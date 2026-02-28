Bản tin 'SAO 24H' phát sóng giờ vàng VTV3 mỗi ngày có gì hấp dẫn?

Đời sống của người nổi tiếng, các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên… luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trong bối cảnh thông tin lan tỏa nhanh chóng trên đa nền tảng, khán giả càng cần một nguồn tin chính thống, chọn lọc, cập nhật liên tục và có chiều sâu. Nắm bắt nhu cầu đó, VTV ra mắt bản tin "SAO 24H" trên sóng VTV3 - một chương trình cập nhật toàn cảnh đời sống giải trí trong nước và quốc tế, phát sóng vào 19h55 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 01/03.

Tiết tấu nhanh, hình ảnh trẻ trung và cách thể hiện gần gũi, "SAO 24H" phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả hiện đại. Với tinh thần cập nhật - chính xác - hấp dẫn, "SAO 24H" hứa hẹn trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tối của khán giả yêu thích lĩnh vực giải trí, đồng hành cùng nhịp đập sôi động của showbiz Việt và thế giới.

“SAO 24H" lên sóng 19h55 hàng ngày trên VTV3 bắt đầu từ 1/3/2026. Ảnh VTV

Không chỉ là một bản tin tổng hợp, "SAO 24H" mang đến các tiểu mục sáng tạo, chuyên biệt đáp ứng sự quan tâm của khán giả trẻ. Có thể kể tới các tiểu mục:

- Tân binh sáng giá: "SAO 24H" giới thiệu những nghệ sĩ trẻ, nhân tố tiềm năng đang tạo dấu ấn trong âm nhạc, điện ảnh, thời trang và các lĩnh vực nghệ thuật. Đây là không gian để những “tân binh” được nhìn nhận nghiêm túc và đến gần hơn với công chúng.

- Một phút nói thật: Khoảnh khắc ngắn nhưng giàu cảm xúc, nơi nghệ sĩ trực tiếp chia sẻ suy nghĩ chân thành về một vấn đề đang được quan tâm. Không kịch bản dài dòng - chỉ là tiếng nói thật trong 60 giây.

Nghệ sĩ trực tiếp chia sẻ suy nghĩ chân thành về một vấn đề đang được quan tâm. Ảnh VTV

- Kết nối Fandom: Chuyên mục ghi nhận những hoạt động ý nghĩa của fandom, đồng thời tạo cầu nối để nghệ sĩ gửi lời tri ân tới những người luôn đồng hành phía sau ánh đèn sân khấu.

- Đằng sau ống kính: Khám phá hậu trường các sản phẩm giải trí như phim điện ảnh, series truyền hình, MV ca nhạc, show diễn…, cùng những câu chuyện nghề, góc nhìn sáng tạo và những chi tiết thú vị ít người biết tới.

Bên cạnh các tiểu mục riêng biệt, "SAO 24H" vẫn đảm bảo vai trò là bản tin cập nhật nhanh và chính thống về: Tin tức điện ảnh, âm nhạc, truyền hình; Sự kiện, thảm đỏ, lễ trao giải; Xu hướng nổi bật trên nền tảng số; Những vấn đề đang được công chúng quan tâm.

