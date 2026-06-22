Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con gái H'Hen Niê mới 9 tháng tuổi diện bikini cực 'slay'

Thứ hai, 13:58 22/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bé Harley - con gái của Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - tiếp tục khiến cộng đồng mạng "tan chảy" khi diện bikini màu hồng cực đáng yêu bên người bạn nhí.

Con gái H'Hen Niê 9 tháng tuổi diện bikini slay gây sốt mạng xã hội - Ảnh 1.

Mới đây, H'Hen Niê đăng tải bộ ảnh mới của con gái trong chuyến vui chơi mùa hè bên hồ bơi. Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, Harley diện bộ bikini len màu hồng nổi bật kết hợp cùng chiếc mũ hoa thủ công xinh xắn, tạo nên hình ảnh ngọt ngào như một "tiểu công chúa mùa hè".

Con gái H'Hen Niê 9 tháng tuổi diện bikini slay gây sốt mạng xã hội - Ảnh 2.
Con gái H'Hen Niê 9 tháng tuổi diện bikini slay gây sốt mạng xã hội - Ảnh 3.

"Mùa hè tới, phải có đôi bạn cùng diện bikini mới được. Em Harley có mẹ của nhỏ bạn là NTK nên dù mẹ Hen không có theo trend thì cũng không cần lo, Harley cũng sẽ slay theo nhỏ bạn", nàng hậu hài hước viết.

Con gái H'Hen Niê 9 tháng tuổi diện bikini slay gây sốt mạng xã hội - Ảnh 4.
Con gái H'Hen Niê 9 tháng tuổi diện bikini slay gây sốt mạng xã hội - Ảnh 5.

Em bé Harley khiến fan bật cười khi diện bộ bikini màu hồng cực slay. H'Hen Niê hài hước tiết lộ về bộ đồ của con gái: "Mình da nâu, nên mẹ bạn cho mặc hở để tiện phơi nắng cho bóng đêm như mẹ Hen".

Con gái H'Hen Niê 9 tháng tuổi diện bikini slay gây sốt mạng xã hội - Ảnh 6.

Đặc biệt, bộ ảnh lần này còn thu hút khi có sự xuất hiện của bạn Harley. Cô bé diện trang phục tươi sáng nhưng khá kín đáo trái ngược với Harley. H'Hen Niê còn trầm trồ với cô bạn thân: "Sao mẹ Thảo sắm 2 bộ khác nhau quá, nhỏ chị thì slay quá, nhỏ em thì kín quá vậy nè".

Con gái H'Hen Niê 9 tháng tuổi diện bikini slay gây sốt mạng xã hội - Ảnh 7.
Con gái H'Hen Niê 9 tháng tuổi diện bikini slay gây sốt mạng xã hội - Ảnh 8.

Dù mới 9 tháng tuổi, Harley ngày càng bộc lộ sự lanh lợi, hoạt bát và trở thành nguồn năng lượng tích cực cho người hâm mộ mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Loạt ảnh mùa hè mới nhất một lần nữa cho thấy sức hút đặc biệt của cô bé, đồng thời mang đến những khoảnh khắc đáng yêu khiến người xem không khỏi mỉm cười.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Con gái H'Hen Niê 'đốn tim' fan với ánh mắt chăm chú, phong thái 'tiểu hoa hậu'

Con gái H'Hen Niê 'đốn tim' fan với ánh mắt chăm chú, phong thái 'tiểu hoa hậu'

H'Hen Niê sau 9 tháng sinh con gái: 'Thật biết ơn khoảng thời gian qua'

H'Hen Niê sau 9 tháng sinh con gái: 'Thật biết ơn khoảng thời gian qua'

Con gái H'Hen Niê khiến fan thích thú với loạt biểu cảm trong chuyến xuất ngoại đầu tiên

Con gái H'Hen Niê khiến fan thích thú với loạt biểu cảm trong chuyến xuất ngoại đầu tiên

Con gái H'Hen Niê được bà ngoại tặng món quà đặc biệt

Con gái H'Hen Niê được bà ngoại tặng món quà đặc biệt

Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm 'hờn cả thế giới'

Con gái H'Hen Niê gây sốt với biểu cảm 'hờn cả thế giới'

Cùng chuyên mục

Tuyết Lan bày tỏ tình cảm với Cương bằng nụ hôn

Tuyết Lan bày tỏ tình cảm với Cương bằng nụ hôn

Xem - nghe - đọc - 3 phút trước

GĐXH - Khuê và Cương quyết định nghỉ chơi với Tuyết Lan nhưng cuối cùng Cương lại không làm được.

