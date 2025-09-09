Con gái đi Ý du học, Thúy Hạnh nhắn gửi: 'Ráng học giỏi, sau này về mở công ty tuyển cả nhà vô làm'

Cuối cùng, Thúy Hạnh gửi lời yêu thương đến con gái: "Thế là gặp đủ gia đình cả Nam và Bắc trước khi bắt đầu một hành trình mới, cả gia đình gửi con gái tất cả niềm tin và tình yêu. Chúc con vững vàng, hạnh phúc, học được nhiều điều hay và luôn nhớ: dù đi đâu, sau lưng con luôn có gia đình".