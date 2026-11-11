Bố mẹ Á hậu Khánh Như gây chú ý trong ngày con gái đi thi quốc tế

Á hậu Khánh Như về quê sau đăng quang, hình ảnh bố mẹ bán hàng ăn gây chú ý GĐXH - Sau Miss World Vietnam 2025, Á hậu Khánh Như vừa trở về quê Khánh Hòa - nơi bố mẹ cô sinh sống và bán hàng ăn nhỏ suốt nhiều năm. Bố mẹ Khánh Như gây chú ý với hoạt động chào mừng con gái.

Mới đây, người đẹp quê Khánh Hòa - Lê Phương Khánh Như đã chính thức lên đường đến Tokyo, Nhật Bản, tham dự Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế 2026). Bố mẹ cùng bạn bè như: Hoa hậu Kiều Duy, Phan Phương Oanh, Yến Nhi, Trương Tâm Như, Nam vương Tuấn Ngọc,... có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để tiễn người đẹp chinh chiến "đấu trường" nhan sắc quốc tế.

Khánh Như cho biết đây là lần đầu xuất ngoại, cô không giấu được sự hào hứng khi sắp đặt chân đến một đất nước mới, song thừa nhận có chút hồi hộp trước những trải nghiệm chưa từng có. "Chuyến đi lần này đặc biệt hơn khi tôi không chỉ trải nghiệm một hành trình mới mà còn mang trọng trách đại diện nhan sắc Việt Nam. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để tôi nỗ lực và tự tin thể hiện bản thân", người đẹp cho biết.

Trong khoảnh khắc chia tay, bố mẹ cô dặn dò con gái giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị tốt và hoàn thành nhiệm vụ. Bố mẹ Á hậu Khánh Như bán quán ăn nhỏ trong một con hẻm ở Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). "Sự có mặt của gia đình, bạn bè trở thành điểm tựa tinh thần cho người đẹp trước hành trình xa nhà đầu tiên của tôi", người đẹp bộc bạch.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và CEO Phạm Kim Dung cũng khích lệ á hậu giữ tinh thần thoải mái, tận hưởng các hoạt động và thể hiện thế mạnh. Theo ông Hoàng Nhật Nam, bên cạnh mục tiêu thành tích, điều quan trọng là cô có một hành trình đáng nhớ, tích lũy trải nghiệm và lan tỏa hình ảnh phụ nữ Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tại cuộc thi này, năm 2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên chiến thắng.

Bố mẹ Khánh Như từ Khánh Hòa lên TP.HCM tiễn con gái đi thi quốc tế.

Trong sáu tháng kể từ khi được công bố thi quốc tế, người đẹp nói tập trung trau dồi kiến thức, rèn luyện thể hình, kỹ năng trình diễn và xây dựng dự án nhân ái. Tại Miss International 2026, cô giới thiệu dự án SDGs mang tên "Digital Wings", hướng đến thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ, tạo thêm cơ hội học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Với thông điệp "Trao Công Nghệ - Mở Ước Mơ", chương trình hướng đến thu gom, kiểm tra và tái sử dụng máy tính, laptop đã qua sử dụng để trao tặng học sinh. Không chỉ cung cấp thiết bị, dự án còn xây dựng các hoạt động học tập, nội dung tiếng Anh, giúp trẻ làm quen với công nghệ và từng bước tiếp cận tri thức số.

Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh tham gia chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản cùng những phần thi như trình diễn trang phục dân tộc, thuyết trình dự án SDGs và bán kết. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 25/11.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, là sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM, từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc. Cô có kinh nghiệm làm MC song ngữ, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và đạt một số giải thưởng trong lĩnh vực dẫn chương trình, dịch thuật. Người đẹp từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM và nhiều thương hiệu.