Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải

Thứ ba, 16:01 16/12/2025
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết hôm 14/12 anh và con trai dọn đồ, rời căn biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - nơi ca sĩ gắn bó 17 năm - để về nhà mới.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 1.

"Căn nhà cũ từng cho gia đình tôi 17 năm yên tâm trú mưa tránh nắng một cách an toàn. Đó cũng là nơi đã chứng kiến những vui buồn, thăng trầm trong một phần đời của tôi", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên Ngôi sao.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 2.

Ca sĩ cho biết anh không khỏi lưu luyến nơi ở cũ và bồi hồi nhớ từng lần đục đẽo, sửa chữa, trang trí ngôi nhà theo sở thích cá nhân, vào các dịp đặc biệt.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 3.

Với diện tích gần 400 m2, hai mặt tiền, một hầm để xe, 5 tầng, có hồ bơi, sân vườn, biệt thự ở cư xá Bắc Hải từng là nơi rộng rãi, tiện nghi để Đàm Vĩnh Hưng và gia đình anh sống thoải mái, không có cảm giác tù túng, khó chịu trong những ngày tránh dịch Covid-19.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 4.

Không chỉ bùi ngùi khi chuyển khỏi biệt thự đã gắn bó lâu năm với nhiều kỷ niệm khó quên, Đàm Vĩnh Hưng còn thương nhớ, biết ơn cả những người hàng xóm cũ luôn thân thiện, quý mến, cho gia đình anh cảm giác về "tình làng nghĩa xóm" đúng nghĩa.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 5.

"Tôi chuyển nhà chủ yếu vì con trai Polo. Ở nhà cũ ngày nào bé cũng phải thức dậy từ 6h sáng để làm vệ sinh cá nhân rồi lên xe ngủ tiếp, đợi cả tiếng mới tới trường. Về nhà mới, Polo đi học gần, thuận tiện hơn", Đàm Vĩnh Hưng nói.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 6.

Ca sĩ tiết lộ anh hoàn tất việc bán nhà được vài tháng nhưng được người chủ mới đồng ý cho ở đến hết Tết Nguyên đán. Vì thế, Giáng sinh năm nay Đàm Vĩnh Hưng bỏ nhiều công sức trang hoàng biệt thự rực rỡ lần cuối để bạn bè, khán giả đến chụp ảnh kỷ niệm, trước khi anh chuyển đi.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 7.

Từ cuối tháng 10 Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu 'thay áo mới' cho căn biệt thự triệu đô tại khu cư xá Bắc Hải, phường Hòa Hưng, TP HCM. 'Mỗi năm tôi lại trang trí Giáng sinh theo một màu sắc khác. Năm nay là màu pastel ngọt ngào, lôi cuốn', Đàm Vĩnh Hưng nói. Thông tin trên Ngôi sao.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 8.

Ca sĩ cho biết trên Ngôi sao: Đây sẽ là năm cuối anh đón Noel và năm mới trong ngôi nhà gắn bó nhiều năm. 'Tôi chuẩn bị mọi thứ chu đáo vì muốn cùng gia đình và các fan có những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm khó quên ở đây'.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 9.

Đàm Vĩnh Hưng thổ lộ từ bé anh đã mơ được sống trong không gian huyền ảo mỗi dịp Noel, nên khi lớn lên, có điều kiện, ca sĩ biến ước mơ của mình thành sự thật. Anh bỏ nhiều công sức, tiền bạc trang hoàng các tiểu cảnh, phụ kiện đặc sắc, chuẩn bị đón mùa lễ hội cuối năm. 'Mấy món đồ này tôi mua từ năm ngoái nhưng lúc đó đang kẹt ở Mỹ nên giờ mới lấy ra dùng', ca sĩ cho hay.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 10.

Loạt cây thông Noel rực rỡ sắc màu được đặt trong phòng khách biệt thự. Nhiều cây cao gần tới trần nhà khiến Đàm Vĩnh Hưng phải dùng thang để có thể treo quả châu, dây đèn nhấp nháy lên. Sau khoảng hai tuần ca sĩ hoàn thiện xong phần trang trí trong nhà, còn vườn và cổng anh tiến hành sau đó.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 11.

Năm nay Đàm Vĩnh Hưng thuê màn hình led cỡ lớn đặt trong phòng khách, tạo khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ lung linh như đang ở trời Âu. Ca sĩ dự kiến mở cửa biệt thự để các fan cùng tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm Giáng sinh với anh ở đây. 'Tôi tin không đâu có những món đồ lạ lùng, độc đáo với các gam màu đặc biệt thế này. Đây là những thứ tôi đã gom góp từ năm ngoái mà không được chơi Noel ở Việt Nam nên dồn lại năm nay làm cho ra ngô ra khoai', Đàm Vĩnh Hưng nói.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 12.Biệt thự 2.000 m2 của Thanh Thảo ở Mỹ sáng bừng đón Giáng sinh sớm

GĐXH - Vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo trang trí cây thông, treo đèn và bày các hình nộm để đón không khí lễ hội khi Giáng sinh đang đến gần.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải - Ảnh 13.Căn hộ cao cấp của siêu mẫu Hà Anh lộng lẫy đón Giáng sinh

GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cho biết gia đình cô trang trí Giáng sinh sớm vì ngày 17/12 sẽ sang Anh thăm gia đình chồng.