Con gái 4 tuổi của Lương Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang gây chú ý

Con gái 4 tuổi của Lương Xuân Trường và bà xã Nhuệ Giang gây chú ý

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau 5 năm chung sống, Lương Xuân Trường và Nhuệ Giang tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Điều khiến fan chú ý là con gái Little Daisy 4 tuổi của cặp đôi lần đầu lộ diện.

Trang Pháp khởi đầu trong nước mắt nhưng hiện tại lại như mơ ở 'Đạp gió 2026'

Trang Pháp khởi đầu trong nước mắt nhưng hiện tại lại như mơ ở 'Đạp gió 2026'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trang Pháp chính thức góp mặt tại chung kết chương trình "Đạp gió 2026" sau màn trình diễn bùng nổ vừa qua.

Diệu (Quỳnh Châu) ghê sợ khi đối diện với người chồng ngoại tình

Diệu (Quỳnh Châu) ghê sợ khi đối diện với người chồng ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Diệu trở về nhà lấy quần áo để bỏ đi hẳn, mọi lời nói của chồng đều khiến cô liên tưởng đến chuyện anh ta ngoại tình.

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển rạng rỡ trong ngày đặc biệt

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển rạng rỡ trong ngày đặc biệt

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Kubi - con trai của Khánh Thi và Phan Hiển, vừa hoàn thành chương trình tiểu học và chuẩn bị bước vào một hành trình học tập mới. Từ nhỏ, cậu bé đã nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp nối sự nghiệp dancesport của bố mẹ.

Mỹ nhân màn ảnh từng là thủ khoa Báo chí, Hoa khôi Tây Đô giờ ra sao?

Mỹ nhân màn ảnh từng là thủ khoa Báo chí, Hoa khôi Tây Đô giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Người đẹp này từng là Hoa khôi Tây Đô, thủ khoa Báo chí và gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt trước khi chọn cuộc sống bình yên bên đạo diễn trăm tỷ.

Tin sao 21/6: Động thái mới của Nam Anh, Á hậu Ngô Thùy Linh gợi cảm ở tuổi 42

Tin sao 21/6: Động thái mới của Nam Anh, Á hậu Ngô Thùy Linh gợi cảm ở tuổi 42

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Nam Anh chia sẻ về vẻ đẹp và chiếc vương miện, trong khi Á hậu Ngô Thùy Linh gây ngỡ ngàng trước sắc vóc gợi cảm ở tuổi 42.

Con gái H'Hen Niê 'đốn tim' fan với ánh mắt chăm chú, phong thái 'tiểu hoa hậu'

Con gái H'Hen Niê 'đốn tim' fan với ánh mắt chăm chú, phong thái 'tiểu hoa hậu'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Con gái H'Hen Niê gây sốt với dáng ngồi thẳng tắp, chăm chú quan sát cuộc sống trong video chia sẻ của ba Khôi.

Phương Oanh tậu xe hơi

Phương Oanh tậu xe hơi

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh vui mừng khoe chiếc xe hơi đầu tiên của mình sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2025.

Phương Nam 'Mưa đỏ' làm bố đơn thân trong 'Chuyến đi nhớ đời'

Phương Nam 'Mưa đỏ' làm bố đơn thân trong 'Chuyến đi nhớ đời'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Diễn viên Phương Nam có vai chính điện ảnh trong phim "Chuyến đi nhớ đời", phim dự kiến ra rạp vào cuối năm nay.

Xem nhiều

Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) bị bắt khi đang 'phê' ma túy trong 'Lửa trắng'

Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) bị bắt khi đang 'phê' ma túy trong 'Lửa trắng'

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Công an ập vào phòng và chứng kiến cảnh Quý Hoàng đang ở trong tình trạng phê thuốc, hoàn toàn không biết gì.

Phương Oanh tậu xe hơi

Phương Oanh tậu xe hơi

Giải trí
Mẹ ruột Lý Hùng tuổi xế chiều đón sinh nhật bình yên, ấm áp bên con cháu

Mẹ ruột Lý Hùng tuổi xế chiều đón sinh nhật bình yên, ấm áp bên con cháu

Giải trí
Con riêng của vợ Văn Thanh gây chú ý trong ngày cưới của mẹ

Con riêng của vợ Văn Thanh gây chú ý trong ngày cưới của mẹ

Giải trí
Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top