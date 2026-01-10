Mới nhất
Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúa

Thứ bảy, 07:22 10/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Á hậu Phương Nhi mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao thông tin sắp tổ chức hôn lễ. Thông tin này vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận, nhưng cũng vẫn khiến khán giả hoài niệm những bức ảnh viral khi Phương Nhi diện áo cưới.

Khác với Á hậu Phương Nhi, 2 Hoa hậu Việt Nam này lấy chồng hào môn vẫn tích cực xuất hiện trên mạng xã hộiKhác với Á hậu Phương Nhi, 2 Hoa hậu Việt Nam này lấy chồng hào môn vẫn tích cực xuất hiện trên mạng xã hội

GĐXH - Đặng Thu Thảo và Đỗ Mỹ Linh dù lấy chồng hào môn là tập đoàn lớn nhưng không "ẩn" mạng xã hội như Á hậu Phương Nhi. Cuộc sống của 2 hoa hậu vẫn diễn ra bình thường như trước khi kết hôn.

Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúa - Ảnh 2.

Á hậu Phương Nhi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà Thanh Hóa với thiếu gia họ Phạm. Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao thông tin người đẹp xứ Thanh sắp làm hôn lễ với chồng thiếu gia. Thực hư thông tin này vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận.

Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúa - Ảnh 3.

Dù vậy thông tin đám cưới của Á hậu Phương Nhi cũng khiến khán giả nhớ về thời điểm người đẹp khoác trên mình áo cưới khi còn hoạt động trong làng giải trí.

Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúa - Ảnh 4.

Năm 2023, nàng hậu xứ Thanh từng khoác lên mình chiếc váy cưới thuộc bộ sưu tập "Be Princess As You Are". Mẫu đầm gợi liên tưởng tới trang phục lộng lẫy, xa hoa của các cô dâu Lebanese với phần thân áo đính kết chuỗi hạt trang sức, lấp lánh trong mọi khung hình. Mỗi chiếc váy trong bộ sưu tập này đều được đính kết từ hàng nghìn viên Swarovski kích cỡ từ ba mm đến 8 mm.

Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúa - Ảnh 5.

Với chiều cao 1,7 m, có số đo ba vòng là 80 - 57 - 88 cm nên Á hậu Phương Nhi làm trang phục áo cưới trở nên lộng lẫy hơn.

Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúa - Ảnh 6.

Với váy cưới được dựng gọng corset, đính kết hạt cầu kỳ, kết hợp chất liệu vải voan, vải kim sa cao cấp, Á hậu Phương Nhi khoe trọn vẻ sexy, căng tràn sức sống của mình.

Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúa - Ảnh 7.

Trang phục áo cưới với thiết kế 3D vừa sang trọng, vừa tinh tế khiến Á hậu Phương Nhi thêm lộng lẫy.

Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúa - Ảnh 8.

Á hậu Phương Nhi khoe triệt để đường cong sexy nhờ lợi thể sở hữu đôi chân dài cùng 3 vòng chuẩn đẹp.

Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúa - Ảnh 9.

Từ thông tin Á hậu Phương Nhi sắp làm hôn lễ với chồng thiếu gia họ Phạm nên hiện tại những hình ảnh người diện áo cưới lúc còn làm mẫu đang viral trên mạng xã hội.

Việc Á hậu Phương Nhi diện váy cưới khi còn là người mẫu đang viral mạng xã hội.

Á hậu Phương Nhi được khán giả biết đến khi đăng quang danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Trong cuộc thi năm ấy, cô là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi. Năm 2023, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss International tại Nhật Bản và lọt vào top 15 chung cuộc. Người đẹp xứ Thanh cao 1m70, có số đo ba vòng là 80 - 57 - 88 cm. Cô theo học chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.

Á hậu Phương Nhi khóa Instagram và Tiktok, lý do vì sao?Á hậu Phương Nhi khóa Instagram và Tiktok, lý do vì sao?

GĐXH - Á hậu Phương Nhi mới đây đã quyết định khóa Instagram và Tiktok, thông tin này đã khiến khán giả bất ngờ và đồn đoán.

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ chia tay Táo Quân

Nghệ sĩ chia tay Táo Quân

Giải trí - 1 giờ trước

Dàn nghệ sĩ gắn bó với chương trình không tránh khỏi sự hụt hẫng khi "Táo Quân" dừng phát sóng. Tuy nhiên, họ mong khán giả đón nhận những chương trình thay thế bằng cái nhìn tích cực, cởi mở.

Phản diện ấn tượng nhất 'Thiên đường máu': Từng gặp biến cố vỡ nợ, U50 độc thân

Phản diện ấn tượng nhất 'Thiên đường máu': Từng gặp biến cố vỡ nợ, U50 độc thân

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

Ở tuổi 42, nam diễn viên này không còn quan tâm tới chuyện tình cảm để dành thời gian đóng phim, ổn định kinh tế sau biến cố vỡ nợ.

Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bố

Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bố

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây khoe con gái Lisa đáng yêu bên bố Kim Lý. Điều đáng chú ý là đôi chân dài của cô bé.

Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi

Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Kubi - con trai Phan Hiển - Khánh Thi mới 10 tuổi nhưng đã có chiều cao vượt trội khiến bố "giật mình".

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai trái

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai trái

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Trong tập 49 phim "Lằn ranh", Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc suy nghĩ thấu đáo, không nên che chắn cho những lợi ích sai trái.

Nghiêm tiếp tục thuê người theo dõi Ngân tìm bằng chứng ngoại tình

Nghiêm tiếp tục thuê người theo dõi Ngân tìm bằng chứng ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Bất chấp việc con gái bị sốc về chuyện bố mẹ quyết định ly hôn, Nghiêm vẫn không từ bỏ ý định chơi xấu Ngân nhằm có lợi trong phân chia tài sản.

Nữ sinh quê Thanh Hóa thu hút tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Thanh Hóa thu hút tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Lê Thị Trang - người đẹp quê Thanh Hóa, thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ ở sắc đẹp mà còn tài năng Karate xuất sắc.

Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyển

Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyển

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Bị Thiệu thao túng bằng clip 'nóng', Chấn đã chọn cách thú nhận mọi chuyện với vợ.

'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTV

'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTV

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - 'Táo Y tế' Vân Dung mới đây đã có những chia sẻ về việc 'Táo Quân' dừng phát sóng. Chị cho biết bản thân cũng có nhiều tiếc nuối như khán giả.

Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứ

Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứ

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Trí nhớ của Bách đã trở lại, anh tìm đến Tú để nói lời xin lỗi vì đã sống lạnh lùng và không nhận ra cô chính là nữ điều dưỡng Minh.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.

Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Giải trí
Nữ sinh quê Thanh Hóa thu hút tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Thanh Hóa thu hút tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí
Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bố

Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bố

Giải trí
Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thú

Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thú

Xem - nghe - đọc

