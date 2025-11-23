Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹ

Hoàng Thái Phương là con gái thứ 2 của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền, cô từ nhỏ đã thừa hưởng tài năng ca hát của mẹ. Theo truyền thống gia đình, từ năm sáu tuổi, Thái Phương đã được học ca trù. Năm 2016, Thái Phương giành giải nhất Liên hoan ca trù Hà Nội. Ngoài ca trù, cô bé có khả năng hát xẩm, cải lương, nhạc dân gian và chơi được đàn bầu. Nghệ sĩ Hoàng Anh Tú từng nhận xét con gái út giống mẹ ở điểm nhiệt huyết và thể hiện đam mê rõ ràng.