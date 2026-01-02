Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết dương lịch ở Nhật Bản

Thứ sáu, 15:11 02/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phan Như Thảo cùng đại gia Đức An và con gái Bồ Câu trong ngày đầu năm 2026 đã có chuyến đi Nhật Bản du lịch. Người đẹp hạnh phúc nói những lời ý nghĩa cho năm mới.

Con gái Phan Như Thảo: 9 tuổi xinh xắn như công chúa, chuẩn rich kids sinh ra đã "ngậm thìa vàng"Con gái Phan Như Thảo: 9 tuổi xinh xắn như công chúa, chuẩn rich kids sinh ra đã 'ngậm thìa vàng'

GĐXH - Bé Bồ Câu - con gái Phan Như Thảo mới đây được gia đình tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi lên 9 trong không khí ngập tràn niềm vui. Ở đời thực, cô bé có vóc dáng cao lớn vượt trội và ngày càng xinh xắn.

Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Phan Như Thảo mới đây đã khoe niềm vui đón năm mới ở Nhật Bản cùng chồng đại gia và con gái. Cô còn viết những dòng ý nghĩa để căn dặn bản thân: "Cảm ơn 2025 – vì đã không dễ dàng, nhưng đủ thật để tôi lớn lên. Nếu 2026 chỉ được chọn 3 điều để mong, bạn sẽ mong điều gì cho chính mình? Thảo mong mình sẽ chọn lọc hơn – nhưng việc nào cũng có linh hồn, có ý nghĩa, có giá trị thật để ở lại lâu dài. Buông bỏ bớt – chỉ giữ những gì thật, sâu và tử tế; không cần đông, chỉ cần đúng. Nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình – để hiện diện trọn vẹn với gia đình, công việc và chính mình. Xin không mong 2026 phải rực rỡ. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều có thể mỉm cười và tự nhắc mình: “Không phải làm nhiều hơn mới là đủ". Vì đủ không nằm ở số lượng – mà nằm ở sự có mặt. Xin phép được để những dòng này ở đây, như một lời nhắc dịu dàng cho chính mình".

Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Năm 2025 là một năm bận rộn của Phan Như Thảo với nhiều dự án riêng nhưng may mắn cô luôn được chồng ủng hộ, hỗ trợ.

Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết ở Nhật Bản - Ảnh 4.

Suốt thời gian qua, Phan Như Thảo thoải mái kinh doanh và tự chủ kinh tế bằng nghề làm đẹp, cô kiên định với mục tiêu của mình và có được thành công nhất định.

Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết ở Nhật Bản - Ảnh 5.

Trước đó, Phan Như Thảo từng tiết lộ vì chồng đại gia thương và lo cho mình nên anh đã để lại toàn bộ gia sản cho cô. Người đẹp từng chia sẻ với truyền thông về việc này một cách chân thành và thoải mái. “Tài sản gồm đất đai, nhà cửa, nhà hàng, khách sạn nhưng tiền mặt để vận hành thì tôi phải lo. Tôi hay đùa với mọi người rằng, mọi người nghĩ tôi may mắn, tôi sướng lắm nhưng mà mọi người không biết. Tại vì có lỗ là mình bù nên vất vả lắm", Phan Như Thảo kể.

Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết ở Nhật Bản - Ảnh 6.

Được biết, Phan Như Thảo từng lọt top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007, giải nhất Người mẫu triển vọng 2008 và là đại diện Việt Nam tại Asia’s next top model 2013. Cô từng góp mặt trong một số phim như: Số phận bị đánh cắp, Sắc đẹp và danh vọng…

Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết ở Nhật Bản - Ảnh 7.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình chênh lệch 26 tuổi giữa Phan Như Thảo và đại gia Đức An từng gây chú ý cho công chúng.

Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết ở Nhật Bản - Ảnh 8.

Năm 2015, Phan Như Thảo và đại gia Đức An tổ chức lễ đính hôn tại tư gia rồi về chung một nhà. Từ đó, người đẹp cũng rời xa showbiz để tập trung chăm lo cho tổ ấm của mình cũng như công việc kinh doanh. Khoảng một năm sau, Phan Như Thảo sinh con gái đầu lòng cho chồng đại gia.

Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết ở Nhật Bản - Ảnh 9.

