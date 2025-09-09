Con gái đi Ý du học, Thúy Hạnh nhắn gửi: 'Ráng học giỏi, sau này về mở công ty tuyển cả nhà vô làm'
GĐXH - Siêu mẫu Thúy Hạnh mới đây đã chia sẻ hình ảnh con gái cả đi du học Ý. Cô còn nhắn gửi con gái những dòng dễ thương và nhiều tình cảm xúc động.
Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dânXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 "Có anh, nơi ấy bình yên", chủ trang trại lợn Hồng Phát tới tìm gặp Chủ tịch xã Thứ với mục đích biếu quà kèm phong bì tiền dày cộp.
Vợ của Sen 'Mưa đỏ' lộ diện: Nữ diễn viên trẻ 'quen mặt' trên truyền hìnhGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Vợ của diễn viên Hoàng Long (vai Sen trong "Mưa đỏ") là diễn viên Thanh Phụng. Cô công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ và cũng khá quen mặt với khán giả phim truyền hình lẫn sân khấu kịch.
Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn TiềnXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Bộ 3 chị em Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đã lên kế hoạch hoàn hảo để bóc trần bộ mặt của Đồng Văn Tiền...
Tác giả bài 'Khúc hát mừng sinh nhật' kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền?Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
Có tin đồn ca sĩ Phan Đinh Tùng nhận đến 8 tỷ đồng tiền bản quyền cho ca khúc "Khúc hát mừng sinh nhật". Anh bất ngờ nhưng phủ nhận, nói "thực tế không như tưởng tượng".
5 chi tiết 'Mưa đỏ' khác xa nguyên tác của nhà văn Chu LaiGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" có nhiều thay đổi so với nguyên tác của nhà văn Chu Lai. Điều khiến fan phim tiếc nuối là cái chết của anh Tạ và cảnh kết phim.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chúXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Vừa trở lại "ghế nóng”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ cảm giác bị "tổn thương” khi thí sinh gọi bằng "chú".
Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệtXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.
NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' khóc nghẹn trong tang lễ NSND Phạm Thị ThànhGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương đã khóc nghẹn khi nói về những kỉ niệm với NSND Phạm Thị Thành. Trong lễ tang của NSND Phạm Thị Thành hôm nay không chỉ có 2 nữ nghệ sĩ mà có rất nhiều lứa nghệ sĩ đã đến chia buồn cùng gia đình bà.
Vì sao màn trả đũa của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' được khán giả khen ngợi?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Dù là cảnh quay trả đũa trong "Gió ngang khoảng trời xanh" nhưng diễn viên Phương Oanh vẫn được khán giả ủng hộ, khen ngợi.
Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ýXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 7/9, vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây" dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật và câu chuyện đầy ý nghĩa.
Thân thế đặc biệt của nam vệ sĩ luôn cận kề bảo vệ Mỹ TâmGiải trí
GĐXH - Hình ảnh nam vệ sĩ tóc bạc, diện vest lịch lãm luôn theo sát Mỹ Tâm trong các sự kiện gần đây đã gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội.