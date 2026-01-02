Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết dương lịch ở Nhật Bản
GĐXH - Phan Như Thảo cùng đại gia Đức An và con gái Bồ Câu trong ngày đầu năm 2026 đã có chuyến đi Nhật Bản du lịch. Người đẹp hạnh phúc nói những lời ý nghĩa cho năm mới.
