MC Đan Lê nói về 'người mẹ' đầu tiên trên màn ảnh

Trải nghiệm của Đan Lê khi đến thăm địa điểm quay phim 'Hạ cánh nơi anh' ở Thụy Sĩ GĐXH - Đan Lê chia sẻ hình ảnh mới nhất khi đi du lịch Thụy Sĩ, ngoài ra cô còn gây tò mò với khán giả khi tiết lộ hình ảnh địa điểm quay phim "Hạ cánh nơi anh" tại đất nước châu Âu xinh đẹp này.

Trên trang cá nhân, MC Đan Lê hào hứng chia sẻ về việc tiếp tục trở lại với các lớp học diễn xuất sau nửa năm tạm nghỉ. Đặc biệt, người trực tiếp hướng dẫn cô trong khóa học lần này là NSND Lê Khanh – nữ nghệ sĩ từng đảm nhận vai người mẹ đầu tiên của Đan Lê trên màn ảnh. Với nữ MC, đây không chỉ là cơ hội để trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất mà còn là dịp đặc biệt khi được học hỏi từ người nghệ sĩ mà cô có nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ.

Đan Lê và NSND Lê Khanh trong lần gặp gỡ đầu năm 2026.

Khác với những khóa học trước thường diễn ra tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, lần này Đan Lê sẽ có cơ hội gặp gỡ, học tập cùng NSND Lê Khanh mỗi tuần, kéo dài liên tục trong hai tháng. Chính sự thay đổi về thời lượng và cách học khiến cô càng thêm mong chờ. Đan Lê cho biết bản thân cảm thấy háo hức khi lại được trở về với không khí lớp học, được cầm sách vở, tiếp nhận những kiến thức mới và có thêm trải nghiệm thú vị trên hành trình theo đuổi diễn xuất.

Được biết, MC Đan Lê học diễn xuất tại Học viện đào tạo nghệ thuật của chồng - đạo diễn Khải Anh từ hồi đầu năm. Cô là học sinh khóa đầu của học viện do chồng mình sáng lập. Trong một cuộc trò chuyện với báo chí tại buổi ra mắt học viện, Khải Anh cho biết Đan Lê là người ham học hỏi và cô tự thấy việc học là rất cần thiết trong thời điểm hiện tại.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt trong công việc của MC Đan Lê khi cô rời Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC sau nhiều năm gắn bó. Với một người từng có công việc ổn định, quen thuộc với khán giả qua vai trò dẫn chương trình, đây không phải thay đổi nhỏ. Tuy nhiên, thay vì để bản thân rơi vào trạng thái hụt hẫng, nữ MC lựa chọn thích nghi và tìm kiếm những hướng đi mới.

Đan Lê từng chia sẻ rằng cô đã chuẩn bị tâm lý cho những biến động nghề nghiệp từ nhiều năm trước. Chính vì vậy, bên cạnh công việc dẫn chương trình, cô chủ động học thêm, trau dồi kỹ năng viết, mở rộng các mối quan hệ và tìm hiểu những lĩnh vực mới. Cô cũng không ngại thử sức với công nghệ làm phim hiện đại hay tự học trang điểm để phục vụ công việc.

Nhan sắc trẻ đẹp của MC Đan Lê.

Ở tuổi ngoài 40, Đan Lê vẫn giữ tinh thần ham học hỏi. Không chỉ học để bổ trợ cho công việc, đây còn là cách nữ MC làm mới đời sống tinh thần, tìm thêm niềm vui sau những thay đổi trong sự nghiệp.

Mới đây, Đan Lê cũng đánh dấu sự trở lại với phim truyền hình sau khoảng 4 năm vắng bóng bằng vai Yến trong bộ phim Đội bóng nữ làng Xuân. Đây là tín hiệu đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của cô, sau những vai diễn từng được khán giả nhớ đến trong Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Anh có phải đàn ông không?. Năm 2023, cô từng nhận giải Cánh diều vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.