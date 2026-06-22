Con gái H'Hen Niê mới 9 tháng tuổi diện bikini cực 'slay'

"Mùa hè tới, phải có đôi bạn cùng diện bikini mới được. Em Harley có mẹ của nhỏ bạn là NTK nên dù mẹ Hen không có theo trend thì cũng không cần lo, Harley cũng sẽ slay theo nhỏ bạn", nàng hậu hài hước viết.