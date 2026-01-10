Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúa

Á hậu Phương Nhi được khán giả biết đến khi đăng quang danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Trong cuộc thi năm ấy, cô là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi. Năm 2023, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss International tại Nhật Bản và lọt vào top 15 chung cuộc. Người đẹp xứ Thanh cao 1m70, có số đo ba vòng là 80 - 57 - 88 cm. Cô theo học chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.