Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này mềm ngon, đặc biệt vẫn giữ nguyên miếng không bị nát

Thứ tư, 19:01 17/12/2025 | Ăn
Linh Nhi
Linh Nhi
GĐXH – Khoai tây thái lát đem xào với thịt băm là món ăn khoái khẩu của tất cả từ người già đến em nhỏ. Tuy nhiên, nhiều bà nội trợ khi xào khoai tây kiểm này khoai tây hay bị vỡ miếng, nát vụn, tuy vẫn ngon nhưng trông không được thẩm mỹ. Đừng lo, đây là cách xào khoai tây thái lát vừa mềm ngon, vừa giữ nguyên miếng của bà Hồng Thủy ở Minh Khai, Hà Nội chia sẻ với Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món khoai tây xào

Thịt băm: 100 gram

Khoai tây: 2 củ to (hoặc tùy định lượng của từng gia đình)

Hành khô, hành lá, thì là mỗi thứ 1 ít

Hạt nêm, mì chính, hạt tiêu, nước mắm gia giảm tùy khẩu vị

Cách làm món khoai tây xào

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 1.

Đầu tiên, bạn mua sẵn thịt băm ở chợ (hoặc mua thịt về làm sạch rồi tự xay lấy), bạn ướp thịt xay với chút hạt nêm, mì chính, hạt tiêu cho vừa khẩu vị là được.

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 2.

Hành khô bạn băm nhỏ, các loại rau gia vị bạn thái nhỏ để sang một bên.

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 3.

Khoai tây rửa sạch, gọt vỏ rồi thái lát mỏng vừa phải như trong hình hướng dẫn.

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 4.

Sau khi khâu sơ chế được hoàn tất, giờ chúng ta bắt tay vào xào nhé.

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 5.

Bạn bắc chảo lên bếp, cho dầu hoặc mỡ, đợi nóng dầu rồi cho hành khô băm nhỏ vào phi thơm.

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 6.

Tiếp đó bạn cho thịt xay vào đảo chín tới

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 7.

Rồi trút khoai tây đã thái lát vào chảo.

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 8.

Sau đó, bạn đổ chút nước vào chảo sao cho nước xâm xấp dưới đáy chảo như hình hướng dẫn. Đây chính là mẹo quan trọng để món khoai tây xào thái lát của bạn rất mềm ngon mà không hề bị nát hoặc vỡ miếng.

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 9.

Bạn đổ nước xâm xấp đáy chảo rồi đảo đều khoai tây.

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 10.

Sau đó, đậy vung đun ở lửa vừa tầm 7 phút hoặc hơn tùy định lượng khoai tây nhiều hay ít.

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 11.

Tiếp đó bạn mở vung nồi, cho hành lá và thì là xắt nhỏ vào đảo đều rồi tắt bếp.

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 12.

Và đây là thành phẩm khoai tây thái lát xào thịt băm cực mềm ngon mà vẫn giữ nguyên miếng, không chỉ thơm ngon mà nhìn rất đẹp mắt.

Khoai tây thái lát xào thịt băm kiểu này rất mềm ngon mà không hề bị nát miếng - Ảnh 13.Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?

GĐXH - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” sẽ diễn ra từ 18h đến 22h ngày 19/12 và từ 8h30 đến 21h ngày 20, 21/12/2025 tại Công viên Thống Nhất. Lễ hội năm nay có nhiều yếu tố mới, hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ là điểm đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực và văn hóa Hà Nội, góp phần kích cầu du lịch Thủ đô dịp cuối năm.

