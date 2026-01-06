Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 46 phim "Lằn ranh", Phó bí thư tỉnh Sách đã có cuộc gặp trực tiếp với Khắc tại nhà riêng sau nhiều ngày tránh mặt. Ông Sách giải thích rằng thời gian qua ít gặp Khắc không phải vì ghét bỏ hay xa lánh mà vì không tiện. Ông Sách thẳng thắn cho biết có người đang cố tình bới móc dự án Trinh Tam.
"Trước tiên cậu phải hiểu cho anh, thời gian vừa qua không phải là anh ghét bỏ hay xa lánh gì cậu cả nhưng gặp nhau nhiều không tiện. Hơn nữa, có thể vì sốt sắng muốn giúp cậu mà anh có những quyết định sai lầm. Người ta đang nhắm vào anh, họ đang cố tình bới móc dự án Trinh Tam", ông Sách nói.
Nghe ông Sách nói, Khắc cho biết trong suốt thời gian anh đã làm tất cả mọi việc bằng khả năng của mình. Đến hiện tại, Khắc vẫn sẵn sàng làm theo mọi chỉ đạo của ông Sách.
Nhiệm vụ lần này mà Khắc được giao phó là đứng tên một lá đơn tố cáo. Thế nhưng, khi nhìn thấy tên người bị tố cáo, Khắc không khỏi ngỡ ngàng.
Trước đó, ông Sách đã lệnh cho Triển tới động viên tinh thần cho Khắc. Bởi Khắc có dấu hiệu trạng thái tâm lý không ổn định, thậm chí còn bỏ cuộc họp quan trọng khiến sếp không hài lòng.
Trong khi đó, Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu vừa ra khỏi nhà đã nhận được cuộc điện thoại của Thiệu xin gặp riêng trao đổi về các thông tin liên quan đến việc thanh tra dự án Trinh Tam. Hằng Thu đã thẳng thắn từ chối, yêu cầu Thiệu nếu thực sự muốn làm việc thì hãy lên thẳng trụ sở Viện kiểm sát để trao đổi đúng quy trình.
Dù vậy, Thiệu vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nói mập mờ: "Thực ra việc này có cả việc công lẫn việc tư nhưng nếu chị ngại thì thôi vậy".
Viện phó Viện Kiểm sát cũng đã nhận được báo cáo đầu tiên về hoạt động của khu mỏ. "Căn cứ vào hồ sơ bên thanh tra tỉnh chuyển sang, sau khi phân tích hồ sơ tài liệu đã phát hiện ra một số giao dịch dòng tiền mờ ám liên quan đến hoạt động của khu mỏ", lãnh đạo cơ quan công an cho biết.
Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất là cơ quan điều tra thông báo có thông tin cần trao đổi liên quan đến Triển, người bạn thân thiết của Hằng Thu. Thực tế, Hằng Thu cũng nghi ngờ Triển có thể có liên quan tới một vài vấn đề của Trinh Tam do Triển là cấp dưới thân thiết với Phó Bí thư Sách và có quan hệ tốt với doanh nghiệp.
Tập 46 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 6/1 trên kênh VTV1.
