Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi

Trước đó trong sinh nhật 10 tuổi của con trai, Khánh Thi cũng bày tỏ sự tự hào về con trai. "Nay con tròn 10 tuổi rồi, ba mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh, ngoan, biết yêu thương ông bà, ba mẹ và mọi người trong gia đình. Và luôn học tập chăm ngoan, biết giúp đỡ bạn bè và kính trọng thầy cô giáo nha. Riêng với ba mẹ, con thích chọn cho mình theo nghệ thuật, thể thao hay bất cứ điều gì ba mẹ sẽ luôn tôn trọng suy nghĩ của con", Khánh Thi nhắn gửi con trai.