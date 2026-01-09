Mới nhất
Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bố

Thứ sáu, 19:00 09/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây khoe con gái Lisa đáng yêu bên bố Kim Lý. Điều đáng chú ý là đôi chân dài của cô bé.

Hồ Ngọc Hà được khen "đẹp phát sáng" trên sân khấu Miss Cosmo 2025Hồ Ngọc Hà được khen 'đẹp phát sáng' trên sân khấu Miss Cosmo 2025

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận nhiều bình luận tích cực từ khán giả khi diện xiêm y dựng phom 3D độc đáo tại chung kết Miss Cosmo 2025, tối 20/12.

Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà 5 tuổi nhưng sở hữu chiều cao vượt trội khiến nhiều khán giả chú ý. Mới đây, mỹ nhân quê Quảng Trị lại khoe ảnh cô bé nũng nịu với bố Kim Lý. 

Trong cuộc sống thường ngày, dù còn rất nhỏ nhưng cô bé đã có gu thời trang rõ ràng và tự chọn quần áo cho mình. Hồ Ngọc Hà thường chia sẻ khoảnh khắc Lisa tự chăm sóc bản thân mà không cần người lớn hỗ trợ.

Lisa - con gái Hồ Ngọc có chiều cao vượt trội dù mới 5 tuổi.

Hồ Ngọc Hà cũng tiết lộ rằng Lisa có thói quen quan sát mọi thứ xung quanh và phát hiện vấn đề rất nhanh. Trong một lần đang chơi cùng Leon, cô bé phát hiện có thứ lạ trong mũi em trai nên đã lập tức báo cho mẹ để xử lý. Nữ ca sĩ còn nhận xét: "Mẹ Hà là bệnh quan sát từ bé từng chi tiết mà không lại với Lisa luôn. Cô trợ lý đắc lực của mẹ Hà".

Để có được điều này, Hồ Ngọc Hà và chồng Kim Lý phải có cách giáo dục rất chỉn chu. Chia sẻ về phương pháp nuôi dạy con, Hồ Ngọc Hà từng nhấn mạnh rằng, cô luôn muốn các con có một tuổi thơ vui vẻ nhưng cũng phải học cách tự lập và biết giúp đỡ cha mẹ trong những công việc phù hợp với lứa tuổi.

Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bố - Ảnh 3.

Kim Lý tình cảm bên Hồ Ngọc Hà.

Từ khi 2 con còn nhỏ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã dạy các con tính tự lập, làm quen với công việc nhà. Nữ ca sĩ từng khoe con gái Lisa đã biết rửa ly phụ ông bà nội trong chuyến qua Thụy Điển gần đây và còn hứa hẹn sẽ phụ giúp bà ngoại khi về lại Việt Nam. 

Ảnh: FBNV

Mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóaMẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóa

GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70 đã làm chậm quá trình lão hóa của mình bằng việc tập luyện yoga hơn 10 năm qua. Điều khiến khán giả sốc chính là những động tác rất khó và chuyên nghiệp của bà trong bộ môn này.

Tòa soạn Quảng cáo
Top