Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con gái đi Ý du học, Thúy Hạnh nhắn gửi: 'Ráng học giỏi, sau này về mở công ty tuyển cả nhà vô làm'

Thứ ba, 12:15 09/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Siêu mẫu Thúy Hạnh mới đây đã chia sẻ hình ảnh con gái cả đi du học Ý. Cô còn nhắn gửi con gái những dòng dễ thương và nhiều tình cảm xúc động.

Con gái thúy Hạnh - Suti đi Ý du học , hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 1.Con gái siêu mẫu Thúy Hạnh xinh như thế nào mà được ví đẹp như Kim Ji Won?

GĐXH - Suti - con gái Thúy Hạnh mới đây xuất hiện cùng mẹ trong một sự kiện đã thu hút khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp. Nhiều người còn nhận xét, cô có góc nghiêng giống mỹ nhân "Queen of tears" - Kim Ji Won.

Con gái thúy Hạnh - Suti đi Ý du học , hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 2.

Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang chia tay con gái đi Ý du học. Siêu mẫu Thúy Hạnh tiết lộ: "Cả nhà hôm nay "ra quân" tiễn công chúa sang trời Âu. Thôi thì ráng học giỏi, sau này về mở công ty tuyển cả nhà vô làm là được rồi con nhé".

Con gái thúy Hạnh - Suti đi Ý du học , hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 3.

Được biết, con gái Thúy Hạnh du học tại một trường đào tạo về nghệ thuật và thiết kế.

Con gái thúy Hạnh - Suti đi Ý du học , hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 4.

Cô bé được mẹ đưa sang tận Ý để nhận trường với hành trang là 4 chiếc vali to chứa những đồ cần thiết khi đi du học.

Con gái thúy Hạnh - Suti đi Ý du học , hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 5.

Suti - con gái Thúy Hạnh được bố mẹ kỳ vọng sẽ học tốt và theo đuổi được giấc mơ làm nhà thiết kế của mình.

Con gái thúy Hạnh - Suti đi Ý du học , hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 7.

Được biết, Thúy Hạnh và con gái bay ra Hà Nội để có đường bay thẳng đến Ý. Cô hạnh phúc vì chuyện vui được cả gia đình bên ngoại chứng kiến.

Con gái thúy Hạnh - Suti đi Ý du học , hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 8.

Con gái Thúy Hạnh (trái) và con gái Thúy Hằng (phải) gặp nhau ở sân bay Nội Bài.

Con gái thúy Hạnh - Suti đi Ý du học , hành trình mới đầy hứa hẹn - Ảnh 9.

Cuối cùng, Thúy Hạnh gửi lời yêu thương đến con gái: "Thế là gặp đủ gia đình cả Nam và Bắc trước khi bắt đầu một hành trình mới, cả gia đình gửi con gái tất cả niềm tin và tình yêu. Chúc con vững vàng, hạnh phúc, học được nhiều điều hay và luôn nhớ: dù đi đâu, sau lưng con luôn có gia đình".

Ảnh: FBNV



Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 "Có anh, nơi ấy bình yên", chủ trang trại lợn Hồng Phát tới tìm gặp Chủ tịch xã Thứ với mục đích biếu quà kèm phong bì tiền dày cộp.

Vợ của Sen 'Mưa đỏ' lộ diện: Nữ diễn viên trẻ 'quen mặt' trên truyền hình

Vợ của Sen 'Mưa đỏ' lộ diện: Nữ diễn viên trẻ 'quen mặt' trên truyền hình

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Vợ của diễn viên Hoàng Long (vai Sen trong "Mưa đỏ") là diễn viên Thanh Phụng. Cô công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ và cũng khá quen mặt với khán giả phim truyền hình lẫn sân khấu kịch.

Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn Tiền

Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn Tiền

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ 3 chị em Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đã lên kế hoạch hoàn hảo để bóc trần bộ mặt của Đồng Văn Tiền...

Tác giả bài 'Khúc hát mừng sinh nhật' kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền?

Tác giả bài 'Khúc hát mừng sinh nhật' kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền?

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Có tin đồn ca sĩ Phan Đinh Tùng nhận đến 8 tỷ đồng tiền bản quyền cho ca khúc "Khúc hát mừng sinh nhật". Anh bất ngờ nhưng phủ nhận, nói "thực tế không như tưởng tượng".

5 chi tiết 'Mưa đỏ' khác xa nguyên tác của nhà văn Chu Lai

5 chi tiết 'Mưa đỏ' khác xa nguyên tác của nhà văn Chu Lai

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" có nhiều thay đổi so với nguyên tác của nhà văn Chu Lai. Điều khiến fan phim tiếc nuối là cái chết của anh Tạ và cảnh kết phim.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Vừa trở lại "ghế nóng”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ cảm giác bị "tổn thương” khi thí sinh gọi bằng "chú".

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.

NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' khóc nghẹn trong tang lễ NSND Phạm Thị Thành

NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' khóc nghẹn trong tang lễ NSND Phạm Thị Thành

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương đã khóc nghẹn khi nói về những kỉ niệm với NSND Phạm Thị Thành. Trong lễ tang của NSND Phạm Thị Thành hôm nay không chỉ có 2 nữ nghệ sĩ mà có rất nhiều lứa nghệ sĩ đã đến chia buồn cùng gia đình bà.

Vì sao màn trả đũa của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' được khán giả khen ngợi?

Vì sao màn trả đũa của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' được khán giả khen ngợi?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Dù là cảnh quay trả đũa trong "Gió ngang khoảng trời xanh" nhưng diễn viên Phương Oanh vẫn được khán giả ủng hộ, khen ngợi.

Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ý

Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 7/9, vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây" dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật và câu chuyện đầy ý nghĩa.

Xem nhiều

Thân thế đặc biệt của nam vệ sĩ luôn cận kề bảo vệ Mỹ Tâm

Thân thế đặc biệt của nam vệ sĩ luôn cận kề bảo vệ Mỹ Tâm

Giải trí

GĐXH - Hình ảnh nam vệ sĩ tóc bạc, diện vest lịch lãm luôn theo sát Mỹ Tâm trong các sự kiện gần đây đã gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội.

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc
Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Xem - nghe - đọc
Từ diễn viên 'ở ẩn' đến chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Hành trình đầy cảm hứng của Hiếu Nguyễn

Từ diễn viên 'ở ẩn' đến chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Hành trình đầy cảm hứng của Hiếu Nguyễn

Giải trí
5 chi tiết 'Mưa đỏ' khác xa nguyên tác của nhà văn Chu Lai

5 chi tiết 'Mưa đỏ' khác xa nguyên tác của nhà văn Chu Lai

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top