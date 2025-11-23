Mới nhất
Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ

Chủ nhật, 11:47 23/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính thừa hưởng từ mẹ. Cô còn sở hữu mái tóc đen dài vừa truyền thống mà rất dịu dàng.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 1.Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 2.

Hoàng Thái Phương là con gái thứ 2 của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, cô từ nhỏ đã thừa hưởng tài năng ca hát của mẹ. Theo truyền thống gia đình, từ năm sáu tuổi, Thái Phương đã được học ca trù. Năm 2016, Thái Phương giành giải nhất Liên hoan ca trù Hà Nội. Ngoài ca trù, cô bé có khả năng hát xẩm, cải lương, nhạc dân gian và chơi được đàn bầu. Nghệ sĩ Hoàng Anh Tú từng nhận xét con gái út giống mẹ ở điểm nhiệt huyết và thể hiện đam mê rõ ràng.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 3.

Ngoài tài năng về âm nhạc, Hoàng Thái Phương còn thừa hưởng nhan sắc lẫn nét dịu dàng từ nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 4.
Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 5.

Vẻ đẹp của con gái Thanh Thanh Hiền đúng chuẩn người con gái Á đông với vóc dáng nhỏ nhắn cùng khuôn mặt đầy đặn dịu dàng.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 6.

Dù diện đồ hiện đại với cách mix đồ đúng tuổi nhưng Hoàng Thái Phương vẫn đậm nét nữ tính, đằm thắm.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 7.

Mỗi lần xuất hiện trước khán giả, con gái Thanh Thanh Hiền đều khiến khán giả yêu thích bởi nét đẹp dễ chịu cùng nụ cười ấm áp.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 8.

Thỉnh thoảng, cô gái gen Z cũng tỏ ra "cool - ngầu" nhưng với mái tóc đen cùng gương mặt tròn trịa dịu dàng, Hoàng Thái Phương vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng vốn có.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 9.

Trong đời thực, ngoài những bộ cánh có vẻ "cool - ngầu", Hoàng Thái Phương còn lựa chọn những trang phục nữ tính tôn nên nét đẹp dịu dàng của cô.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 10.

Con gái Thanh Thanh Hiền được nhận xét ngày càng giống mẹ bởi sự dịu dàng nhan sắc có phần nữ tính, đằm thắm.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 11.
Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 12.

Để tôn thêm sắc vóc, cô nàng thường chọn mặc áo dài, hay những kiểu trang phục truyền thống, mềm mại.

Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính - Ảnh 13.Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khoe má 'bánh bao' khiến dân mạng phát sốt

GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi và Phan Hiển tiếp tục "đốn tim" mạng xã hội khi khoe má "bánh bao" đáng yêu, xinh xắn như thiên thần.

