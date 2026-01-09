Mới nhất
Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi

Thứ sáu, 15:14 09/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Kubi - con trai Phan Hiển - Khánh Thi mới 10 tuổi nhưng đã có chiều cao vượt trội khiến bố "giật mình".

Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi - Ảnh 2.

Phan Hiển trên trang cá nhân đã cảm thán rằng anh 'giật mình' khi thấy con trai cả 10 tuổi - bé Kubi đã cao lớn gần bằng bố. Khánh Thi nhận xét Kubi giống bố từ ngoại hình đến năng khiếu và niềm đam mê với dance sport. Nhìn chồng và con trai bên nhau, cô thấy giống hai anh em.

Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi - Ảnh 3.

Cách đây 3 tháng trong một giải đấu dance sport, Khánh Thi đã tự hào về con trai khi giành được 8 huy chương. "Chắc mẹ cháu tuyển “dâu “ từ bây giờ. Kubi 10 tuổi cao 1m56. Tính cách: Thích giao lưu, thân thiện, yêu nhảy múa và siêu thích ăn uống, ăn bất chấp và uống sữa không ngừng nghỉ. Kỉ niệm đợt ra Hà Nội thi giải Vô địch quốc gia, ông ẵm 8 huy chương vàng cùng bạn nhảy Linh San nội dung thuộc Cup toàn quốc hạng tuổi thiếu nhi", Khánh Thi chia sẻ.

Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi - Ảnh 4.

Trước đó trong sinh nhật 10 tuổi của con trai, Khánh Thi cũng bày tỏ sự tự hào về con trai. "Nay con tròn 10 tuổi rồi, ba mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh, ngoan, biết yêu thương ông bà, ba mẹ và mọi người trong gia đình. Và luôn học tập chăm ngoan, biết giúp đỡ bạn bè và kính trọng thầy cô giáo nha. Riêng với ba mẹ, con thích chọn cho mình theo nghệ thuật, thể thao hay bất cứ điều gì ba mẹ sẽ luôn tôn trọng suy nghĩ của con", Khánh Thi nhắn gửi con trai.

Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi - Ảnh 5.

Dù mới 10 tuổi nhưng con trai Phan Hiển - Khánh Thi đã thể hiện tố chất là một VĐV dance sport chuyên nghiệp.

Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi - Ảnh 6.

Ngoài các cuộc thi đấu trong nước, Kubi cũng thường theo bố mẹ ra nước ngoài tranh giải.

Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi - Ảnh 7.

Con trai Phan Hiển ngay khi còn nhỏ đã rất thích nhảy múa. Nếu ai theo hành trình "cây đời" của cậu bé sẽ thấy rõ nhiệt huyết không phải dạng vừa của Kubi dành cho dance sport.

Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi - Ảnh 8.

Theo Khánh Thi chia sẻ, Kubi không được bố mẹ dạy khiêu vũ. Cô và ông xã Phan Hiển đều né tránh việc dạy con, phần vì quá bận, phần vì không muốn gây áp lực cho con. Dù vậy, bé vẫn thể hiện tài năng khiêu vũ vượt trội.

Phan Hiển 'giật mình' vì sự cao lớn của con trai 10 tuổi - Ảnh 9.

Ngoài tố chất, Kubi còn là cậu bé chăm chỉ mài rũa tài năng trên sân tập, nhờ vậy ngoài 8 huy chương vô địch quốc gia, Kubi còn hai năm liền vô địch dance sport thế giới lứa tuổi thiếu nhi, một thành tích rất đáng tự hào của thể thao Việt Nam.

Ảnh: FBNV

