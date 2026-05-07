Con gái Hồng Đăng khóc nức nở, phản ứng của nam diễn viên khiến fan bất ngờ
GĐXH - Bà xã Hồng Đăng đăng tải khoảnh khắc nam diễn viên và con gái mắt đỏ hoe khiến nhiều người bất ngờ.
Mới đây, Anh Đào - bà xã của Hồng Đăng đăng tải đoạn video nam diễn viên và bé Nhím - con gái lớn, mắt đỏ hoe. Điều khiến fan chú ý là dòng trạng thái tiết lộ áp lực: "Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là con em bước vào kỳ thi lên cấp 3 rồi, sao nỡ lòng nào để gái yêu bị áp lực, lo âu đến vậy. Cứ thoải mái lên con yêu, đã có ba mẹ bên cạnh đồng hành cười nói với con rồi mà".
Trong video có thể thấy Nhím nghẹn ngào khóc, còn Hồng Đăng cũng mắt đỏ hoe vì lo lắng, áp lực kỳ thi sắp tới. Dù thế, Hồng Đăng vẫn hài hước bật camera điện thoại để quay lại khoảnh khắc này và cười trêu con gái: "Đang ăn ngon mà tự nhiên lại khóc nức nở thế này... Khóc mà cũng xinh thế... Thương em quá, thôi mai cho đi chơi luôn nhé, cho giảm căng thẳng". Bé Nhím dù vẫn đang khóc nhưng có vẻ như đã bình tĩnh hơn một chút khi nghe lời an ủi.
Hồng Đăng trêu chọc con gái nhằm giảm áp lực thi vào lớp 10 sắp tới.
Dưới bài đăng, nhiều khán giả bất ngờ vì biểu cảm của Hồng Đăng, vừa thương con gái vừa muốn trêu chọc cho con vui; đặc biệt là khóc cười cùng con. Bên cạnh đó, diễn viên Đan Lê bày tỏ: "Thương Nhím! Ôm Nhím nhé!"; Dương Phạm - vợ Minh Tiệp cũng bình luận: "Bạn thi trường nào thế chị ơi? Cún nhà em cũng thức khuya dậy sớm ôn thi căng thẳng lắm ạ";...
Bé Nhím khá tình cảm với bố. Hồi tháng 10/2025, nhân dịp sinh nhật Hồng Đăng, Nhím còn viết một bức thư dài, thể hiện những tâm tư sâu sắc dành cho bố. Trong thư, Nhím bày tỏ sự biết ơn vì có bố luôn đồng hành cùng gia đình những năm tháng qua. Nhím cũng cho biết rất thương bố khi chứng kiến những gì bố đã phải trải qua. Cô bé bày tỏ tình cảm với bố và mong muốn luôn giữ được hạnh phúc của cả gia đình như những gì đã có. Nhận được thư của con gái, Hồng Đăng viết: "Yên tâm nhé con gái".
Nhím tên thật là Lê Phương Bảo Hân - con gái diễn viên Hồng Đăng và bà xã Anh Đào, được biết đến với vẻ đáng yêu, lém lỉnh trong "Bố ơi mình đi đâu thế" (2015). Sau hơn một thập kỷ kể từ khi rời sóng truyền hình, Nhím hiện đang là học sinh THCS tại Hà Nội và chuẩn bị thi vào lớp 10. Ở tuổi 15, cô bé trổ mã, gương mặt thanh tú, chiều cao vượt trội và gu thời trang nhẹ nhàng, hiện đại.
Không chỉ xinh đẹp, sống tình cảm mà ái nữ của Hồng Đăng còn học rất giỏi. Theo chia sẻ từ gia đình, Nhím là một học sinh năng động, chăm chỉ, từng tham gia đội tuyển Văn thành phố và đạt huy chương vàng tại Đại hội thể thao của trường.
Bên cạnh đó, con gái lớn nhà Hồng Đăng còn được biết là có năng khiếu hội họa. Hồng Đăng từng đăng tải hình ảnh những bức tranh vẽ, tranh cổ động của con gái lên trang cá nhân và dành lời khen ngợi cho cách thể hiện nội dung, bố cục, màu sắc ấn tượng.
Cô bạn cũng từng đoạt được học bổng tại ngôi trường đang theo học vì có thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Gia đình Hồng Đăng.
Lương Thế Thành hé lộ cái kết 'trả nghiệp' trong 'Bóng ma hạnh phúc'Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Lương Thế Thành bất ngờ hé lộ cái kết của nhân vật Hoàng Dũng trong "Bóng ma hạnh phúc" khiến khán giả càng thêm tò mò.
Bạn trai tin đồn của Ngọc Trinh rạng rỡ xuất hiện ủng hộ phim 'Thẩm mỹ viện âm phủ'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Quốc Trường dù bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn đến dự buổi ra mắt phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" để ủng hộ Ngọc Trinh.
Nỗi buồn hiện tại của NSND Công LýGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - NSND Công Lý có rất nhiều năm cống hiến cho làng kịch lẫn phim ảnh Việt Nam, tuy nhiên vì bạo bệnh nên anh phải tạm gác lại tất cả đam mê. Nhiều lúc nhìn thấy đồng nghiệp đi diễn, anh cảm thấy tiếc nuối và nhớ nghề.
NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung và Quỳnh Châu góp mặt trong phim sắp lên sóng VTVGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" với nội dung gần gũi cùng dàn diễn viên chất lượng sẽ mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả truyền hình.
Thái Nguyên sau sáp nhập: Một điểm đến - Hai "thiên đường xanh"Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
GĐXH - Sau hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể được lựa chọn là hai trọng điểm phát triển, hướng tới trở thành các điểm đến có tầm vóc quốc tế.
Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trước
Từng mạnh dạn lên sân khấu cùng bố trong liveshow cách đây 7 năm, bé Su Hào - con trai cả ca sĩ Tuấn Hưng đến nay vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Quang Sự làm bố đơn thân khó tính, chi li tiền nong trong phim mớiXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Trong phim mới "Dưới ô cửa sáng đèn", Quang Sự trở thành ông bố đơn thân khó tính, đối diện với nhiều biến cố của cuộc sống.
Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': Vợ trên phim của anh 'trưởng thôn' Quốc Tuấn giờ ra sao?Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Khánh Huyền từ 17 năm sau ngày phim "Người thổi tù và hàng tổng phát sóng", 'cô Thơm' - Khánh Huyền vẫn luôn khiến khán giả nhớ thương bởi nét diễn chân thật cùng nhan sắc mặn mà.
Ba mẹ Mỹ Tâm gây chú ý ở tuổi xế chiềuGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Mỹ Tâm chia sẻ khoảnh khắc sinh nhật ấm áp của ba tại Đà Nẵng. Gia đình hạnh phúc, yêu thương và sự ủng hộ từ cha mẹ là động lực lớn cho cô.
Con trai 14 tuổi cao 1m7 được gọi là 'thiếu gia gia thế khủng', vợ Đăng Khôi phản ứng thế nào?Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Vợ Đăng Khôi lên tiếng về con trai 14 tuổi không phải là 'thiếu gia'. Cô cho biết Đăng Khang sống tiết kiệm, trân trọng công sức của bố mẹ.
Phim có diễn viên 'Sex Education' được phát trên Netflix sau khi chiếu rạp 49 ngàyGiải trí
GĐXH - Tập phim chuyển thể "The Magician's Nephew" với sự tham gia của sao "Sex Education" Emma Mackey sẽ lùi lịch sang năm 2027, được phát sóng trên Netflix sau khi chiếu rạp.