'Con gà cục tác lá chanh' hay cách ăn uống cân bằng âm dương ngũ hành của ông bà ta để khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi
GĐXH - Trong nền ẩm thực từ xa xưa, người Việt đã đặc biệt để tâm đến triết lý âm dương ngũ hành. Căn nguyên xuất phát từ việc bảo đảm 3 mặt hài hoà: âm dương của thức ăn, sự hài hoà trong cơ thể và sự cân bằng giữa con người và môi trường tự nhiên.
Quân bình giữa thức ăn và cơ thể con người
Nhằm đảm bảo hài hoà âm dương của thức ăn, người Việt phân biệt 5 mức âm dương của thức ăn theo Ngũ Hành, bao gồm: hàn (lạnh, âm nhiều, hành thuỷ), nhiệt (nóng, dương nhiều, hành hoả), ôn (ấm, dương ít, hành mộc), lương (mát, âm ít, hành kim) và bình (trung tính, hành thổ). Việc chế biến kết hợp giữa nguyên lý âm dương cùng sự đa dạng nguyên liệu từ tự nhiên đã tạo nên những món ăn bổ dưỡng, tinh tế trong ẩm thực Á Đông nói chung và ẩm thực Việt nói riêng.
Có câu rằng, "Con gà cục tác lá chanh/Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi/ Con chó khóc đứng khóc ngồi, bà ơi đi chợ mua tôi đồng giềng".
Việc kết hợp các loại gia vị của người Việt từ bao đời nay cũng tuân thủ theo luật âm dương bù trừ và chuyển hoá, kết hợp các thành phần chính phụ trong món ăn có sự cân bằng âm dương thuỷ hoả, đảm bảo thức ăn không chỉ ngon miệng mà còn có lợi cho sức khoẻ. Chẳng hạn rau răm là Nhiệt - Dương được ăn với trứng lộn là Hàn - Âm, vừa ngon miệng lại dễ tiêu hoá hay gừng, sả là Nhiệt - Dương có tác dụng, giải cảm, làm ấm cơ thể thường được sử dụng để chế biến với các thực phẩm mang tính hàn như cá, ốc,... nhằm cân bằng lại tính âm dương trong thức ăn.
Bên cạnh đó, các loại thực phẩm cũng được sử dụng như “liều thuốc” giúp quân bình lại thể trạng khi cơ thể đang quá “âm” hoặc quá “dương”. Người bị cảm lạnh (âm) nên dùng những loại đồ ăn ấm nóng như cháo tía tô, trà gừng (có tính dương cao) hay người bị cảm nắng (dương) thì nên ăn cháo hành (có tính âm cao).
Quân bình giữa con người và môi trường bên ngoài
Việc đảm bảo sự quân bình âm dương giữa con người và môi trường được thể hiện trong tập quán ăn uống theo vùng khí hậu và theo mùa của người Việt. Đơn cử, như mùa hè (nóng, hành Hoả) người Việt thường ăn những thực phẩm có tính Hàn hoặc Lương nhằm giải nhiệt, dễ tiêu hoá, dễ ăn. Hay vào mùa đông, các loại thực phẩm nhiều mỡ, nhiều tính dương, cay, nóng thường được lựa chọn nhằm giúp cơ thể ấm lên.
Trong ăn uống, người Việt từ xưa đã quan niệm “mùa nào thức nấy” - tức chọn đúng trạng thái thực phẩm đúng mùa, đúng thời điểm ngon nhất, giàu chất dinh dưỡng cũng như chọn đúng giai đoạn thời tiết phù hợp để thưởng thức, nhằm cân bằng trạng thái giữa bên trong cơ thể với môi trường bên ngoài. Nếp ăn này đã hình thành nên những món ăn đặc trưng theo từng mùa, từng giai đoạn trong năm của ẩm thực Việt, đặc biệt là ẩm thực của người Hà Nội với đủ 4 mùa trong năm.
