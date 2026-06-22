Con gái H'Hen Niê mới 9 tháng tuổi diện bikini cực 'slay'
GĐXH - Bé Harley - con gái của Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - tiếp tục khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi diện bikini màu hồng cực đáng yêu bên người bạn nhí.
"Mùa hè tới, phải có đôi bạn cùng diện bikini mới được. Em Harley có mẹ của nhỏ bạn là NTK nên dù mẹ Hen không có theo trend thì cũng không cần lo, Harley cũng sẽ slay theo nhỏ bạn", nàng hậu hài hước viết.
Em bé Harley khiến fan bật cười khi diện bộ bikini màu hồng cực slay. H'Hen Niê hài hước tiết lộ về bộ đồ của con gái: "Mình da nâu, nên mẹ bạn cho mặc hở để tiện phơi nắng cho bóng đêm như mẹ Hen".
Dù mới 9 tháng tuổi, Harley ngày càng bộc lộ sự lanh lợi, hoạt bát và trở thành nguồn năng lượng tích cực cho người hâm mộ mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Loạt ảnh mùa hè mới nhất một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của cô bé, đồng thời mang đến những khoảnh khắc đáng yêu khiến người xem không khỏi mỉm cười.
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