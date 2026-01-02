Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025





Chân dung nữ sinh quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025 GĐXH - Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên, gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Cô mang thông điệp “Beauty with a Purpose” đầy cảm hứng.

Mới đây, fanpage Miss World Vietnam công bố bộ ảnh profile chính thức của Top 50 thí sinh. Bộ ảnh mang phong cách tối giản, làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết nhưng vẫn toát lên nét trẻ trung và hiện đại, đúng với tinh thần mà Miss World Vietnam hướng đến. Lối trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào làn da, đôi mắt và sắc môi rạng rỡ. Kiểu tóc không quá cầu kỳ, tôn lên những đường nét hài hòa trên gương mặt mỗi người đẹp.

Đánh giá về chất lượng thí sinh năm nay, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: "Khoảng 70% thí sinh là những gương mặt mới, đa số cao trên 1m7. Bên cạnh nhan sắc tươi mới và vóc dáng nổi bật, hầu hết thí sinh đều thể hiện sự tự tin trong giao tiếp, khả năng trình bày mạch lạc cùng tư duy rõ ràng. Nhiều gương mặt còn ghi điểm với khả năng ngoại ngữ phong phú như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp… cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tiềm năng nổi bật của thế hệ ứng viên năm nay".

Lê Hà Trang là thí sinh nhiều tuần liên tiếp lọt top được yêu thích. Cô đã gây chú ý ngay từ vòng sơ khảo cuộc thi.

Ngoài Lê Hà Trang, những gương mặt nổi bật của cuộc thi năm nay: Đỗ Thùy Linh (giữa), Lê Phương Quyên, Ngô Thị Hiền, Bích Thoại...



Tháng 12/2025 vừa qua, các người đẹp tập trung đợt 1 để tham gia trình diễn tại sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XIII "Season of Joy". Top 5 phần thi Người đẹp thời trang được công bố sau sự kiện gồm: Nguyễn Đào Tuyên Dương, Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.

Vào tháng 3/2026 tới, top 50 tập trung đợt 2, tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…

