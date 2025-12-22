Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy

Dư tiền để xây một ngôi nhà to đẹp nhưng cô và gia đình vẫn giữ kiểu dáng nhà sàn theo truyền thống quê hương. Đây không chỉ là sự yêu thích của bố mẹ H'Hen Niê, mà còn thể hiện tình yêu dân tộc được người đẹp gửi gắm. Chính điều này đã giúp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhận được nhiều yêu mến từ khán giả.