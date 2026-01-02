Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết dương lịch ở Nhật Bản

Phan Như Thảo mới đây đã khoe niềm vui đón năm mới ở Nhật Bản cùng chồng đại gia và con gái. Cô còn viết những dòng ý nghĩa để căn dặn bản thân: "Cảm ơn 2025 – vì đã không dễ dàng, nhưng đủ thật để tôi lớn lên. Nếu 2026 chỉ được chọn 3 điều để mong, bạn sẽ mong điều gì cho chính mình? Thảo mong mình sẽ chọn lọc hơn – nhưng việc nào cũng có linh hồn, có ý nghĩa, có giá trị thật để ở lại lâu dài. Buông bỏ bớt – chỉ giữ những gì thật, sâu và tử tế; không cần đông, chỉ cần đúng. Nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình – để hiện diện trọn vẹn với gia đình, công việc và chính mình. Xin không mong 2026 phải rực rỡ. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều có thể mỉm cười và tự nhắc mình: “Không phải làm nhiều hơn mới là đủ". Vì đủ không nằm ở số lượng – mà nằm ở sự có mặt. Xin phép được để những dòng này ở đây, như một lời nhắc dịu dàng cho chính mình".