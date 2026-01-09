Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi
GĐXH - Kubi - con trai Phan Hiển - Khánh Thi mới 10 tuổi nhưng đã có chiều cao vượt trội khiến bố "giật mình".
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai tráiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 49 phim "Lằn ranh", Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc suy nghĩ thấu đáo, không nên che chắn cho những lợi ích sai trái.
Nghiêm tiếp tục thuê người theo dõi Ngân tìm bằng chứng ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Bất chấp việc con gái bị sốc về chuyện bố mẹ quyết định ly hôn, Nghiêm vẫn không từ bỏ ý định chơi xấu Ngân nhằm có lợi trong phân chia tài sản.
Nữ sinh quê Thanh Hóa thu hút tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Lê Thị Trang - người đẹp quê Thanh Hóa, thu hút sự chú ý tại Miss World Vietnam 2025 không chỉ ở sắc đẹp mà còn tài năng Karate xuất sắc.
Chấn thú nhận sự thật clip 'nóng', Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu sắp bị điều chuyểnXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Bị Thiệu thao túng bằng clip 'nóng', Chấn đã chọn cách thú nhận mọi chuyện với vợ.
'Táo Y tế' Vân Dung mong khán giả đón nhận chương trình thay thế 'Táo Quân' của VTVGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - 'Táo Y tế' Vân Dung mới đây đã có những chia sẻ về việc 'Táo Quân' dừng phát sóng. Chị cho biết bản thân cũng có nhiều tiếc nuối như khán giả.
Bách đã nhớ ra tất cả nhưng Tú vẫn quyết định khép lại quá khứXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trí nhớ của Bách đã trở lại, anh tìm đến Tú để nói lời xin lỗi vì đã sống lạnh lùng và không nhận ra cô chính là nữ điều dưỡng Minh.
Hình ảnh mới nhất của NSND Quốc KhánhGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - NSND Quốc Khánh mới đây vướng tin đồn về sức khỏe, ngay lập tức anh đã phủ nhận và có hình ảnh mới nhất bên bạn bè.
Nữ phản diện 'Thiên đường máu': Từng giành Á hậu, là mỹ nhân phim giờ vàng VTVCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Khác với vẻ hung tợn trên phim "Thiên đường máu", Thanh Hương nổi tiếng với vẻ xinh đẹp, gợi cảm trong dàn mỹ nhân của phim VTV.
MC Vũ Mạnh Cường: 'Thói quen tập luyện thể dục giúp tôi sống hạnh phúc và lạc quan hơn'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - MC Vũ Mạnh Cường mới đây đã đồng hành cùng Lễ trao giải cuộc thi 'Tôi khỏe đẹp hơn' vào tối 7/1 của báo Sức khỏe & Đời sống. Anh nhận thấy rất nhiều câu chuyện ý nghĩa về hành trình chăm sóc, giữ gìn sức khỏe với sự lan tỏa tích cực đến mọi người thông qua cuộc thi này.
Thủ môn quê Hưng Yên hào hứng lần đầu tham gia 'Mái ấm gia đình Việt'Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Thủ môn Nguyễn Đình Triệu và nhiều nghệ sĩ Việt lần đầu tham gia Mái ấm gia đình Việt ghi hình tại Hải Phòng. Chương trình mang đến niềm vui cho trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.