Con gái diễn viên Phương Nam - đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' nói với bố một câu khiến khán giả xúc động

Phương Nam - anh Tạ của "Mưa đỏ" mới đây đã có những giây phút trải lòng về con gái. Anh viết: "1h sáng. Hôm nay là ngày thứ 3 bố đi quay đêm. Có hôm con dậy mà chưa thấy bố về, có hôm con đi học thì bố vừa mới về đến nhà. Hai bố con chỉ kịp ôm nhau một cái: con đi lớp, bố đi ngủ. Chiều con tan học thì lại đến giờ bố đi làm… cứ thế lặp đi lặp lại.

Sáng nay con còn thủ thỉ: “Bố ơi, hôm nay bố đừng đi làm nữa nha!”. Chỉ mong những nỗ lực của cả nhà mình sẽ sớm được đền đáp xứng đáng".

Phương Nam và con gái nhỏ.

Những dòng viết mộc mạc dung dị của tiểu đội trưởng Tạ đã khiến khán giả xúc động. Mọi người đã dành rất nhiều lời động viên đến anh và gia đình.

Được biết, khi quay phim "Mưa đỏ", Phương Nam cũng có câu chuyện xúc động với con gái. Cụ thể, nam diễn viên kể, đó là khoảng thời gian đầu khi tham gia ghi hình, trước khi đi một tuần, con gái anh bị ngã và gãy xương đòn vai. Phương Nam cảm thấy thời gian đó rất khó khăn với mình, nhưng điều may mắn lớn nhất với anh chính là người vợ thấu hiểu và tâm lý. Chị chính là người động viên chồng vượt qua những cảm xúc yếu đuối để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Phương Nam trong sự kiện cùng con gái.

Phương Nam kể về vợ với niềm tự hào và hạnh phúc. Anh tâm sự: "Vợ tôi tốt nghiệp Đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi có em bé, bà xã lui về, lúc nào ở đằng sau động viên. Cả 2 mẹ con như là một niềm động lực cho tôi. Chưa có ai như vợ tôi đâu. Cô ấy rất hiểu chuyện, thông cảm. Đôi lúc, bà xã đưa ra những ý kiến, thông điệp cho tôi và luôn ở phía sau cổ vũ. Điều đó khiến tôi cảm giác mình cần phải cố gắng, nỗ lực hơn để bù đắp những thời gian cô ấy đã lùi lại dành cho gia đình".

Chính nhờ vợ luôn đồng hành và thấu hiểu nên Phương Nam thoải mái cống hiến cho nghề. Anh cũng hạnh phúc vì được theo đuổi đam mê với điện ảnh của mình.

Gia đình hạnh phúc của Phương Nam.

Về diễn viên Phương Nam, anh sinh năm 1993, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh từng tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như: Nhà mình lạ lắm; Tình trạng: Đã ly hôn; Đội điều tra số 7.

Về mảng phim điện ảnh, nam diễn viên từng đóng Binh Tư, nhân vật bặm trợn của phim "Cậu Vàng". Năm 2023, anh có vai chính Hoàng trong phim điện ảnh Tiểu đội hoa hồng. Tuy nhiên, đến vai Tạ trong "Mưa đỏ", Phương Nam đã thực sự thuyết phục được khán giả.

Ảnh: FBNV