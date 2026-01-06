Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Thứ ba, 16:59 06/01/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 46 phim "Lằn ranh", Phó bí thư tỉnh Sách đã có cuộc gặp trực tiếp với Khắc tại nhà riêng sau nhiều ngày tránh mặt.  Ông Sách giải thích rằng thời gian qua ít gặp Khắc không phải vì ghét bỏ hay xa lánh mà vì không tiện. Ông Sách thẳng thắn cho biết có người đang cố tình bới móc dự án Trinh Tam.

"Trước tiên cậu phải hiểu cho anh, thời gian vừa qua không phải là anh ghét bỏ hay xa lánh gì cậu cả nhưng gặp nhau nhiều không tiện. Hơn nữa, có thể vì sốt sắng muốn giúp cậu mà anh có những quyết định sai lầm. Người ta đang nhắm vào anh, họ đang cố tình bới móc dự án Trinh Tam", ông Sách nói.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra - Ảnh 1.

Phó bí thư tỉnh Sách gặp riêng Khắc để giải thích lý do tránh mặt. Ảnh VTV

Nghe ông Sách nói, Khắc cho biết trong suốt thời gian anh đã làm tất cả mọi việc bằng khả năng của mình. Đến hiện tại, Khắc vẫn sẵn sàng làm theo mọi chỉ đạo của ông Sách.

Nhiệm vụ lần này mà Khắc được giao phó là đứng tên một lá đơn tố cáo. Thế nhưng, khi nhìn thấy tên người bị tố cáo, Khắc không khỏi ngỡ ngàng.

Trước đó, ông Sách đã lệnh cho Triển tới động viên tinh thần cho Khắc. Bởi Khắc có dấu hiệu trạng thái tâm lý không ổn định, thậm chí còn bỏ cuộc họp quan trọng khiến sếp không hài lòng.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra - Ảnh 2.

Khắc được Phó bí thư tỉnh Sách giao đứng tên đơn tố cáo. Ảnh VTV

Trong khi đó, Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu vừa ra khỏi nhà đã nhận được cuộc điện thoại của Thiệu xin gặp riêng trao đổi về các thông tin liên quan đến việc thanh tra dự án Trinh Tam. Hằng Thu đã thẳng thắn từ chối, yêu cầu Thiệu nếu thực sự muốn làm việc thì hãy lên thẳng trụ sở Viện kiểm sát để trao đổi đúng quy trình.

Dù vậy, Thiệu vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói mập mờ: "Thực ra việc này có cả việc công lẫn việc tư nhưng nếu chị ngại thì thôi vậy".

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra - Ảnh 3.

Hằng Thu bất ngờ khi cơ quan công an thông báo Triển có liên quan tới vụ việc điều tra. Ảnh VTV

Viện phó Viện Kiểm sát cũng đã nhận được báo cáo đầu tiên về hoạt động của khu mỏ. "Căn cứ vào hồ sơ bên thanh tra tỉnh chuyển sang, sau khi phân tích hồ sơ tài liệu đã phát hiện ra một số giao dịch dòng tiền mờ ám liên quan đến hoạt động của khu mỏ", lãnh đạo cơ quan công an cho biết.

Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất là cơ quan điều tra thông báo có thông tin cần trao đổi liên quan đến Triển, người bạn thân thiết của Hằng Thu. Thực tế, Hằng Thu cũng nghi ngờ Triển có thể có liên quan tới một vài vấn đề của Trinh Tam do Triển là cấp dưới thân thiết với Phó Bí thư Sách và có quan hệ tốt với doanh nghiệp.

Tập 46 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 6/1 trên kênh VTV1.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra - Ảnh 4.Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

GĐXH - Trong tập 45 phim "Lằn ranh", chuyện ông Sách ngoại tình đã có người nhìn thấy nhưng bà Tứ vẫn tin tưởng, bảo vệ chồng.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra - Ảnh 5.Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?

GĐXH - MC Đinh Tiến Dũng chính thức chia tay Chương trình "Ai là triệu phú", người thay thế anh là gương mặt thân quen với khán giả VTV.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Cùng chuyên mục

Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'

Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Khải chưa dừng lại những trò bỉ ổi của mình, hắn ta tiếp tục nhắn tin "tống tình" Ánh Dương - cô nữ sinh nhạc viện nhẹ dạ cả tin.

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" đã mang đến những giai điệu đầy cảm xúc, khắc họa niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, tái hiện văn hóa và truyền thống Việt Nam.

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 45 phim "Lằn ranh", chuyện ông Sách ngoại tình đã có người nhìn thấy nhưng bà Tứ vẫn tin tưởng, bảo vệ chồng.

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Phim Việt đang gây sốt phòng vé, vượt mặt cả 'Avatar 3' có gì đặc biệt?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ phim Việt "Thiên đường máu" bất ngờ vượt "Avatar 3" về doanh thu trong ngày và cuối tuần qua.

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Vợ Phó bí thư tỉnh Sách bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Khi Phó bí thư tỉnh Sách đang ở bên cạnh nữ doanh nhân Mỹ Trinh thì vợ ông gọi điện tới hỏi chồng ở đâu và trách chồng sống xa cách.

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Không nghe cảnh báo từ Tuấn, Dương bị Khải đánh thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Đi đến nơi nghỉ dưỡng để nói về dự án âm nhạc, Dương mất cảnh giác nên bị Khải cho uống thuốc mê.

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.

Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương Thảo

Tango ngọt ngào và day dứt trong MV 'Nỗi nhớ chơi vơi' của Thương Thảo

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nhân dịp đầu năm mới 2026, ca sĩ trẻ Thương Thảo phối hợp với nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh ra mắt MV về tình yêu ở trạng thái “trên tình bạn dưới tình yêu” mang tên “Nỗi nhớ chơi vơi”.

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 37 "Cách em 1 milimet", Biên bị bố ruột đâm trọng thương, đối diện nguy cơ phơi nhiễm HIV.

Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'

Những màn trình diễn xuất sắc tại Chung kết 'Tân binh toàn năng'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Các tiết mục trong tập 14 - Chung kết "Tân binh toàn năng" cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của các "tân binh", mở ra hi vọng chiến thắng điểm số của TEMPEST.

Xem nhiều

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Phim nối sóng 'Cách em 1 milimet' trên VTV3 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Bộ phim “Cách em 1 milimet” đang dần đi đến chặng cuối, khán giả cũng rất háo hức chờ đợi phim nối sóng có gì hấp dẫn.

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Hà Việt Dũng bật mí về cảnh quay với Huyền Lizzie 'đốn tim' khán giả trong phim 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc
Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Đi mua hoa tặng Thư, Biên bị bố ruột đâm trọng thương

Xem - nghe - đọc
Cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm ngay ngày đầu năm mới, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 2 năm

Cặp đôi Vbiz ngầm công khai tình cảm ngay ngày đầu năm mới, bảo sao bị đồn phim giả tình thật suốt 2 năm

Xem - nghe - đọc
Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top