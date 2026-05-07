Con gái Hồng Đăng khóc nức nở, phản ứng của nam diễn viên khiến fan bất ngờ

Mới đây, Anh Đào - bà xã của Hồng Đăng đăng tải đoạn video nam diễn viên và bé Nhím - con gái lớn, mắt đỏ hoe. Điều khiến fan chú ý là dòng trạng thái tiết lộ áp lực: "Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là con em bước vào kỳ thi lên cấp 3 rồi, sao nỡ lòng nào để gái yêu bị áp lực, lo âu đến vậy. Cứ thoải mái lên con yêu, đã có ba mẹ bên cạnh đồng hành cười nói với con rồi mà".

Trong video có thể thấy Nhím nghẹn ngào khóc, còn Hồng Đăng cũng mắt đỏ hoe vì lo lắng, áp lực kỳ thi sắp tới. Dù thế, Hồng Đăng vẫn hài hước bật camera điện thoại để quay lại khoảnh khắc này và cười trêu con gái: "Đang ăn ngon mà tự nhiên lại khóc nức nở thế này... Khóc mà cũng xinh thế... Thương em quá, thôi mai cho đi chơi luôn nhé, cho giảm căng thẳng". Bé Nhím dù vẫn đang khóc nhưng có vẻ như đã bình tĩnh hơn một chút khi nghe lời an ủi.

Hồng Đăng trêu chọc con gái nhằm giảm áp lực thi vào lớp 10 sắp tới.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả bất ngờ vì biểu cảm của Hồng Đăng, vừa thương con gái vừa muốn trêu chọc cho con vui; đặc biệt là khóc cười cùng con. Bên cạnh đó, diễn viên Đan Lê bày tỏ: "Thương Nhím! Ôm Nhím nhé!"; Dương Phạm - vợ Minh Tiệp cũng bình luận: "Bạn thi trường nào thế chị ơi? Cún nhà em cũng thức khuya dậy sớm ôn thi căng thẳng lắm ạ";...

Bé Nhím khá tình cảm với bố. Hồi tháng 10/2025, nhân dịp sinh nhật Hồng Đăng, Nhím còn viết một bức thư dài, thể hiện những tâm tư sâu sắc dành cho bố. Trong thư, Nhím bày tỏ sự biết ơn vì có bố luôn đồng hành cùng gia đình những năm tháng qua. Nhím cũng cho biết rất thương bố khi chứng kiến những gì bố đã phải trải qua. Cô bé bày tỏ tình cảm với bố và mong muốn luôn giữ được hạnh phúc của cả gia đình như những gì đã có. Nhận được thư của con gái, Hồng Đăng viết: "Yên tâm nhé con gái".

Hồng Đăng hạnh phúc "khoe" bức thư tay con gái lớn viết nhân dịp sinh nhật bố.

Nhím tên thật là Lê Phương Bảo Hân - con gái diễn viên Hồng Đăng và bà xã Anh Đào, được biết đến với vẻ đáng yêu, lém lỉnh trong "Bố ơi mình đi đâu thế" (2015). Sau hơn một thập kỷ kể từ khi rời sóng truyền hình, Nhím hiện đang là học sinh THCS tại Hà Nội và chuẩn bị thi vào lớp 10. Ở tuổi 15, cô bé trổ mã, gương mặt thanh tú, chiều cao vượt trội và gu thời trang nhẹ nhàng, hiện đại.

Không chỉ xinh đẹp, sống tình cảm mà ái nữ của Hồng Đăng còn học rất giỏi. Theo chia sẻ từ gia đình, Nhím là một học sinh năng động, chăm chỉ, từng tham gia đội tuyển Văn thành phố và đạt huy chương vàng tại Đại hội thể thao của trường.

Bên cạnh đó, con gái lớn nhà Hồng Đăng còn được biết là có năng khiếu hội họa. Hồng Đăng từng đăng tải hình ảnh những bức tranh vẽ, tranh cổ động của con gái lên trang cá nhân và dành lời khen ngợi cho cách thể hiện nội dung, bố cục, màu sắc ấn tượng.

Cô bạn cũng từng đoạt được học bổng tại ngôi trường đang theo học vì có thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.