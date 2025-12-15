Phong thủy nhà cho mùa Noel an lành, sung túc và thúc đẩy tài lộc

Chiêu tài theo hướng cửa

Cửa chính hướng Đông: Tài vị: Hướng Tây Nam.

Nên đặt: Những loại thực vật tươi dùng nước tưới như hoa trạng nguyên, quả lê đỏ, hoặc có thể dùng bình cắm một bó hoa tươi màu đỏ hay xanh lục. Yếu tố nước đại diện cho Thủy, hướng Đông thuộc Mộc, Thủy sinh Mộc sẽ giúp vượng tài.

Cửa chính hướng Nam: Tài vị: Hướng Đông Bắc.

Nên đặt: Cũng đặt hoa trạng nguyên hoặc hoa tươi màu đỏ, xanh lục chủ đạo và cùng hướng ra hướng Nam như cửa chính. Bởi vì thực vật thuộc Mộc, hướng Nam thuộc Hỏa, Mộc sinh Hỏa có thể tăng tài lộc.

Cửa chính hướng Tây Nam: Tài vị: Hướng Tây Bắc.

Nên đặt: Vật trang trí phát sáng như cây thông Noel hoặc ông già Noel điện, có gắn đèn phát quang. Bởi vì ánh sáng của đèn thuộc Hỏa, hướng Tây Nam thuộc Thổ, Hỏa sinh Thổ có tác dụng vượng tài.

Nếu cảm thấy tài vận năm vừa qua không được suôn sẻ, bạn có thể nhân dịp Noel này bày trí nhà cửa để thúc đẩy tài lộc.

Cửa chính hướng Tây: Tài vị: Hướng Bắc.

Nên đặt: Quả thông hay bất cứ vật trang trí Noel nào có màu cà phê chủ đạo là được. Bởi vì màu cà phê thuộc Thổ, hướng Tây thuộc Kim, Thổ sinh Kim tăng thêm tài lộc.

Cửa chính hướng Tây Bắc: Tài vị: Hướng Nam.

Nên đặt: Bánh gừng, bánh khúc cây. Những thứ này cũng có màu cà phê thuộc Thổ, hướng Tây Bắc thuộc Kim, Thổ sinh Kim sẽ vượng tài.

Cửa chính hướng Bắc: Tài vị: Hướng Đông Nam.

Nên đặt: Những vật trang trí bằng pha lê. Bởi vì pha lê thuộc Thủy, hướng Bắc thuộc Kim, Kim sinh Thủy sẽ thúc đẩy tài lộc.

Cửa chính hướng Đông Bắc: Tài vị: Hướng Tây.

Nên đặt: Ông già Noel hoặc vật trang trí có màu đỏ chủ đạo. Bởi vì màu đỏ thuộc Hỏa, hướng Đông Bắc thuộc Thổ, Hỏa sinh Thổ vượng tài.

Khai vận từ những hoạt động mùa Noel

Trong không khí tưng bừng náo nhiệt mùa Noel, bạn nên tham gia nhiều các buổi họp mặt gặp gỡ người thân, bạn bè, đặc biệt là với người đang trong tình trạng "lẻ bóng".

Các cuộc chung vui này không những tăng cơ hội để bạn phát triển các mối quan hệ, xóa bỏ cảm giác cô độc, mà nhìn từ góc độ phong thủy, những nơi đông đúc vui vầy sẽ có nhân khí rất thịnh vượng, nó có thể giúp nâng cao vận khí của mỗi con người khi tương tác lẫn nhau, đem đến nhiều vận may trong những ngày cuối năm.

Ngoài ra, sau khi tập hợp được nhiều nguồn năng lượng tích cực, bạn còn có thể cân bằng trường khí hỗn loạn trước đó của mình.

Tặng quà cho nhau: Tặng quà là hoạt động chúc mừng thường thấy trong ngày Noel, bất luận là người thân, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp hay các mối quan hệ xã giao khác đều có thể trao đổi quà tặng cho nhau.

Hành động này không chỉ là bày tỏ tấm lòng mà đồng thời còn tăng cường nguồn năng lượng tích cực cho cả đôi bên, thúc đẩy vận thế tăng lên.

Làm nhiều việc thiện: Làm việc thiện là chuyện nên thực hiện thường xuyên và bất cứ lúc nào, đặc biệt trong những ngày lễ Tết như Noel này, giúp đỡ người khác sẽ càng tăng thêm niềm vui và hạnh phúc cho bạn lẫn người nhận.

Ngoài ra, mỗi một việc thiện bạn làm đều là đang tích phước cho bản thân và cả gia đình, giúp bạn thường được quý nhân tương trợ khi khó khăn và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Sửa sang và trang hoàng lại nhà cửa: Nếu bạn là người không thích ồn ào và chỉ muốn đón một mùa Noel đầm ấm bên gia đình thì hãy thử những việc đơn giản như sửa sang lại nhà cửa, mua sắm các vật dụng đã hư hỏng, sơn lại bức tường bị nứt hoặc loang lổ, sắp xếp lại tủ quần áo…

Những việc nhỏ này vừa giúp bạn có một không gian mới mẻ và ngăn nắp hơn vừa đem đến nguồn cát khí cho cả gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.