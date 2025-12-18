Ăn gì để cơn đau bụng giảm nhanh?

Gừng

Gừng đứng đầu danh sách những loại thực phẩm nên ăn khi bị đau bụng. Gừng làm giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, đầy hơi… Trà gừng cũng làm ấm bụng và giảm đau bụng một cách nhanh chóng.

Sốt táo

Táo có chứa pectin (có nhiều ở phần vỏ táo) cung cấp chất xơ cho cơ thể khi bị táo bón. Còn sốt táo đã được chế biến dễ tiêu hóa, làm giảm các triệu chứng tiêu chảy và cung cấp năng lượng cho bạn.

Thực phẩm giàu tinh bột

Các loại thực phẩm giàu tinh bột như cơm, khoai tây, yến mạch… giúp bao phủ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đau bụng nhanh chóng. Nó cũng ngăn ngừa tình trạng đi tiêu lỏng vì có hàm lượng chất xơ thấp và dễ tiêu.

Sữa chua

Trong sữa chua có các khuẩn làm cân bằng các vi khuẩn trong bao tử và điều trị đau bụng tiêu chảy hiệu quả.

Trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc như trà hoa cúc, cam, bạc hà… là các loại trà giúp chữa đau bụng hiệu quả và nhanh chóng. Nguyên nhân là nó có tác dụng giảm viêm và cung cấp nước cho cơ thể.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như bánh mì, yến mạch, gạo lứt… cung cấp chất xơ cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa.

Nước dừa

Nước dừa không những cung cấp vitamin C mà còn cung cấp các chất điện giải và làm dịu các cơn đau bụng hiệu quả.

Nước

Nước là loại thức uống không thể thiếu hàng ngày của bạn. Lúc bị đau bụng là lúc bạn càng cần phải cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể vì nó làm giảm các triệu chứng đầy hơi. Nếu bị đau bụng kinh bạn cũng nên cung cấp nhiều nước.

Rau xanh

Rau xanh không những cung cấp chất xơ giúp bạn dễ tiêu hóa hơn mà còn đẩy lùi tình trạng loét dạ dày, giảm các triệu chứng đau dạ dày nhanh chóng.

Chuối

Đau bụng nên ăn chuối, vì chuối có nhiều kali, bù lại lượng điện giải bị mất khi bị tiêu chảy và nôn mửa. Chuối cũng là thực phẩm cung cấp năng lượng cho cơ thể lúc bị đau bụng vì chúng chứa nhiều đường. Tuy nhiên không phải ai cũng thích ăn chuối khi bị đau bụng vì chúng khá là ngọt.

