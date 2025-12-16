Đàm Vĩnh Hưng chính thức rời biệt thự triệu đô ở cư xá Bắc Hải

Năm nay Đàm Vĩnh Hưng thuê màn hình led cỡ lớn đặt trong phòng khách, tạo khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ lung linh như đang ở trời Âu. Ca sĩ dự kiến mở cửa biệt thự để các fan cùng tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh kỷ niệm Giáng sinh với anh ở đây. 'Tôi tin không đâu có những món đồ lạ lùng, độc đáo với các gam màu đặc biệt thế này. Đây là những thứ tôi đã gom góp từ năm ngoái mà không được chơi Noel ở Việt Nam nên dồn lại năm nay làm cho ra ngô ra khoai', Đàm Vĩnh Hưng nói.