Chẳng hạn, mùa xuân của Hà Thành mang hương vị ngọt thanh khó quên của bún thang, thì mùa hè nơi đây lại mang sự tươi mát của các món ăn từ sấu, mùa thu đặc trưng với hương cốm, trà sen hay người Hà Nội thường xì xụp những bát bánh đúc nóng, chè sắn mỗi độ đông về.
Song, với nhịp sống đầy biến động ngày nay, cùng sự du nhập của nhiều loại thực phẩm “nhanh” của phương Tây đã khiến lối sống, thói quen ăn uống của người Việt có nhiều thay đổi tiêu cực, gây nên nhiều mối nguy tiềm ẩn ảnh hưởng tới sức khoẻ. Việc lưu truyền thuyết âm - dương trong cách lựa chọn và chế biến thực phẩm của người Việt không chỉ giúp sức khoẻ cải thiện, mà còn giúp kéo dài tuổi thọ cho chúng ta.
Thực phẩm giúp giữ ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh mùa đôngĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên ăn gì để tăng cường sức đề kháng, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tránh cảm lạnh trong mùa đông. Bài viết này sẽ mang đến cho bạn những gợi ý hữu ích, khoa học và dễ áp dụng.
Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡngĂn - 4 ngày trước
GĐXH – Thịt bò là thực phẩm quan thuộc, dễ chế biến và có giá trị cao. Dưới đây, mẹ đảm Hòa Hương đã chia sẻ một món ngon ngày lạnh vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng để đổi vị cho gia đình cuối tuần
Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ ViệtẨm thực 360 - 4 ngày trước
GĐXH - Được trồng từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới, bắp cải không chỉ là nguyên liệu trong nhiều món ăn dân dã mà còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.
Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻĂn - 5 ngày trước
GĐXH - Bạn hãy thử ngay cách làm món ngon với bộ phận từ lợn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho ngày lạnh dưới đây. Các món ngon này sẽ khiến ai thử một lần cũng khó quên vì hương vị hấp dẫn và giòn sần sật, “đưa cơm”.
Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chánĂn - 6 ngày trước
GĐXH - Cá là thực phẩm bổ dưỡng. Ngày lạnh, bạn có thể chế biến theo cách đơn giản này để có món ăn đậm đà, ăn với cơm thì ngon không gì bằng, mà cũng có thể dùng như một món ăn vặt hấp dẫn.
Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnhĂn - 6 ngày trước
GĐXH – Mẹ đảm Thanh Huệ đã chia sẻ bí quyết làm món sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời trở lạnh dưới đây vừa dễ thực hiện và bổ dưỡng.
Thứ rau mùa đông giúp xương khớp khỏe mạnh, nấu vài phút là có món ngon ấm bụng, bổ dưỡng trời lạnhĂn - 1 tuần trước
GĐXH – Đây là loại rau có nhiều vào mùa đông được ví là “thần dược tự nhiên” giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Chỉ cần vài phút chế biến, bạn đã có ngay những món ăn nóng hổi, thơm ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình dưới đây.
Món ăn đơn giản có sẵn trong bếp chứa nhiều collagen, ăn vào tràn đầy sức sốngĂn - 1 tuần trước
GĐXH - Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các món ăn đơn giản, giàu collagen, giúp bạn nuôi dưỡng làn da từ bên trong và duy trì vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thậnĂn - 1 tuần trước
GĐXH – Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đánh giá, loại rau này thuộc top rau tốt nhất thế giới. Ở nước ta, rau này có bán nhiều ở chợ và siêu thị, giúp các món ăn thêm ngon miệng và hỗ trợ dưỡng thận hiệu quả.
Cháo khoái hải sản - món ngon nhất định phải thử khi đến Hải PhòngĂn - 1 tuần trước
GĐXH - Giữa nhịp sống hiện đại, món cháo khoái hải sản là phiên bản hiện đại của cháo khoái, để ai từng thưởng thức đều nhớ mãi cái "khoái" ngọt lành dân dã nơi đầu lưỡi và cả trái tim.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.