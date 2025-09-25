Con gái diễn viên Phương Nam - đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' nói với bố một câu khiến khán giả xúc động
GĐXH - Phương Nam - người đóng vai đội trưởng Tạ trong phim "Mưa đỏ" đã có những dòng viết xúc động về con gái nhỏ. Theo đó, cô bé đề nghị bố một câu khiến Phương Nam nghẹn lòng.
Phương Nam - anh Tạ của "Mưa đỏ" mới đây đã có những giây phút trải lòng về con gái. Anh viết: "1h sáng. Hôm nay là ngày thứ 3 bố đi quay đêm. Có hôm con dậy mà chưa thấy bố về, có hôm con đi học thì bố vừa mới về đến nhà. Hai bố con chỉ kịp ôm nhau một cái: con đi lớp, bố đi ngủ. Chiều con tan học thì lại đến giờ bố đi làm… cứ thế lặp đi lặp lại.
Sáng nay con còn thủ thỉ: “Bố ơi, hôm nay bố đừng đi làm nữa nha!”. Chỉ mong những nỗ lực của cả nhà mình sẽ sớm được đền đáp xứng đáng".
Những dòng viết mộc mạc dung dị của tiểu đội trưởng Tạ đã khiến khán giả xúc động. Mọi người đã dành rất nhiều lời động viên đến anh và gia đình.
Được biết, khi quay phim "Mưa đỏ", Phương Nam cũng có câu chuyện xúc động với con gái. Cụ thể, nam diễn viên kể, đó là khoảng thời gian đầu khi tham gia ghi hình, trước khi đi một tuần, con gái anh bị ngã và gãy xương đòn vai. Phương Nam cảm thấy thời gian đó rất khó khăn với mình, nhưng điều may mắn lớn nhất với anh chính là người vợ thấu hiểu và tâm lý. Chị chính là người động viên chồng vượt qua những cảm xúc yếu đuối để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Phương Nam kể về vợ với niềm tự hào và hạnh phúc. Anh tâm sự: "Vợ tôi tốt nghiệp Đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi có em bé, bà xã lui về, lúc nào ở đằng sau động viên. Cả 2 mẹ con như là một niềm động lực cho tôi. Chưa có ai như vợ tôi đâu. Cô ấy rất hiểu chuyện, thông cảm. Đôi lúc, bà xã đưa ra những ý kiến, thông điệp cho tôi và luôn ở phía sau cổ vũ. Điều đó khiến tôi cảm giác mình cần phải cố gắng, nỗ lực hơn để bù đắp những thời gian cô ấy đã lùi lại dành cho gia đình".
Chính nhờ vợ luôn đồng hành và thấu hiểu nên Phương Nam thoải mái cống hiến cho nghề. Anh cũng hạnh phúc vì được theo đuổi đam mê với điện ảnh của mình.
Về diễn viên Phương Nam, anh sinh năm 1993, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh từng tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như: Nhà mình lạ lắm; Tình trạng: Đã ly hôn; Đội điều tra số 7.
Về mảng phim điện ảnh, nam diễn viên từng đóng Binh Tư, nhân vật bặm trợn của phim "Cậu Vàng". Năm 2023, anh có vai chính Hoàng trong phim điện ảnh Tiểu đội hoa hồng. Tuy nhiên, đến vai Tạ trong "Mưa đỏ", Phương Nam đã thực sự thuyết phục được khán giả.
Ảnh: FBNV
'Tổng tài' đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?Giải trí - 57 phút trước
GĐXH - Denis Đặng vào vai 'tổng tài' trong “Gió ngang khoảng trời xanh”, dù mới chỉ xuất hiện hai tập phim song đã gây nhiều tranh cãi.
Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chayGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương ăn chay được gần 20 năm và tìm được sự yên bình, giúp tĩnh tâm hơn giữa showbiz nhiều thị phi.
Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vuiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi giành quán quân Intervision, Đức Phúc lại đón thêm tin vui khi ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc.
'Mưa đỏ' dừng chiếu tại các rạp từ ngày nào?Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - "Mưa đỏ" sẽ công chiếu tới hết ngày 28/9 tại các rạp sau đó được chiếu trên các nền tảng khác sau khi đã hoàn thành mốc doanh thu 700 tỷ đồng.
Cục trưởng Xuân Bắc, HLV Mai Đức Chung dự Đại hội Thi đua yêu nướcCâu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
GĐXH - Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV quy tụ 300 đại biểu tiêu biểu trong ngành văn hóa. Cục trưởng Xuân Bắc và HLV Mai Đức Chung là những gương mặt nổi bật, khẳng định vai trò văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam.
'Lội' ngược dòng nhờ 'Mưa đỏ', Hứa Vĩ Văn được kỳ vọng 'lột xác' trong phim kinh dịXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Hứa Vĩ văn chia sẻ "Mưa đỏ" chính là cú lội ngược dòng của anh, còn phim mới là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm xúc gây cấn, hồi hộp đến nghẹt thở.
Vì sao người đẹp chuyển giới Hương Giang lại được dự thi Miss Universe?Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Thông tin Hương Giang - Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 - sẽ dự thi Miss Universe 2025 đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp.
Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh càng lớn càng đáng yêu, biểu cảm ngộ nghĩnh khiến người hâm mộ thích thúGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Đi cùng bố mẹ đến sân cổ vũ bóng đá, bé Tuệ An – con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút người hâm mộ với gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tít mắt và những biểu cảm đáng yêu.
Hương Giang đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2025Giải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 Hương Giang vừa được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025. Thông tin này đang thu hút sự chú ý của dư luận, mở ra hy vọng về một kỷ nguyên mới cho vẻ đẹp đa dạng tại đấu trường nhan sắc quốc tế.
Xót xa NSND Thế Hiển bị phổi di căn, nói không ra hơi nhưng bên cạnh vẫn có cây đàn guitarGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung xót xa khi biết tình hình sức khỏe của nhạc sĩ Thế Hiển: "Anh bị phổi di căn, nói không ra hơi nhưng bên cạnh vẫn có cây đàn guitar đã cùng anh cho ra nhiều ca khúc hay".
Gia đình Võ Hạ Trâm 3 đời ăn chay, bố xuất gia vẫn thường xuyên về thăm cháuGiải trí
GĐXH - Võ Hạ Trâm gây chú ý khi chia sẻ về gia đình có truyền thống 3 đời ăn chay trường. Đặc biệt, bố ruột nữ ca sĩ đã xuất gia nhưng vẫn thường xuyên về thăm gia đình.