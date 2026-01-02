Mới nhất
Nữ ca sĩ quê Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái chú ý

Thứ sáu, 18:14 02/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Duyên Quỳnh - nữ ca sĩ quê Đắk Lắk vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025. Cô bày tỏ niềm tự hào và cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đồng hành trong sự nghiệp.

Nữ ca sĩ Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, Nguyễn Văn Chung chúc mừng - Ảnh 1.Hoa hậu genZ vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025 là ai?

GĐXH - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là 1 trong 2 cá nhân thuộc lĩnh vực văn hóa, giải trí được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025.

Thành Đoàn TP.HCM vừa công bố danh sách 12 cá nhân được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm nay. Trong số đó, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh là một trong hai cá nhân nổi bật ở lĩnh vực văn hóa, giải trí. Sự ghi nhận này không chỉ thể hiện tài năng mà còn là sự cống hiến của Nguyễn Duyên Quỳnh cho nền văn hóa nghệ thuật trong năm qua.

Chia sẻ về giải thưởng danh dự này, Duyên Quỳnh bày tỏ: "Mở bát ngày đầu năm mới bằng tất cả niềm vinh dự và hạnh phúc khi Quỳnh may mắn được tuyên dương là 1 trong 12 Công Dân Trẻ Tiêu Biểu Thành phố Hồ Chí Minh 2025... Danh hiệu này với tôi là niềm vinh dự, tự hào...".

Nữ ca sĩ Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, Nguyễn Văn Chung chúc mừng - Ảnh 2.

Ca sĩ Duyên Quỳnh là công dân trẻ tiêu biểu của TPHCM năm 2025.

Nữ ca sĩ sinh năm 1990 gửi lời cảm ơn lãnh đạo các cấp và đặc biệt là đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ TP.HCM đã luôn bên cạnh đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện cho cô được có thêm nhiều cơ hội cống hiến lời ca tiếng hát của mình đến với cộng đồng. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã cho cô đồng hành trong những dự án cộng đồng ý nghĩa để em được cống hiến nhiều hơn.

Đích thân nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng đăng tải lời chúc mừng tới Duyên Quỳnh: "Đây là một sự ghi nhận đầy vinh dự mà TP.HCM và các Sở Ban Ngành đã trân trọng dành cho em sau bao nhiêu nỗ lực và cống hiến trong suốt thời gian qua. Em đạt được danh hiệu này chính bằng sự nỗ lực cá nhân em! Em xứng đáng!".

Nữ ca sĩ Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, Nguyễn Văn Chung chúc mừng - Ảnh 3.

Nguyễn Duyên Quỳnh sinh năm 1990 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nhưng Duyên Quỳnh lại được trời phú cho giọng hát đầy nội lực. Vừa học xong lớp 11, Duyên Quỳnh một mình lên TP.HCM học Nhạc viện. Tốt nghiệp, cô đầu quân về Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO), thành lập nhóm hát bè, dựng hợp xướng và viết nhạc.

Năm 2019, Duyên Quỳnh giành quán quân "Người kể chuyện tình". Cùng năm, cô tiếp tục đạt được giải Á quân "Ban nhạc quyền năng". Sau đó, cô tiếp tục đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi "Tỏa sáng sao đôi" cùng ca sĩ Minh Sang. 

Bên cạnh ca hát, Duyên Quỳnh cũng là ca sĩ lồng tiếng cho nhiều dự án phim, trong đó nổi bật là nhân vật Isabela trong bom tấn Encanto.

Trong năm 2025, Duyên Quỳnh được nhắc đến nhiều qua ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình", lan toả tình yêu quê hương, đất nước. Trong 2 dịp đại lễ, Duyên Quỳnh đã có nhiều buổi biểu diễn trên sân khấu lớn phục vụ công chúng cũng như đến tận nơi để động viên tinh thần các chiến sĩ tập luyện diễu binh.

Ngoài ra, Duyên Quỳnh phối hợp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong dự án cộng đồng 300 bài hát thiếu nhi nhằm mang đến những giá trị hữu ích cho sự phát triển của các em.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chúc mừng Nguyễn Duyên Quỳnh đã được nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025.

