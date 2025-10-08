Con gái giúp mẹ tìm lại bạn thân mất liên lạc 50 năm, niềm vui vỡ òa
Bằng tấm ảnh cũ, chị Thư bất ngờ tìm được người bạn thân của mẹ, giúp cả hai sống lại kỷ niệm tuổi học trò sau 50 năm xa cách, mất liên lạc.
Niềm vui bất ngờ
Chị Phạm Hoàng Thái Minh Thư (38 tuổi, Lâm Đồng ) có thói quen xem những bức ảnh cũ của mẹ - bà Phạm Thị Loan (71 tuổi) - chụp chung với bạn bè thời thanh xuân.
Mỗi lần xem ảnh, chị lại tò mò, tự hỏi không biết những người trong ảnh có cuộc sống ra sao. Khi có thời gian, chị chụp những bức ảnh này rồi đăng tải lên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm cho bà Loan.
Cách đây 1 năm, chị Thư có ý định tìm lại bạn thân thời học trò cho mẹ. Chị tìm các nhóm cựu học sinh của trường bà Loan theo học trên mạng xã hội để tìm thông tin nhưng không có kết quả.
Vừa qua, chị bất ngờ tìm thấy nhóm bạn học trường Lê Bảo Tịnh cũ (nay là trường THCS Bạch Đằng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM) niên khóa 1968 - 1975 trên mạng xã hội. Thấy nhóm này còn hoạt động, chị tham gia, viết bài và đăng ảnh thời học sinh của mẹ.
Chị Thư cho biết: “Người quản trị nhóm này rất nhiệt tình, hỗ trợ tôi đăng bài, chia sẻ ảnh. Chỉ sau một thời gian ngắn đăng bức ảnh mẹ chụp cùng người bạn thân vào khoảng năm 1974 - 1975 tại trường Lê Bảo Tịnh, đã có người nhận ra.
Cô ấy tên Mai Thị Hoàng Nga, là bạn thân của mẹ tôi và cũng là người có mặt trong tấm ảnh đen trắng chụp cách đây 50 năm. Tôi vừa vui vừa bất ngờ, lập tức báo tin cho mẹ”.
Vì bà Nga đang sinh sống tại TPHCM nên bước đầu, chị Thư kết nối cho bà và mẹ trò chuyện với nhau qua mạng xã hội.
Liên lạc lại sau 50 năm xa cách, đôi bạn thân nay đã ngoài 70 tuổi vui mừng trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa. Chứng kiến phút giây ấy, chị Thư thấy thời gian như quay trở lại, những kỷ niệm thời thanh xuân của mẹ ùa về.
Bà Loan tâm sự : “Khi con gái khoe đã tìm được cô bạn thân từng cùng tôi chụp ảnh bên gốc phượng thời học sinh, tôi rất bất ngờ. Ngay lúc kết nối, nói chuyện với Nga, tôi nhận ra bạn cũ ngay.
Mấy chục năm xa cách, giọng nói của Nga không thay đổi, vẫn rất quen thuộc. Lúc ấy, trái tim tôi như vỡ òa vì niềm vui và cảm xúc dâng trào”.
Một thời để nhớ
Bà Loan và cô bạn thân tên Nga đều là học sinh trường trung học Lê Bảo Tịnh cũ từ lớp 6 đến lớp 12, niên khóa 1968 - 1975. Nhưng lên lớp 11, 12 cả hai mới học chung một lớp.
Thời học sinh, bà Loan rất hiền, được bầu làm lớp trưởng nhiều năm. Trong khi đó, cô bạn thân tên Nga lại năng động, sôi nổi hơn.
Hai tính cách tưởng chừng trái ngược nhưng lại rất hợp nhau. Cả hai đều ham học và rất giỏi, luôn tích cực trong các phong trào của lớp, của trường.
Lúc ấy, gia đình bà Loan và bà Nga đều có điều kiện, ai cũng có xe máy. Dù vậy, bà Loan vẫn thích đạp xe đến nhà, đèo cô bạn thân đến trường.
Cũng trên chiếc xe đạp ấy, bà và người bạn thân có với nhau biết bao kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là lần bà Nga thay bà Loan đèo bạn, khiến cả hai ngã nhào xuống đường.
“Chúng tôi nằm lăn ra đường. Thay vì sợ, khóc, chúng tôi nhìn trời, nhìn mây rồi bật cười giòn tan. May mà chiếc xe đạp thấp nên cả hai không bị thương.
Dù chưa trực tiếp gặp nhau sau bao năm xa cách, nhưng chúng tôi đã cùng nhắc lại bao kỷ niệm đẹp thời học sinh", bà Loan chia sẻ.
Cả hai cùng nhớ những lần cả lớp đi cắm trại ở Cù Lao Phố (Đồng Nai) tập văn nghệ rồi kéo nhau đi ăn đậu đỏ bánh lọt trước cổng trường. Vào kỳ nghỉ hè, các bạn trong lớp chụp ảnh, ký tên ở mặt sau rồi tặng cho nhau…
"Nhắc đến đâu, tôi thấy tuổi học trò sống lại đến đó. Đó là một thời trong sáng và rực rỡ mà tôi mãi mãi trân trọng”, bà Loan nói thêm.
Sau những năm tháng học trò, bà Loan và bà Nga ra trường, mỗi người có cuộc sống riêng. Lúc bấy giờ, phương tiện truyền thông, liên lạc chưa hiện đại nên hai bà không có nhiều điều kiện liên lạc với nhau.
Rồi bà Loan lập gia đình, trở thành doanh nhân, đến Lâm Đồng sinh sống. Thời gian lặng lẽ trôi, ai cũng chăm lo thu vén cho cuộc sống của mình nên suốt 50 năm qua, hai bà không liên lạc, tìm thấy nhau.
Bà Loan cho biết, sau khi tìm lại được nhau, cả hai giữ liên lạc và dự định gặp mặt trực tiếp trong một ngày gần nhất.
Chị Thư cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã giúp mẹ được sống lại những kỷ niệm ngọt ngào tuổi học trò.
