sôi lên đầy bề mặt và đậy nắp cho bột chín. Tiếp đó đem bột đi nhào mịn, để nghỉ khoảng 30 phút sau đó đem thái sợi. Khi nhào nếu thấy bột khô có thể thêm nước, nếu bột ướt áo thêm lớp bột mỏng.


Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 3.

Phần nước lèo chan bánh canh được Tăng Thanh Hà tận dụng gạch cua, xào thơm với hành tím, nêm thêm nước và gia vị cho vừa ăn. Phần nhân ăn kèm bao gồm thịt cua, tôm. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng nước xương để chan bánh canh, ăn kèm sườn ninh mềm, trứng cút, hành phi,...

Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 4.

Bánh canh món ăn dân dã phổ biến ở khu vực miền Trung, miền Nam. Tùy khẩu vị từng nơi cũng như kinh nghiệm của từng người làm mà sợi bánh canh có thể được làm từ bột gạo, bột mì, bột năng hoặc bột sắn hoặc bột gạo pha bột sắn. Nước dùng chan bánh canh thường có độ sệt và sánh, topping đa dạng từ các loại thịt cho đến hải sản, chả cá, trứng cút...

Nếu thích món ăn này, bạn cũng có thể tự làm sợi bánh tại nhà, sau đó chế biến tùy thích theo khẩu vị phù hợp của gia đình.

Cách làm sợi bánh canh từ bột lọc, bột gạo, bột sắn đơn giản thơm ngon

1. Sợi bánh canh bột gạo

Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 5.

Nguyên liệu gồm: Gạo tẻ dẻo 500 gr (hoặc 400gr bột gạo), bột năng 20 gr, nước lọc 1 ít.

  • Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 6.

    Ngâm 500g gạo tẻ trong 5 tiếng rồi vo sạch.

    Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 7.

    Cho gạo vào máy và xay cùng với một ít nước.

    Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 8.

    Cho gạo vào một túi vải và treo lên cho chảy nước chảy đến khi ráo nước, thời gian cho bước này ít nhất là 1 tiếng.

    Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 9.

    Rồi dàn bột ra mâm hoặc khay đem đi phơi khô. Sau khi phơi khô chúng ta sẽ có phần bột gạo.

  • Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 10.

    Phần bột gạo phơi khô hay bột gạo mua sẵn đều có dạng vón cục nhỏ, bạn nên bỏ vào máy xay rồi cho vào rây, lọc ra cho bột mịn để dễ nhào bột hơn nhé.

    Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 11.

    Cho bột vào một tô lớn, đổ từ từ từng chút nước sôi vào và nhào bột đều tay.

    Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 12.

    Cho bột vào khuôn nặn ra để thành sợi rồi tẩm bột năng làm áo sợi bánh để chống dính. Hoặc lấy bột năng rắc lên thớt, cho một phần nhỏ bột gạo đã nhào ra thớt, đặt lên thớt và lăn bột bằng tay tạo thành sợi, độ dài ngắn là tùy ý của bạn. Tiếp tục làm như thế đến khi hết phần bột là được.

  • Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 13.

    Vậy là chúng ta đã có những sợi bánh canh bột gạo dẻo và dai ngon rồi.

2. Sợi bánh canh bột lọc

Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 14.

Nguyên liệu gồm: Bột năng 400 gr, muối 1/4 muỗng, dầu ăn 1 muỗng canh, nước nóng 200 ml.

  • Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 15.

    Bạn đổ lượng bột năng đã chuẩn bị cùng với muối, dầu ăn, bột gạo nếu có, đổ từ từ nước sôi vào và đảo đều tay, trộn bột thật kĩ đến khi hỗn hợp đều và mịn.

  • Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 16.

    Đun sôi một nồi nước to, để sợi bánh không bị dính vào nhau. Cho bột vào khuôn nặn sợi bánh phía trên nồi nước, nếu không có khuôn có thể dùng túi nilon cắt nhỏ một đầu.

    Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 17.

