Con gái 4 tuổi của Lương Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang gây chú ý
GĐXH - Sau 5 năm chung sống, Lương Xuân Trường và Nhuệ Giang tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Điều khiến fan chú ý là con gái Little Daisy 4 tuổi của cặp đôi lần đầu lộ diện.
Sau 5 năm kể từ lễ đính hôn, tiền vệ Lương Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang chính thức về chung một nhà. Tối 21/6, Nguyễn Huyền Trang - bà xã cầu thủ Phạm Đức Huy, đăng bức ảnh tham dự đám cưới của tiền vệ Lương Xuân Trường.
"Team 1993-1995, thế mà lại hay. Mừng hạnh phúc đôi bạn nhé!", nữ MC viết, vui vẻ nhắc đến sự trùng hợp khi Xuân Trường và Đức Huy đều sinh năm 1995 và cưới vợ sinh năm 1993.
Trong bức ảnh chụp chung, Lương Xuân Trường và vợ, Ngô Mai Nhuệ Giang, cùng con gái nở nụ cười hạnh phúc. Nhuệ Giang diện chiếc váy cưới cúp ngực, màu trắng ngọc trai được thiết kế trang nhã. Con gái nhỏ của cặp đôi cũng mặc chiếc váy trắng bồng bềnh đồng điệu với mẹ.
Trước đó, cô bé xuất hiện trong ngày đặc biệt của bố mẹ với nhiệm vụ mang nhẫn cưới lên sân khấu. Sau đó cả gia đình lưu lại những khoảnh khắc dễ thương trước sự chúc phúc của người thân, bạn bè.
Lương Xuân Trường sinh năm 1995, trong khi Nhuệ Giang sinh năm 1993, hơn chồng 2 tuổi. Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nội vào tháng 4/2021, trong phạm vi gia đình và những người thân thiết. Đến năm 2022, cặp đôi đón con gái đầu lòng, tên thân mật là Little Daisy.
Dù đã có một mái ấm nhỏ và đồng hành với nhau nhiều năm, lịch thi đấu, những thay đổi trong sự nghiệp bóng đá cũng như các dự án kinh doanh khiến hôn lễ chính thức được lùi lại đến mùa hè năm nay.
Con gái của cặp đôi - bé Little Daisy - cũng xuất hiện trong ngày đặc biệt của bố mẹ với nhiệm vụ mang nhẫn cưới lên sân khấu.
Lương Xuân Trường sinh năm 1995 tại Tuyên Quang, trưởng thành từ khóa I học viện HAGL Arsenal JMG. Anh sau đó tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam rồi U23 Việt Nam và ĐQTG. Xuân Trường từng cùng U23 Việt Nam giành á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 (nay là ASEAN Cup), đoạt Quả Bóng Bạc Việt Nam năm 2016. Anh cũng từng xuất ngoại thi đấu cho Incheon United (2016), Gangwon (2017) và Buriram (2019) theo dạng cho mượn. Sau khi hết hạn hợp đồng với HAGL cuối năm 2022, Xuân Trường gia nhập Hải Phòng năm 2023. Một năm sau, anh khoác áo Hà Tĩnh. Hiện anh chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự của câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai.
Ngoài đá bóng, Xuân Trường còn điều hành trung tâm phục hồi chấn thương thể thao do anh đồng sáng lập. Trung tâm này hoạt động từ năm 2020, có hai cơ sở ở Hà Nội và TP HCM.
Bà xã Xuân Trường tên Nhuệ Giang, sinh năm 1993. Cô xuất thân trong gia đình khá giả, từng theo học tại Đại học RMIT - ngôi trường được biết đến với mức học phí thuộc nhóm cao hàng đầu Việt Nam. Sau đó Nhuệ Giang có thời gian làm việc tại British University Vietnam - trường đại học 100% vốn nước ngoài.
Hiện tại, Nhuệ Giang đồng hành cùng Xuân Trường trong công việc. Cô giữ vai trò Giám đốc Trung tâm phục hồi chấn thương do chồng sáng lập. Cầu thủ sinh năm 1995 cũng từng bày tỏ, Nhuệ Giang là người mà anh có thể chia sẻ mọi thứ, từ bóng đá cho đến công việc ở trung tâm phục hồi chấn thương.
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