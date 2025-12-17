Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này mềm ngon, đặc biệt vẫn giữ nguyên miếng không bị nát

Thịt băm: 100 gram

Khoai tây: 2 củ to (hoặc tùy định lượng của từng gia đình)

Hành khô, hành lá, thì là mỗi thứ 1 ít

Hạt nêm, mì chính, hạt tiêu, nước mắm gia giảm tùy khẩu vị

Đầu tiên, bạn mua sẵn thịt băm ở chợ (hoặc mua thịt về làm sạch rồi tự xay lấy), bạn ướp thịt xay với chút hạt nêm, mì chính, hạt tiêu cho vừa khẩu vị là được.

Sau đó, bạn đổ chút nước vào chảo sao cho nước xâm xấp dưới đáy chảo như hình hướng dẫn. Đây chính là mẹo quan trọng để món khoai tây xào thái lát của bạn rất mềm ngon mà không hề bị nát hoặc vỡ miếng.

Sau đó, đậy vung đun ở lửa vừa tầm 7 phút hoặc hơn tùy định lượng khoai tây nhiều hay ít.

Tiếp đó bạn mở vung nồi, cho hành lá và thì là xắt nhỏ vào đảo đều rồi tắt bếp.

Và đây là thành phẩm khoai tây thái lát xào thịt băm cực mềm ngon mà vẫn giữ nguyên miếng, không chỉ thơm ngon mà nhìn rất đẹp mắt.

