Nữ ca sĩ quê Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái chú ý
GĐXH - Duyên Quỳnh - nữ ca sĩ quê Đắk Lắk vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025. Cô bày tỏ niềm tự hào và cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đồng hành trong sự nghiệp.
Thành Đoàn TP.HCM vừa công bố danh sách 12 cá nhân được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm nay. Trong số đó, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh là một trong hai cá nhân nổi bật ở lĩnh vực văn hóa, giải trí. Sự ghi nhận này không chỉ thể hiện tài năng mà còn là sự cống hiến của Nguyễn Duyên Quỳnh cho nền văn hóa nghệ thuật trong năm qua.
Chia sẻ về giải thưởng danh dự này, Duyên Quỳnh bày tỏ: "Mở bát ngày đầu năm mới bằng tất cả niềm vinh dự và hạnh phúc khi Quỳnh may mắn được tuyên dương là 1 trong 12 Công Dân Trẻ Tiêu Biểu Thành phố Hồ Chí Minh 2025... Danh hiệu này với tôi là niềm vinh dự, tự hào...".
Nữ ca sĩ sinh năm 1990 gửi lời cảm ơn lãnh đạo các cấp và đặc biệt là đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TP.HCM đã luôn bên cạnh đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện cho cô được có thêm nhiều cơ hội cống hiến lời ca tiếng hát của mình đến với cộng đồng. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã cho cô đồng hành trong những dự án cộng đồng ý nghĩa để em được cống hiến nhiều hơn.
Đích thân nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng đăng tải lời chúc mừng tới Duyên Quỳnh: "Đây là một sự ghi nhận đầy vinh dự mà TP.HCM và các Sở Ban Ngành đã trân trọng dành cho em sau bao nhiêu nỗ lực và cống hiến trong suốt thời gian qua. Em đạt được danh hiệu này chính bằng sự nỗ lực cá nhân em! Em xứng đáng!".
Nguyễn Duyên Quỳnh sinh năm 1990 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nhưng Duyên Quỳnh lại được trời phú cho giọng hát đầy nội lực. Vừa học xong lớp 11, Duyên Quỳnh một mình lên TP.HCM học Nhạc viện. Tốt nghiệp, cô đầu quân về Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO), thành lập nhóm hát bè, dựng hợp xướng và viết nhạc.
Năm 2019, Duyên Quỳnh giành quán quân "Người kể chuyện tình". Cùng năm, cô tiếp tục đạt được giải Á quân "Ban nhạc quyền năng". Sau đó, cô tiếp tục đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi "Tỏa sáng sao đôi" cùng ca sĩ Minh Sang.
Bên cạnh ca hát, Duyên Quỳnh cũng là ca sĩ lồng tiếng cho nhiều dự án phim, trong đó nổi bật là nhân vật Isabela trong bom tấn Encanto.
Trong năm 2025, Duyên Quỳnh được nhắc đến nhiều qua ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình", lan toả tình yêu quê hương, đất nước. Trong 2 dịp đại lễ, Duyên Quỳnh đã có nhiều buổi biểu diễn trên sân khấu lớn phục vụ công chúng cũng như đến tận nơi để động viên tinh thần các chiến sĩ tập luyện diễu binh.
Ngoài ra, Duyên Quỳnh phối hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong dự án cộng đồng 300 bài hát thiếu nhi nhằm mang đến những giá trị hữu ích cho sự phát triển của các em.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chúc mừng Nguyễn Duyên Quỳnh đã được nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025.
Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 1 phút trước
GĐXH - Ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 vừa công bố hình ảnh top 50 rạng rỡ trong bộ ảnh profile chính thức, đồng thời hé lộ cuộc thi năm nay sẽ không có đêm chung khảo.
Hoa hậu genZ vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025 là ai?Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là 1 trong 2 cá nhân thuộc lĩnh vực văn hóa, giải trí được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025.
Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và HiếuXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Dù rất bảo vệ vợ sắp cưới nhưng Bách cũng đã chứng kiến cảnh anh không hề mong muốn được thấy từ Duyên và Hiếu.
Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết dương lịch ở Nhật BảnGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Phan Như Thảo cùng đại gia Đức An và con gái Bồ Câu trong ngày đầu năm 2026 đã có chuyến đi Nhật Bản du lịch. Người đẹp hạnh phúc nói những lời ý nghĩa cho năm mới.
Chủ tịch Mỹ Trinh lộ bộ mặt tàn nhẫn, ông Sách hứa bao bọc người tìnhXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 44 phim "Lằn ranh", Chủ tịch Mỹ Trinh ngày càng lộ rõ sự tàn nhẫn khi ra lệnh không cứu tàu và người chìm.
4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ LinhGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây lại khoe khoảnh khắc bình dị và ấm áp bên chồng doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Chỉ một khoảnh khắc đơn giản, khán giả cũng thấy Hoa hậu Việt Nam 2016 đang sống hạnh phúc sau 4 cái Tết làm dâu gia đình hào môn.
Hé lộ sự thật Nghiêm dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được NgânXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tập 35 "Cách em 1 milimet", Ngân tiết lộ lý do chỉ vì thấy Viễn đưa My "Bí thư A5" đi khám thai nên đã lấy Nghiêm.
Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: Đánh mất hào quang, loay hoay tuổi U40Thế giới showbiz - 12 giờ trước
Từng là ngôi sao nhí nổi đình đám, gắn liền với tuổi thơ của cả thế hệ, nhưng sự nghiệp của nam diễn viên này lại gặp nhiều bế tắc.
Xúc động bài đăng của con trai cố NSND Hoàng DũngGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Con trai cố NSND Hoàng Dũng chia sẻ hình ảnh xúc động vào ngày sinh nhật của bố. Các nghệ sĩ và khán giả cùng tưởng nhớ và tri ân người thầy đáng kính.
Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan HiểnGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển cùng 3 nhóc tì xinh đẹp như thiên thần đã có một bộ ảnh chúc mừng năm mới tuyệt đẹp.
Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan HiểnGiải trí
GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển cùng 3 nhóc tì xinh đẹp như thiên thần đã có một bộ ảnh chúc mừng năm mới tuyệt đẹp.