Ăn gì để cơn đau bụng giảm nhanh?

Thứ năm, 09:19 18/12/2025
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Khi bị đau bụng, điều người bệnh quan tâm là làm sao để cơn đau giảm xuống càng nhanh càng tốt và khi bị đau bụng thì nên ăn gì. Sau đây là những thực phẩm dành cho người bị đau bụng.

Gừng

Gừng đứng đầu danh sách những loại thực phẩm nên ăn khi bị đau bụng. Gừng làm giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, đầy hơi… Trà gừng cũng làm ấm bụng và giảm đau bụng một cách nhanh chóng.

Sốt táo

Táo có chứa pectin (có nhiều ở phần vỏ táo) cung cấp chất xơ cho cơ thể khi bị táo bón. Còn sốt táo đã được chế biến dễ tiêu hóa, làm giảm các triệu chứng tiêu chảy và cung cấp năng lượng cho bạn.

Ăn gì để cơn đau bụng giảm nhanh? - Ảnh 1.

Táo có chứa pectin (có nhiều ở phần vỏ táo) cung cấp chất xơ cho cơ thể khi bị táo bón.

Thực phẩm giàu tinh bột

Các loại thực phẩm giàu tinh bột như cơm, khoai tây, yến mạch… giúp bao phủ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đau bụng nhanh chóng. Nó cũng ngăn ngừa tình trạng đi tiêu lỏng vì có hàm lượng chất xơ thấp và dễ tiêu.

Sữa chua

Trong sữa chua có các khuẩn làm cân bằng các vi khuẩn trong bao tử và điều trị đau bụng tiêu chảy hiệu quả.

Trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc như trà hoa cúc, cam, bạc hà… là các loại trà giúp chữa đau bụng hiệu quả và nhanh chóng. Nguyên nhân là nó có tác dụng giảm viêm và cung cấp nước cho cơ thể.

Ăn gì để cơn đau bụng giảm nhanh? - Ảnh 2.

Các loại trà thảo mộc như trà hoa cúc, cam, bạc hà… là các loại trà giúp chữa đau bụng hiệu quả và nhanh chóng.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như bánh mì, yến mạch, gạo lứt… cung cấp chất xơ cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa.

Nước dừa

Nước dừa không những cung cấp vitamin C mà còn cung cấp các chất điện giải và làm dịu các cơn đau bụng hiệu quả.

Nước

Nước là loại thức uống không thể thiếu hàng ngày của bạn. Lúc bị đau bụng là lúc bạn càng cần phải cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể vì nó làm giảm các triệu chứng đầy hơi. Nếu bị đau bụng kinh bạn cũng nên cung cấp nhiều nước.

Ăn gì để cơn đau bụng giảm nhanh? - Ảnh 3.

Lúc bị đau bụng là lúc bạn càng cần phải cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể vì nó làm giảm các triệu chứng đầy hơi.

Rau xanh

Rau xanh không những cung cấp chất xơ giúp bạn dễ tiêu hóa hơn mà còn đẩy lùi tình trạng loét dạ dày, giảm các triệu chứng đau dạ dày nhanh chóng.

Chuối

Đau bụng nên ăn chuối, vì chuối có nhiều kali, bù lại lượng điện giải bị mất khi bị tiêu chảy và nôn mửa. Chuối cũng là thực phẩm cung cấp năng lượng cho cơ thể lúc bị đau bụng vì chúng chứa nhiều đường. Tuy nhiên không phải ai cũng thích ăn chuối khi bị đau bụng vì chúng khá là ngọt.

Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh

Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnh

Ăn

GĐXH – Dù hình dáng xù xì, nhưng loại củ dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị bổ dưỡng như nhân sâm. Những món ăn được chế biến từ củ này rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và đặc biệt là đường huyết.

Loại quả bắt đầu vào mùa, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao, lại vừa bảo vệ gan, chế biến thành nhiều món ngon

Loại quả bắt đầu vào mùa, vừa hỗ trợ phát triển chiều cao, lại vừa bảo vệ gan, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn
Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đình

Những món ăn mùa đông thơm ngon bổ dưỡng nhất định phải có trên mâm cơm gia đình

Ăn
Loại nhựa cây ăn như tổ yến, là 'thần dược' hỗ trợ 'thải độc gan' hiệu quả với nhiều cách chế biến đồ uống ngon miệng

Loại nhựa cây ăn như tổ yến, là 'thần dược' hỗ trợ 'thải độc gan' hiệu quả với nhiều cách chế biến đồ uống ngon miệng

Ăn
Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này

Ăn

