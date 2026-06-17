H'Hen Niê sau 9 tháng sinh con gái: 'Thật biết ơn khoảng thời gian qua'

H'Hen Niê mới đây đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về cuộc sống hiện tại, đặc biệt là hành trình nuôi con bằng sữa mẹ suốt 9 tháng qua. Những tâm sự chân thành của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả, nhất là các bà mẹ bỉm sữa.

Từ khi đón con gái đầu lòng Harley chào đời, cuộc sống của H'Hen Niê có nhiều thay đổi. Trong khoảng thời gian đầu sau sinh, người đẹp gần như dành trọn sự ưu tiên cho gia đình và việc chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, khi bé Harley ngày càng cứng cáp, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng chính thức quay trở lại với guồng quay công việc quen thuộc.

Chia sẻ trên trang cá nhân, H'Hen Niê cho biết hiện cô đang tất bật với lịch trình quay chụp, tham dự sự kiện và nhiều dự án khác nhau. Dù vậy, nàng hậu vẫn cố gắng duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ như một cách trao cho con nguồn dinh dưỡng tốt nhất.

H'Hen Niê đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình 9 tháng làm mẹ và chăm sóc con đầu lòng.

"Bây giờ, Hen đã chính thức bận rộn trở lại với lịch trình quay chụp dày đặc. Thời gian không còn chuẩn chỉnh kịch khung giờ để kê máy hút sữa như trước, nhưng Hen vẫn cố gắng tranh thủ những giờ giải lao. Hen luôn muốn việc cá nhân của mình không ảnh hưởng đến tập thể, và cũng không muốn ai phải thiên vị hay thông cảm cho mình, vì đơn giản là ai cũng có những lý do riêng", cô chia sẻ.

Những dòng tâm sự cho thấy hình ảnh một H'Hen Niê trách nhiệm và chuyên nghiệp trong công việc, đồng thời cũng là một người mẹ luôn nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

Bên cạnh câu chuyện quay trở lại làm việc, điều khiến nhiều người xúc động chính là hành trình nuôi con bằng sữa mẹ mà nàng hậu đã kiên trì theo đuổi suốt 9 tháng qua.

Theo H'Hen Niê, từ khi sinh con đến nay, cô luôn cố gắng duy trì nguồn sữa cho bé Harley. Tuy nhiên, khi khối lượng công việc tăng lên, việc sắp xếp thời gian hút sữa trở nên khó khăn hơn trước. Người đẹp thừa nhận bản thân đang cân nhắc kết hợp thêm sữa công thức trong thời gian tới để phù hợp với lịch trình hiện tại.

“Hen cũng hiểu ti mẹ trực tiếp là nghĩa cử thiêng liêng khi làm mẹ nên Hen phải tập bằng được để cảm nhận điều đó một cách sâu sắc nhất”, nàng hậu bày tỏ.

Nàng hậu cũng cho biết việc thay đổi tần suất hút sữa giúp cô chủ động hơn về thời gian nhưng đồng thời cũng xuất hiện dấu hiệu giảm lượng sữa. Chính vì vậy, những lúc ở nhà hoặc không phải đi công tác, cô ưu tiên cho con bú trực tiếp nhằm kích thích nguồn sữa tự nhiên.

Không chỉ chia sẻ về những khó khăn, H'Hen Niê còn tiết lộ kinh nghiệm giúp con có thể vừa bú mẹ trực tiếp vừa sử dụng bình sữa. Theo cô, ngay từ khi bé Harley mới chào đời, bản thân đã chủ động tập cho con làm quen với cả hai hình thức vì biết rằng mình sẽ sớm trở lại với công việc nghệ thuật.

Nhờ sự chuẩn bị từ sớm, quá trình thích nghi của con gái diễn ra thuận lợi hơn khi mẹ bắt đầu bận rộn trở lại. Đây cũng là kinh nghiệm được nhiều bà mẹ trẻ quan tâm và học hỏi. Đặc biệt, trong bài chia sẻ, H'Hen Niê không giấu được sự xúc động khi nhắc đến những khoảnh khắc được trực tiếp cho con bú.

"Hen cũng hiểu ti mẹ trực tiếp là nghĩa cử thiêng liêng khi làm mẹ, nên Hen phải tập bằng được để cảm nhận điều đó một cách sâu sắc nhất", cô xúc động nói.

Những lời tâm sự chân thành của nàng hậu nhận được nhiều sự đồng cảm bởi đó cũng là cảm xúc chung của rất nhiều người phụ nữ khi lần đầu bước vào hành trình làm mẹ.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của H'Hen Niê.

Nhìn lại chặng đường 9 tháng đã qua, H'Hen Niê cho biết cô cảm thấy biết ơn vì đã có cơ hội trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đặc biệt của việc làm mẹ: "Ngẫm lại mọi thứ thì thật biết ơn thời gian qua".

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của H'Hen Niê nhận được hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều bình luận động viên từ người hâm mộ. Không ít bà mẹ bỉm sữa bày tỏ sự đồng cảm trước những áp lực mà một người phụ nữ phải đối mặt khi vừa chăm con nhỏ vừa duy trì công việc. Nhiều khán giả cũng dành lời khen cho sự kiên trì, tích cực và tinh thần trách nhiệm của nàng hậu trong suốt hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Sau 9 tháng làm mẹ, H'Hen Niê không chỉ ghi dấu ấn bởi sự trở lại mạnh mẽ trong công việc mà còn khiến công chúng thêm yêu mến bởi hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, luôn nỗ lực cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Những chia sẻ chân thực của cô cũng phần nào truyền thêm động lực cho nhiều bà mẹ đang trải qua hành trình tương tự.