    Ấn mạnh khuôn hoặc túi nilon để bột tạo thành sợi cho rơi vào nồi nước đang sôi, chiều dài sợi bánh canh tùy vào sở thích của bạn.

  • Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 18.

    Dùng đũa đảo nhẹ để các sợi bánh không bị dính nhau và không làm gãy sợi bánh canh.

    Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 19.

    Đợi khoảng 3 phút cho bánh canh chín và có độ trong đẹp mắt xong rồi thì vớt ra khỏi nồi nước rồi thả sợi bánh vào nước lạnh sẽ giúp sợi bánh canh se lại, không bị dính vào nhau.

  • Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 20.

    Nhúng sợi bánh canh qua nước lạnh rồi vớt ra để ráo nước, thời gian để sợi bánh canh khô sẽ là 20 – 30 phút là chúng đã có thể sử dụng được rồi đấy. Sau những bước đơn giản trên chúng ta đã có những sợi bánh canh bột lọc dai ngon

3. Sợi bánh canh bột sắn

Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 21.

Nguyên liệu gồm: Bột gạo 400 gr, bột sắn dây 100 gr, nước lọc 500 ml.

  • Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 22.

    Xay bột gạo và bột sắn dây rồi đem đi rây giống như làm bánh canh bột gạo ở trên, sau đó để riêng 2 phần bột này.

  • Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 23.

    Đun một nồi nước sôi. Trong khi đợi nồi nước sôi, bạn cho bột vào cái thau lớn rồi đổ 500 ml nước vào, trộn đều.

    Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 24.

    Lấy phần bột đó đổ qua rây lọc lại lần nữa.

  • Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 25.

    Khi nồi nước sôi lên, bạn đặt thau bột lên trên miệng nồi nước và khuấy bột bên trong thau.

    Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 26.

    Khuấy đều bột cho đến khi hỗn hợp bột đặc lạị. Khi bột đã đặc lại thì nhấc thau xuống.Trộn 100ml bột sắn vào hỗn hợp bột gạo trên.

    Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 27.

    Vừa rắc bột sắn vừa đảo đều tay đến khi bột quyện hết vào nhau.

  • Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 28.

    Cho hỗn hợp bột vào túi nặn kem, nặn bột thành sợi, vào nồi nước sôi hoặc dùng khuôn tạo sợi. Độ dài tùy theo bạn mong muốn.

    Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 29.

    Đợi khi bánh canh nổi lên mặt nước thì các bạn vớt ra liền rồi nhúng lại trong nồi nước lạnh để sợi bánh không bị dính vào nhau nhé.

  • Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 30.

    Sau khi vớt ra để nguội là chúng ta đã có những sợi bánh canh bột sắn có hình dạng giống sợi bún nhưng lại có độ dai ngon sóng sánh như thế này.

    Tăng Thanh Hà học làm bánh canh bột gạo ngon tại nhà cùng mẹ - Ảnh 31.Loại quả Việt là 'kho vitamin tổng hợp', bảo vệ tim mạch, đang vào mùa, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

    GĐXH - Không chỉ là nguyên liệu cho các món nộm, gỏi, loại quả này còn được xem là một "siêu thực phẩm" với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Phương Nghi (t/h)
Cùng chuyên mục

Chuyên gia chia sẻ lưu ý ăn uống trong tiết Thu Phân 2025 giúp dưỡng phổi, tăng cường vận khí

Chuyên gia chia sẻ lưu ý ăn uống trong tiết Thu Phân 2025 giúp dưỡng phổi, tăng cường vận khí

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Tiết Thu Phân đánh dấu sự chuyển giao từ nóng sang lạnh, khí trời hanh khô, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong ăn uống, mọi người cũng cần chú ý điều dưới đây để vừa phòng bệnh vừa tăng cường vận khí.

3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổi

3 loại rau cực bổ phổi: Nấu và ăn luân phiên 1 lần/tuần khi trời lạnh giúp dưỡng ẩm và giải độc cho phổi

Ăn - 8 giờ trước

Hiện tại 3 loại rau này đang ở thời điểm đúng mùa và ngon nhất. Do đó bạn hãy tận dụng để nấu các món ăn vừa ngon lại tốt cho sức khỏe của lá phổi nhé!

