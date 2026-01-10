Chương trình thay thế 'Táo Quân' trong đêm Giao thừa Tết 2026 có gì đặc biệt?
GĐXH - Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân" sẽ không có trong Giao thừa năm nay, thay vào đó là "Quảng trường mùa xuân".
Chương trình "Gặp nhau cuối năm" được khán giả gọi với cái tên thân thuộc là "Táo Quân", đây là chương trình thường niên, được VTV thực hiện vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi để khán giả nhìn lại các sự kiện, những điều đã trải qua trong một năm và hướng đến một năm mới với nhiều mong đợi và háo hức. Năm nay, sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo quân sẽ tạm nghỉ.
Thay vào khung giờ đặc biệt và quen thuộc hàng năm trong đêm Giao thừa, trong thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình mới. Ban Văn hóa - Giải trí của VTV hiện đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị.
Theo chia sẻ từ đại diện của Ban Văn hóa - Giải trí, chương trình mới có tên dự kiến là "Quảng trường mùa xuân". Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.
Đáng chú ý, phần nội dung và kịch bản được giao cho MC Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Cù Trọng Xoay) - gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từng gắn bó lâu năm với mảng nội dung hài trí tuệ và cũng là một trong những người tham gia xây dựng kịch bản cho "Táo Quân" trong nhiều năm trước. Việc MC Đinh Tiến Dũng đảm nhiệm vai trò biên kịch chính cho chương trình mới cho thấy VTV vẫn đặt yếu tố chiều sâu nội dung và tính chắt lọc trong tiếng cười lên hàng đầu, dù hình thức thể hiện đã có sự thay đổi.
Phần đạo diễn tổng thể của chương trình "Quảng trường mùa xuân" được giao cho đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, gương mặt được biết đến là có nhiều kinh nghiệm với các chương trình giải trí, hài kịch và sự kiện truyền hình quy mô lớn. Sự kết hợp giữa một êkíp hiểu rõ khán giả truyền hình truyền thống và tư duy dàn dựng hiện đại được kỳ vọng sẽ tạo nên nhịp điệu phù hợp cho thời khắc đặc biệt của đêm Giao thừa.
Chia sẻ với báo chí, MC Đinh Tiến Dũng cho biết "Quảng trường mùa xuân" hiện vẫn trong giai đoạn sản xuất. Trên trang cá nhân, nam MC mới đây cũng có bài đăng chia sẻ về việc đang đi tìm ý tưởng cho kịch bản. Cách đây ít ngày, MC Đinh Tiến Dũng cũng gây chú ý khi rời "Ai là triệu phú" sau 5 năm gắn bó. Người thay thế anh dẫn dắt chương trình là MC Quốc Khánh.
