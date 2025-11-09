Con gái làm giả giấy tờ của mẹ để vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt

Người đàn bà sử dụng hàng loạt doanh nghiệp “ma” chiếm đoạt tiền ngân hàng Cựu nhân viên ngân hàng giăng bẫy chiếm đoạt tiền của hàng loạt giáo viên Tạo dựng việc ngân hàng phát mãi xe ô tô “sang”, chiếm đoạt tiền tỷ

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án tới cơ quan xét xử cùng cấp để sớm đưa ra xét xử đối với Phùng Diệu Huyền (sinh năm 1979, trú phố An Xá, phường Hồng Hà, Hà Nội) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị hại trong vụ án là nhiều chi nhánh thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Theo cáo trạng, ngày 28-9-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông (cũ), Hà Nội nhận được đơn tố của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Phòng giao dịch Hà Đông tố giác bà Hoàng Thị Từ Ninh (mẹ đẻ bị can Phùng Diệu Huyền) có hành vi chiếm đoạt 265 triệu đồng của tổ chức tín dụng này.

Chi nhánh Phòng Giao dịch Hà Đông thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng làm rõ bà Hoàng Thị Từ Ninh vốn là cán bộ thuộc Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) đã nghỉ hưu. Tháng 7-2018, bà Ninh cho con gái là Phùng Diệu Huyền mượn giấy tờ cá nhân để vay tiền ngân hàng theo diện tín chấp.

Bà Ninh sau đó đứng tên hợp đồng tín dụng vay giúp Huyền 540 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Thực hiện khoản vay này, hàng tháng, Huyền vẫn trả tiền gốc và lãi cho ngân hàng theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khoản vay nợ này đến nay vẫn chưa được tất toán.

Tháng 7-2019, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Phùng Diệu Huyền nảy sinh ý định làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng, rồi chiếm đoạt. Thực hiện tội phạm, bị can lên mạng Internet thuê đối tượng tên Đặng Hoàng Long (không rõ nhân thân, lai lịch) làm giả hồ sơ vay tiền mang tên bà Ninh với giá 45 triệu đồng/ bộ.

Các giấy tờ Huyền thuê làm giả gồm: Quyết định về việc hưởng chế độ lương hưu hàng tháng; Sổ hạch toán chi tiết tài khoản và Căn cước công dân. Tất cả các giấy tờ này đều mang tên bà Hoàng Thị Từ Ninh.

Có được những giấy tờ giả nêu trên, ngày 31-7-2019, Huyền nói dối bà Ninh là đang cần tiền kinh doanh nên nhờ mẹ đứng tên trên hồ sơ vay vốn ngân hàng. Hồ sơ vay tiền đã được bị can chuẩn bị, bà Ninh chỉ việc đi cùng Huyền đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Phòng giao dịch Hà Đông ký tên vào các giấy tờ. Việc trả nợ khoản vay, Huyền sẽ chịu trách nhiệm.

Tin tưởng con gái, bà Ninh đã cùng bị can đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Phòng giao dịch Hà Đông thực hiện việc vay mượn tiền. Tổ chức tín dụng này sau đó giải ngân khoản vay 300 triệu đồng vào tài khoản của Huyền mở tại LPBank.

Nhận được số tiền trên, Huyền sử dụng 45 triệu đồng để trả tiền làm hồ sơ vay vốn giả; trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng gần 47 triệu đồng. Hơn 208 triệu đồng còn lại, bị can sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Cũng với thủ đoạn, cách thức nêu trên, tháng 8-2019, Huyền còn vay, rồi chiếm đoạt 215 triệu đồng của ngân hàng này tại Chi nhánh Đông Anh và tháng 10-2019 vay, rồi chiếm đoạt hơn 273 triệu đồng của Phòng Giao dịch Hoàng Mai, đều thuộc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank). Tổng cộng, Phùng Diệu Huyền đã sử dụng 3 bộ hồ sơ giả để chiếm đoạt 850 triệu đồng của LPBank.

Quá trình giải quyết vụ án, các chi nhánh, phòng giao dịch nêu trên của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt yêu cầu bị can phải hoàn trả, khắc phục tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng, bao gồm nợ gốc và lãi phát sinh theo quy định.

Cơ quan tố tụng cũng xác định, đối với những nhân viên ngân hàng xét duyệt hồ sơ vay vốn của bà Hoàng Thị Từ Ninh do không biết và không thể biết các giấy tờ, tài liệu bị Phùng Diệu Huyền làm giả, đồng thời không được hưởng lợi gì nên không đề cập xử lý.