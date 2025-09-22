Bất ngờ với thú vui giải trí đời thường của Quang trong 'Mưa đỏ'

Giao diện “cool ngầu” trên màn ảnh

Trong Mưa Đỏ, Steven Nguyễn hóa thân thành Quang - một người lính lạnh lùng, cứng rắn và mang nhiều mâu thuẫn nội tâm. Tạo hình phong trần, ánh mắt sắc lạnh cùng lối diễn xuất mạnh mẽ khiến anh trở thành gương mặt nổi bật, để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả. Hình ảnh ấy khiến nhiều người mặc định Steven ngoài đời cũng mạnh mẽ, gai góc như vai diễn. Thế nhưng nam diễn viên lại sở hữu thú vui giải trí đời thường đầy giản dị.

Steven Nguyễn - diễn viên thủ vai Quang trong "Mưa Đỏ" sở hữu thú vui giải trí đời thường (Ảnh: FBNV)

Thú vui giải trí đời thường trái ngược đầy bất ngờ

Thế nhưng, Steven Nguyễn lại có đời sống thường ngày vô cùng giản dị và… ngược hẳn. “Khi bạn bè rủ đi nhậu, tôi sẽ rủ họ đi chỗ khác vui hơn vì tôi không thích nhậu nhẹt. Muốn giải trí, tôi chọn đi cà phê hay đọc sách”, anh chia sẻ. Sự đối lập này khiến người hâm mộ thích thú, bởi đằng sau vẻ ngoài nam tính là một tâm hồn yêu thích những thú vui yên bình, sáng tạo.

Thú vui giải trí đời thường của Steven Nguyễn (Ảnh: FBNV)

Hình mẫu nghệ sĩ hiện đại

Không chỉ chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất, Steven Nguyễn còn tạo cảm hứng cho giới trẻ khi lựa chọn lối sống lành mạnh, tránh xa những cuộc vui ồn ào. Anh chứng minh rằng một nghệ sĩ vẫn có thể tỏa sáng, được yêu mến dù không chạy theo những thói quen giải trí phổ biến.

Steven Nguyễn - nam diễn viên sở hữu thú vui giải trí giản dị (Ảnh: FBNV)

Với phong cách mạnh mẽ trên màn ảnh và thú vui đời thường đầy giản dị, Steven Nguyễn cho thấy một hình ảnh đa chiều: Vừa gai góc, cá tính trong nghệ thuật, vừa nhẹ nhàng, sâu lắng trong đời sống. Chính sự tương phản ấy đã tạo nên sức hút rất riêng cho chàng diễn viên trẻ.