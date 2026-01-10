Á hậu Phương Nhi đẹp lộng lẫy trong áo cưới đầm xòe công chúa
GĐXH - Á hậu Phương Nhi mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao thông tin sắp tổ chức hôn lễ. Thông tin này vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận, nhưng cũng vẫn khiến khán giả hoài niệm những bức ảnh viral khi Phương Nhi diện áo cưới.
Việc Á hậu Phương Nhi diện váy cưới khi còn là người mẫu đang viral mạng xã hội.
Á hậu Phương Nhi được khán giả biết đến khi đăng quang danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Trong cuộc thi năm ấy, cô là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi. Năm 2023, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss International tại Nhật Bản và lọt vào top 15 chung cuộc. Người đẹp xứ Thanh cao 1m70, có số đo ba vòng là 80 - 57 - 88 cm. Cô theo học chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.
Nghệ sĩ chia tay Táo QuânGiải trí - 1 giờ trước
Dàn nghệ sĩ gắn bó với chương trình không tránh khỏi sự hụt hẫng khi "Táo Quân" dừng phát sóng. Tuy nhiên, họ mong khán giả đón nhận những chương trình thay thế bằng cái nhìn tích cực, cởi mở.
Phản diện ấn tượng nhất 'Thiên đường máu': Từng gặp biến cố vỡ nợ, U50 độc thânCâu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
Ở tuổi 42, nam diễn viên này không còn quan tâm tới chuyện tình cảm để dành thời gian đóng phim, ổn định kinh tế sau biến cố vỡ nợ.
Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bốGiải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây khoe con gái Lisa đáng yêu bên bố Kim Lý. Điều đáng chú ý là đôi chân dài của cô bé.
Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổiGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Kubi - con trai Phan Hiển - Khánh Thi mới 10 tuổi nhưng đã có chiều cao vượt trội khiến bố "giật mình".
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai tráiXem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Trong tập 49 phim "Lằn ranh", Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc suy nghĩ thấu đáo, không nên che chắn cho những lợi ích sai trái.
Nghiêm tiếp tục thuê người theo dõi Ngân tìm bằng chứng ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Bất chấp việc con gái bị sốc về chuyện bố mẹ quyết định ly hôn, Nghiêm vẫn không từ bỏ ý định chơi xấu Ngân nhằm có lợi trong phân chia tài sản.
Nữ sinh quê Thanh Hóa thu hút tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Lê Thị Trang - người đẹp quê Thanh Hóa, thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ ở sắc đẹp mà còn tài năng Karate xuất sắc.
Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyểnXem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Bị Thiệu thao túng bằng clip 'nóng', Chấn đã chọn cách thú nhận mọi chuyện với vợ.
'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTVGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - 'Táo Y tế' Vân Dung mới đây đã có những chia sẻ về việc 'Táo Quân' dừng phát sóng. Chị cho biết bản thân cũng có nhiều tiếc nuối như khán giả.
Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứXem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Trí nhớ của Bách đã trở lại, anh tìm đến Tú để nói lời xin lỗi vì đã sống lạnh lùng và không nhận ra cô chính là nữ điều dưỡng Minh.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.