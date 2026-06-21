Con gái H'Hen Niê 'đốn tim' fan với ánh mắt chăm chú, phong thái 'tiểu hoa hậu'
GĐXH - Con gái H'Hen Niê gây sốt với dáng ngồi thẳng tắp, chăm chú quan sát cuộc sống trong video chia sẻ của ba Khôi.
Từ khi chào đời, Harley - con gái H'Hen Niê và Tuấn Khôi - luôn là một trong những nhóc tỳ nhận được nhiều sự yêu mến trên mạng xã hội. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu, cô bé còn thường xuyên gây chú ý bởi những biểu cảm lanh lợi và tính cách tò mò, hiếu động.
Mới đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc con gái 9 tháng tuổi ngồi yên lặng quan sát mọi hoạt động diễn ra xung quanh. Trong video, Harley không hề quấy khóc hay đòi bế mà chăm chú dõi theo từng chuyển động nhỏ trong khu vườn xanh mát.
Chia sẻ về khoảnh khắc này, ông xã H'Hen Niê viết: "Khoảnh khắc Harley ngồi yên lặng, dung nạp dữ liệu từ môi trường sống xung quanh con, từ việc chăm chú nhìn cô tỉa từng cọng rau đến ánh mắt quan sát những người xung quanh nhắc nhở bọn mình là Harley đang dung nạp, học tập mọi thứ xung quanh.
Ở cột mốc 9 tháng tuổi, con học hỏi thế giới hoàn toàn thông qua lăng kính cảm quan. Mọi cái chạm vào phiến lá, mọi lần đưa đồ vật lên nếm thử, hay sự quan sát này đều là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên năng lực nhận thức".
Tuấn Khôi còn hài hước nhấn mạnh: "Mốt cho Harley về quê đi tưới cà với ông ngoại". Trong khi đó, H'Hen Niê cũng vui vẻ để lại bình luận: "Giờ Harley quan sát trước ba ơi, mai mốt chắc bứt hết của bác quá nè".
Câu nói dí dỏm của vợ chồng nàng hậu khiến nhiều người bật cười, đồng thời cho thấy sự gần gũi, vui vẻ trong cách vợ chồng cô đồng hành cùng con gái trong những năm tháng đầu đời.
Biểu cảm chăm chú cực đáng yêu của Harley.
Bên cạnh đó, những chia sẻ của chồng H'Hen Niê nhận được nhiều sự đồng tình từ mẹ bỉm sữa. Nhiều người cho rằng trẻ nhỏ ở giai đoạn này thực sự học hỏi rất nhanh thông qua việc quan sát, lắng nghe và trải nghiệm trực tiếp với môi trường sống.
Không chỉ thế, điều khiến người hâm mộ thích thú nhất lại chính là thần thái của Harley trong đoạn video. Dù mới chỉ 9 tháng tuổi, cô bé ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng, ánh mắt tập trung và liên tục quan sát mọi thứ xung quanh. "Dáng ngồi lưng thẳng tắp đúng chuẩn hoa hậu tương lai rồi"; "Nhìn Harley chăm chú quan sát mà thấy yêu quá"; "Con gái H'Hen Niê có vẻ rất thích khám phá thiên nhiên"; "Ngồi nghiêm túc như đang đi khảo sát hiện trường luôn";... nhiều cư dân mạng không ngần ngại để lại bình luận.
Thời gian gần đây, người hâm mộ thường xuyên bắt gặp hình ảnh Harley đồng hành cùng bố mẹ trong nhiều hoạt động khác nhau. Từ những buổi chạy bộ buổi sáng cùng bố, theo mẹ đi công tác, vui chơi với ông bà cho đến những khoảnh khắc khám phá khu vườn xanh mát, cô bé đều mang đến nguồn năng lượng tích cực và sự dễ thương khó cưỡng.
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