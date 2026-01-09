Nữ sinh quê Thanh Hóa thu hút tại Miss World Vietnam 2025

"Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông. Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn ở lại Hà Nội để làm việc – giữa những bộn bề của tuổi đôi mươi, tôi từng hoang mang về con đường mình đang đi và những giá trị mình theo đuổi. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng: Khi biết mình đi vì điều gì, mọi bước chân đều có ý nghĩa. Đến với Miss World Vietnam 2025, tôi muốn dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân và sống trọn vẹn với những trải nghiệm mới", Lê Thị Trang chia sẻ.