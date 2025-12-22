Mới nhất
Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy

Thứ hai, 14:26 22/12/2025 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Hoa hậu H'Hen trang trí cây thông, cùng ông xã Tuấn Khôi thực hiện bộ ảnh mừng Giáng sinh cho con gái và các cháu tại nhà sàn của gia đình.

Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy - Ảnh 1.

H'Hen Niê cùng con gái Harley về Tây Nguyên sống cùng bố mẹ và đại gia đình từ giữa tháng 11. Ông xã cô, nhiếp ảnh Tuấn Khôi, đi lại liên tục giữa TP HCM và Đăk Lăk để vừa đảm bảo công việc vừa được gần vợ, con. Ngôi sao đưa tin

Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy - Ảnh 2.

Dịp này, H'Hen Niê trang hoàng nhà cửa bằng một cây thông cỡ lớn với rất nhiều phụ kiện tông vàng để mừng Giáng sinh. Cuối tuần vừa qua, vợ chồng người đẹp tổ chức một buổi chụp ảnh cho con gái và các cháu ngay tại nhà.

Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy - Ảnh 3.

Em bé Harley được mẹ cho diện váy len đỏ, đính ren trắng khi thực hiện bộ ảnh Giáng sinh đầu tiên trong đời. Theo H'Hen Niê, con gái hai tháng tuổi rất hợp tác, là người chụp nhanh nhất trong các anh chị em.

Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy - Ảnh 5.

H'Hen Niê cũng diện trang phục tông đỏ - trắng, nghịch ngợm đội một chiếc mũ của con khi tạo dáng cùng các cháu. Ông xã của H'Hen Niê là người thực hiện bộ ảnh.

Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy - Ảnh 6.

H'Hen Niê đưa con gái Harley về Đăk Lăk khi bé vừa tròn hai tháng tuổi. Trở lại buôn làng, người đẹp mỗi ngày đều thấy hạnh phúc vì được sống trong vòng tay gia đình, cảm nhận tình cảm chân thành từ những người thân yêu.

Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy - Ảnh 9.

Dư tiền để xây một ngôi nhà to đẹp nhưng cô và gia đình vẫn giữ kiểu dáng nhà sàn theo truyền thống quê hương. Đây không chỉ là sự yêu thích của bố mẹ H'Hen Niê, mà còn thể hiện tình yêu dân tộc được người đẹp gửi gắm. Chính điều này đã giúp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhận được nhiều yêu mến từ khán giả.

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 1.

Ngoài căn nhà sàn truyền thống, khoảnh đất của gia đình H'Hen Niê còn có khu vườn cây ăn trái rộng 2.500 m2. Nàng hậu từng chi gần 2,5 tỷ đồng để tu sửa ngôi nhà kỷ niệm và cải tạo khu vườn sau hai năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 2.

Khu vườn của gia đình H'Hen Niê đa số trồng các loại cây ăn trái như: mít, sầu riêng, bơ, tiêu, chòi mòi, xoài, chôm chôm, me, chanh dây, chuối, ổi, bưởi... đều tự tay bố mẹ cô trồng, có cây lớn hơn tuổi cả H'Hen Niê.

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 3.

Hoa hậu có sở thích ra vườn hái rau, hái trái cây, làm rẫy... mỗi khi về nhà. 'Đó là cách giúp tôi bỏ lại những mệt mỏi, căng thẳng trong công việc hay chuyện tình cảm, nạp thêm nguồn năng lượng mới, để tâm trí thư giãn hoàn toàn', H'Hen Niê chia sẻ trên Ngôi sao.

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 5.

Nhà sàn nằm giữa khu vườn đầy cây trái, tươi mát quanh năm. Bộ bàn ghế mây, nơi gia đình H'Hen Niê thường uống trà chiều ngắm cây cối xanh mát. Ảnh: Kiệt Cao

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 6.

Bên hông nhà sàn dài 41 mét là nơi H'Hen Niê thường đứng ngắm trọn vẹn khu vườn. Ảnh: Kiệt Cao

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 7.

Khu vườn trồng nhiều cây bơ booth, đặc sản của Đắk Lắk. Ảnh: Kiệt Cao

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 8.

Cây chôm chôm có nhiều kỷ niệm thơ ấu cùng H'Hen Niê. Ảnh: Kiệt Cao

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 9.

Một bữa ăn sáng lành mạnh, được sắp xếp ngay cạnh vườn. Ảnh: Kiệt Cao

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 10.

Một góc thư giãn của H'Hen Niê. Bố mẹ cô cũng thích ngồi đây sau những giờ làm rẫy vất vả. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khu vườn 2.500 m2 đậm chất 'chữa lành' của H'Hen Niê- Ảnh 11.

Phòng khách giản dị, có gu thẩm mỹ cao, đẹp một cách tinh tế và mang lại cảm giác bình an. Ảnh: Kiệt Cao

Choáng ngợp trước biệt thự mới toanh của vợ chồng Mạnh TrườngChoáng ngợp trước biệt thự mới toanh của vợ chồng Mạnh Trường

GĐXH - Qua những hình ảnh được chia sẻ, biệt thự này mang phong cách châu Âu hiện đại với hai gam màu kem – nâu làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi, trang nhã và thoáng đãng.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc HảiĐàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải

GĐXH - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết hôm 14/12 anh và con trai dọn đồ, rời căn biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - nơi ca sĩ gắn bó 17 năm - để về nhà mới.