Tại sao người Việt 'ăn nóng' còn người phương Tây chuộng 'lạnh'?

Tại sao người Việt 'ăn nóng' còn người phương Tây chuộng 'lạnh'?

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Ẩm thực không chỉ phản ánh khẩu vị, mà còn là “tấm gương” soi chiếu khí hậu, tập quán sống và cả triết lý văn hóa của một dân tộc. Nếu như người Việt Nam và nhiều quốc gia Á Đông có thói quen “ăn nóng, uống nóng”, thì trong văn hóa ẩm thực phương Tây, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, salad lạnh lại trở thành món ăn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Sự khác biệt ấy bắt nguồn từ nhiều yếu tố thú vị.

Bật mí cách nấu bún ốc đơn giản mà ngon bất ngờ

Bật mí cách nấu bún ốc đơn giản mà ngon bất ngờ

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH - Chẳng cần phải ra hàng quán nữa khi giờ đây bạn đã có thể nấu được món bún ốc ngon đúng chuẩn ngay tại nhà. Cách nấu bún ốc sẽ được bật mí ngay trong bài viết sau.

Cách làm ốc hương xào bơ bắp ăn là mê

Cách làm ốc hương xào bơ bắp ăn là mê

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Món ăn này được tạo ra bởi những nguyên liệu vô cùng đơn giản và gần gũi với chúng ta. Vậy cách để có một món ốc hương xào bơ bắp thơm ngon chuẩn vị là gì? Cùng khám phá công thức làm món này trong bài viết sau.

"Trứng nấu gì ngon?": 10 công thức vừa đơn giản, ngon miệng lại rất hợp với cơm!

"Trứng nấu gì ngon?": 10 công thức vừa đơn giản, ngon miệng lại rất hợp với cơm!

Ăn - 16 giờ trước

10 món ăn từ trứng này đều dễ chế biến, sử dụng nguyên liệu dễ tìm mua tại chợ và siêu thị. Hương vị của các món ăn này rất ngon, bạn hãy luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức nhé!

Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bò

Mẹo phân biệt thịt bò với thịt lợn, thịt trâu giả bò

Ăn - 1 ngày trước

Những bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt thịt bò với thịt lợn, phân biệt thịt bò với thịt trâu giả bò để mua đúng nguyên liệu cho món ăn mình cần chế biến.

Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon

Mẹo bảo quản ốc sống từ 1 đến 3 ngày không chết, không gầy mà vẫn tươi ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Cách bảo quản ốc sống qua đêm luôn được nhiều người quan tâm, bởi nếu không biết cách, ốc dễ chết hoặc bị gầy. Chỉ cần áp dụng những mẹo đơn giản sau đây, bạn hoàn toàn có thể giữ ốc tươi sống đến hôm sau.

Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyên

Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyên

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Hàm lượng vitamin A, zeaxanthin và lutein cao trong loại quả này có thể giúp bạn bảo vệ đôi mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và phòng ngừa chứng mất thị lực.

Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?

Thịt nên để trong ngăn đông tủ lạnh bao lâu? Lấy ra rã đông rồi lại cất vào nhiều lần có nên tiếp tục ăn?

Ăn - 1 ngày trước

Nhiều người có thói quen rã đông đi rã đông lại một miếng thịt để nấu ăn và cho rằng "Đông lạnh trong tủ lạnh thì làm sao hỏng được chứ?"...

Xem nhiều

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng

Chỉ cần ghi nhớ những mẹo đơn giản dưới đây trứng luộc xong sẽ thơm ngon, lòng đỏ chín tới, không khô, quan trọng nhất là róc vỏ.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Ẩm thực 360
Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Ăn
Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Mất ngủ do gan nóng, nên thường xuyên nấu 4 món canh này để ngủ sâu hơn

Ăn
Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Ăn

