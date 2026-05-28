Chồng H'Hen Niê có động thái gây chú ý khi vợ có 'tin vui'

Thứ năm, 15:31 28/05/2026 | Giải trí
An Khánh
GĐXH - H'Hen Niê trở lại với vai trò mentor The Face Vietnam 2026 sau khi sinh con. Chồng cô, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh cùng con gái bày tỏ sự ủng hộ vợ vô điều kiện.

Hoa hậu H'Hen Niê mới đây hé lộ chính thức ngồi ghế mentor The Face Vietnam 2026, sau thời gian tạm gác lại công việc để sinh con đầu lòng. 

"Harley được 8 tháng rồi, chuyện gia đình cũng ổn nên Hen nghĩ bây giờ là thời điểm tốt để tiếp tục các hoạt động công việc của mình. Hen biết khán giả sẽ thắc mắc liệu Hen có phù hợp với một chương trình truyền hình thực tế có format "chiến" như là The Face Vietnam hay không? Nhưng Hen nghĩ thế này, mỗi mentor sẽ có một cách chơi khác nhau, quan trọng nhất vẫn là sự huấn luyện, truyền lửa giúp các thí sinh rèn luyện bản thân và có thêm những cơ hội với nghề người mẫu. 

Ở thời điểm này còn quá sớm để nói nhiều về The Face Vietnam 2026, tính Hen cũng không thích kể nhiều, hy vọng rằng các bạn thí sinh trong đội của Hen sẽ có những kinh nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình The Face Vietnam năm nay", H'Hen Niê chia sẻ.

Chồng H'Hen Niêgây chú ý với động thái ủng hộ vợ làm mentor The Face Vietnam 2026 - Ảnh 1.

Tham gia The Face Vietnam 2026 với vai trò mentor, Hoa hậu H’Hen Niê chính thức trở lại với công việc sau gần một năm toàn tâm toàn ý cho thiên chức làm mẹ.

Chồng H'Hen Niêgây chú ý với động thái ủng hộ vợ làm mentor The Face Vietnam 2026 - Ảnh 2.

The Face Vietnam 2026 sẽ tổ chức casting tại Hà Nội (ngày 07/06) và tại TP.HCM (ngày 27/06).

H'Hen Niê bật mí, khi nhận được lời mời của nhà sản xuất, cô có hỏi ê kíp và chồng tư vấn cho mình thời điểm này có phù hợp để xuất hiện tại một chương trình truyền hình thực tế hay không. Ban đầu, mọi người khuyên Hen cân nhắc đến vấn đề sức khỏe bởi ghi hình một chương trình truyền hình thực tế cần nhiều thời gian và Hen thì đang chăm con nhỏ. Sau đó Hen có phân tích và cùng mọi người thảo luận để đưa ra quyết định nhận lời làm mentor The Face Vietnam 2026. 

Cô cho biết thêm, mình đến với The Face Vietnam 2026 một cách nghiêm túc và đã sẵn sàng cùng ê kíp của mình chào đón các thí sinh về đội. "Hen hy vọng rằng mình cùng với các mentor và ban tổ chức có thể tìm thấy những gương mặt thí sinh không chỉ đẹp, bản lĩnh, có kỹ năng chuyên môn mà còn tạo được sức ảnh hưởng trong ngành thời trang. Điều Hen muốn chính là giúp các bạn thí sinh khai phá được giá trị riêng của bản thân và đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục những cột mốc với nghề người mẫu", H'Hen Niê nhấn mạnh.

Ngay sau quyết định của vợ, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi khiến fan thích thú khi đăng ảnh cùng con gái luôn ở phía sau ủng hộ: "Chúc mừng vợ anh với vai trò mới. Ba con mình sẽ đồng hành hỗ trợ mẹ hết mình nha".

Chồng H'Hen Niêgây chú ý với động thái ủng hộ vợ làm mentor The Face Vietnam 2026 - Ảnh 3.

Chồng H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh thể hiện sự ủng hộ âm thầm của 2 bố con dành cho vai trò mới của mẹ.


GĐXH - Vị đại gia mới đặt vấn đề muốn Hoa hậu Vi Minh rời khỏi vai trò làm gương mặt đại diện cho Tập đoàn Hải Minh và hứa hẹn sẽ đầu tư lớn cho cô.

GĐXH - Danh ca Bảo Yến và các nghệ sĩ trẻ như Phan Mạnh Quỳnh, An Huy, Thùy Chi ... tham gia chương trình nghệ thuật "true Concert 2026 -Tình Đất". Chương trình nghệ thuật này sẽ chính thức được phát sóng trên kênh VTV1 vào 20h10 ngày 31/5/2026.

GĐXH - Nữ diễn viên Lệ Hằng gây chú ý khi xác nhận ly hôn ở tuổi 52 sau 20 năm ly thân. Cô chia sẻ về cuộc sống sau biến cố và những bài học quý giá.

GĐXH - Sau 2 năm nỗ lực, Á hậu/BTV Quỳnh Nga gây chú ý khi hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.

GĐXH - Toàn bộ các trận đấu của FIFA World Cup 2026 dự kiến sẽ được phát sóng quảng bá tới khán giả Việt Nam.

GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh tiếp tục khiến khán giả yêu mến khi được mẹ chia sẻ hình ảnh với biểu cảm ngộ nghĩnh trên trang cá nhân.

GĐXH - NSND Hồng Vân bước sang tuổi 60 nhưng vẫn giữ trọn tình yêu và sự nhiệt huyết dành cho sân khấu, điện ảnh. Ngoài gia đình, chị còn có tình bạn thân thiết với nghệ sĩ Hồng Đào, kéo dài từ thập niên 80.

Sau 2 năm nỗ lực, Á hậu 2 Miss Charm 2024 Quỳnh Nga hoàn thành chương trình học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy đã tài trợ 528 triệu đồng để xây dựng cầu dân sinh tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

GĐXH - Thanh Tuyền (Bông) - con gái cựu người mẫu Thúy Hằng gây ấn tượng với diện mạo ở tuổi 18 trong lễ tốt nghiệp cấp 3.

GĐXH - Con trai 5 tháng tuổi của Nông Thúy Hằng gây chú ý khi lần đầu xuất hiện cùng bố mẹ tại Nghệ An.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
