Chương trình thay thế 'Táo Quân' trong đêm Giao thừa Tết 2026 có gì đặc biệt?

Thứ bảy, 10:22 10/01/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân" sẽ không có trong Giao thừa năm nay, thay vào đó là "Quảng trường mùa xuân".

Chương trình "Gặp nhau cuối năm" được khán giả gọi với cái tên thân thuộc là "Táo Quân", đây là chương trình thường niên, được VTV thực hiện vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi để khán giả nhìn lại các sự kiện, những điều đã trải qua trong một năm và hướng đến một năm mới với nhiều mong đợi và háo hức. Năm nay, sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo quân sẽ tạm nghỉ.

Thay vào khung giờ đặc biệt và quen thuộc hàng năm trong đêm Giao thừa, trong thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình mới. Ban Văn hóa - Giải trí của VTV hiện đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị.

Theo chia sẻ từ đại diện của Ban Văn hóa - Giải trí, chương trình mới có tên dự kiến là "Quảng trường mùa xuân". Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Chương trình mới thay thế Táo Quân đêm Giao thừa Tết 2026 là gì? - Ảnh 1.

Chương trình "Gặp nhau cuối năm" - "Táo Quân" được thay thế bằng chương trình đặc sắc mới.

Đáng chú ý, phần nội dung và kịch bản được giao cho MC Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Cù Trọng Xoay) - gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từng gắn bó lâu năm với mảng nội dung hài trí tuệ và cũng là một trong những người tham gia xây dựng kịch bản cho "Táo Quân" trong nhiều năm trước. Việc MC Đinh Tiến Dũng đảm nhiệm vai trò biên kịch chính cho chương trình mới cho thấy VTV vẫn đặt yếu tố chiều sâu nội dung và tính chắt lọc trong tiếng cười lên hàng đầu, dù hình thức thể hiện đã có sự thay đổi.

Phần đạo diễn tổng thể của chương trình "Quảng trường mùa xuân" được giao cho đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, gương mặt được biết đến là có nhiều kinh nghiệm với các chương trình giải trí, hài kịch và sự kiện truyền hình quy mô lớn. Sự kết hợp giữa một êkíp hiểu rõ khán giả truyền hình truyền thống và tư duy dàn dựng hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo nên nhịp điệu phù hợp cho thời khắc đặc biệt của đêm Giao thừa.

Chương trình mới thay thế Táo Quân đêm Giao thừa Tết 2026 là gì? - Ảnh 2.

MC Đinh Tiến Dũng - biên kịch chính cho Chương trình "Quảng trường mùa xuân".

Chia sẻ với báo chí, MC Đinh Tiến Dũng cho biết "Quảng trường mùa xuân" hiện vẫn trong giai đoạn sản xuất. Trên trang cá nhân, nam MC mới đây cũng có bài đăng chia sẻ về việc đang đi tìm ý tưởng cho kịch bản. Cách đây ít ngày, MC Đinh Tiến Dũng cũng gây chú ý khi rời "Ai là triệu phú" sau 5 năm gắn bó. Người thay thế anh dẫn dắt chương trình là MC Quốc Khánh.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai tráiViện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc không nên che chắn cho những lợi ích sai trái

GĐXH - Trong tập 49 phim "Lằn ranh", Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu khuyên Khắc suy nghĩ thấu đáo, không nên che chắn cho những lợi ích sai trái.

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình "Ai là triệu phú" là ai?Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?

GĐXH - MC Đinh Tiến Dũng chính thức chia tay Chương trình "Ai là triệu phú", người thay thế anh là gương mặt thân quen với khán giả VTV.


Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.

Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Tối nay, nữ ca sĩ quê Nghệ An mở hàng 'Sao check' trên VTV3

Giải trí
Nữ sinh quê Thanh Hóa thu hút tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Thanh Hóa thu hút tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí
Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bố

Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà nũng nịu bên bố

Giải trí
Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thú

Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thú

Xem - nghe - đọc

