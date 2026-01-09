Mới nhất
Nữ sinh quê Thanh Hóa thu hút tại Miss World Vietnam 2025

Thứ sáu, 13:00 09/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Lê Thị Trang - người đẹp quê Thanh Hóa, thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ ở sắc đẹp mà còn tài năng Karate xuất sắc.

Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 vừa công bố hình ảnh top 50 rạng rỡ trong bộ ảnh profile chính thức, đồng thời hé lộ cuộc thi năm nay sẽ không có đêm chung khảo.

Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.
Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Lê Thị Trang là 1 trong số những người đẹp quê Thanh Hóa đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025. 

Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.
Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Lê Thị Trang sinh năm 2003, quê Thanh Hóa. Cô tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại – Trường Đại học Thương mại.

Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.

Lê Thị Trang sở hữu nhiều thành tích đáng nể.

Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.
Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.

Không chỉ gây chú ý về nhan sắc, học tập mà Lê Thị Trang còn khiến fan sắc đẹp ngỡ ngàng với loạt thành tích Karate: Nhất Đẳng Huyền Đai Karate, Huy chương Vàng Karate Kumite cá nhân Nữ – Đại hội TDTT Tỉnh Thanh Hóa lần IX, Huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở nhiều giải đấu Karate cấp tỉnh và khu vực.

Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.
Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 10.

"Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn ở lại Hà Nội để làm việc – giữa những bộn bề của tuổi đôi mươi, tôi từng hoang mang về con đường mình đang đi và những giá trị mình theo đuổi. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng: Khi biết mình đi vì điều gì, mọi bước chân đều có ý nghĩa. Đến với Miss World Vietnam 2025, tôi muốn dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân và sống trọn vẹn với những trải nghiệm mới", Lê Thị Trang chia sẻ.

Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 11.
Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 12.
Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 13.
Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 14.

"Tôi tin rằng, hành trình này sẽ giúp tôi học hỏi, trưởng thành và lan tỏa nhiều giá trị tích cực, ý nghĩa hơn đến cộng đồng", người đẹp sinh năm 2003 nhấn mạnh.

Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 15.
Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 16.
Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 17.

Sở hữu chiều cao 1m73, Lê Thị Trang tự tin với nhiều phong cách thời trang đời thường.

Nữ sinh quê thanh hóa Lê Thị Trang nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 18.

Vào tháng 3/2026 tới, top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…

Top