Cô được chồng sang tên toàn bộ tài sản và hiện tại, Phan Như Thảo đang thay chồng quản lý công ty. Cuộc sống hôn nhân của họ vô cùng viên mãn. Người đẹp từng chia sẻ rằng, niềm hạnh phúc của đại gia Đức An hiện tại là đưa đón con đi học, ở nhà chơi với con và trân trọng từng giây phút bên vợ con.

Ảnh: FBNV

Chân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như ThảoChân dung người chồng đại gia đứng sau thành công của Phan Như Thảo

GĐXH - Phan Như Thảo mới đây lại gây sốt mạng xã hội khi khởi xướng và tổ chức chung kết giải thưởng phun xăm thẩm mỹ. Điều khán giả chú ý chính là sự đồng hành, yêu thương vợ của chồng cô, đại gia Đức An.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025

Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 7 phút trước

GĐXH - Ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 vừa công bố hình ảnh top 50 rạng rỡ trong bộ ảnh profile chính thức, đồng thời hé lộ cuộc thi năm nay sẽ không có đêm chung khảo.

Nữ ca sĩ quê Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái chú ý

Nữ ca sĩ quê Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái chú ý

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Duyên Quỳnh - nữ ca sĩ quê Đắk Lắk vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025. Cô bày tỏ niềm tự hào và cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đồng hành trong sự nghiệp.

Hoa hậu genZ vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025 là ai?

Hoa hậu genZ vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025 là ai?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là 1 trong 2 cá nhân thuộc lĩnh vực văn hóa, giải trí được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025.

Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và Hiếu

Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và Hiếu

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Dù rất bảo vệ vợ sắp cưới nhưng Bách cũng đã chứng kiến cảnh anh không hề mong muốn được thấy từ Duyên và Hiếu.

Chủ tịch Mỹ Trinh lộ bộ mặt tàn nhẫn, ông Sách hứa bao bọc người tình

Chủ tịch Mỹ Trinh lộ bộ mặt tàn nhẫn, ông Sách hứa bao bọc người tình

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 44 phim "Lằn ranh", Chủ tịch Mỹ Trinh ngày càng lộ rõ sự tàn nhẫn khi ra lệnh không cứu tàu và người chìm.

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây lại khoe khoảnh khắc bình dị và ấm áp bên chồng doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Chỉ một khoảnh khắc đơn giản, khán giả cũng thấy Hoa hậu Việt Nam 2016 đang sống hạnh phúc sau 4 cái Tết làm dâu gia đình hào môn.

Hé lộ sự thật Nghiêm dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được Ngân

Hé lộ sự thật Nghiêm dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được Ngân

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trong tập 35 "Cách em 1 milimet", Ngân tiết lộ lý do chỉ vì thấy Viễn đưa My "Bí thư A5" đi khám thai nên đã lấy Nghiêm.

Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: Đánh mất hào quang, loay hoay tuổi U40

Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: Đánh mất hào quang, loay hoay tuổi U40

Thế giới showbiz - 12 giờ trước

Từng là ngôi sao nhí nổi đình đám, gắn liền với tuổi thơ của cả thế hệ, nhưng sự nghiệp của nam diễn viên này lại gặp nhiều bế tắc.

Xúc động bài đăng của con trai cố NSND Hoàng Dũng

Xúc động bài đăng của con trai cố NSND Hoàng Dũng

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Con trai cố NSND Hoàng Dũng chia sẻ hình ảnh xúc động vào ngày sinh nhật của bố. Các nghệ sĩ và khán giả cùng tưởng nhớ và tri ân người thầy đáng kính.

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển cùng 3 nhóc tì xinh đẹp như thiên thần đã có một bộ ảnh chúc mừng năm mới tuyệt đẹp.

Xem nhiều

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

Giải trí

GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển cùng 3 nhóc tì xinh đẹp như thiên thần đã có một bộ ảnh chúc mừng năm mới tuyệt đẹp.

Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mật

Thanh tra Nguyệt bị bắt cóc và giam giữ ở nơi bí mật

Xem - nghe - đọc
Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc
Xúc động bài đăng của con trai cố NSND Hoàng Dũng

Xúc động bài đăng của con trai cố NSND Hoàng Dũng

Giải trí
Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc

Giữa lúc thanh tra Nguyệt mất tích, Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu nhận tin sốc

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top