Trung tá Minh Kiên khổ tâm trước tin đồn cán bộ bắt tay với ngân hàng để lừa đảo

Trong tập 16 "Không giới hạn" đã được phát sóng, Trung tá Minh Kiên đã gửi quà hỏi thăm các anh em trong đội dân quân tự vệ. Số quà này được gửi về thông qua lãnh đạo đơn vị nhưng Lợi lại có ý từ chối. Thấy vậy, lãnh đạo đơn vị đã trách cứ thẳng thắn, đồng thời cũng chia sẻ việc Minh Kiên dành nhiều tình cảm cho địa phương này.



Ngày hôm sau, Phúc đã nộp đơn xin nghỉ tham gia đội dân quân. Vì không dám tới gặp trực tiếp nên anh gửi đơn thông qua một thành viên trong đội. Cùng lúc đó, Lợi cũng nhận được đơn xin nghỉ của một thành viên khác. Anh đã ngay lập tức chạy về đơn vị để tìm hiểu tình hình.

Tuy nhiên, ở ngoài cổng đơn vị, Lợi nhìn thấy nhiều người dân tìm đến đòi cán bộ phải trả tiền cho mình. Dù lãnh đạo đơn vị đã giải thích rõ ràng rằng ngân hàng không liên quan tới vụ việc lừa đảo song người dân vẫn không tin. Điều đó khiến những cán bộ như Minh Kiên hay Lợi đều cảm thấy khó chịu nhưng lại không thể mở lời giải thích.

Một số anh em trong đội nộp đơn xin nghỉ khiến Lợi rất buồn. Ảnh VTV

Lợi buồn bực trở về nhà để gặp bà Thoa xin lại số tiền đã gửi cho mẹ. Anh muốn có một khoản tiền giúp đỡ Phúc xây nhà. Số tiền 100 triệu đồng này vốn được anh gửi để cho bà Thoa dưỡng già nhưng nay lại phải chi mất nên Lợi rất khổ tâm. Anh khó chịu vì đến tuổi này rồi vẫn chưa thể chăm sóc mẹ.

Không chỉ Lợi, nhiều thành viên khác trong đội, thậm chí cả Minh Kiên và Khánh Linh cũng góp tiền lại giúp đỡ Phúc. Lợi đã chuyển khoản cho người anh em 150 triệu đồng nhưng ngay lập tức sau đó, Phúc đã chuyển lại số tiền này.

Phúc đã từ chối sự giúp đỡ của Lợi và mọi người bằng cách chuyển khoản trả lại tiền. Ảnh VTV

Lợi đã đến tận nhà để gặp Phúc trò chuyện. Thấy Lợi đến, Yến chẳng ngần ngại thể hiện thái độ khó chịu ra mặt. Lợi hiểu rằng vì mất toàn bộ số tiền tích góp được trong 10 năm nên Yến đang rất khó giữ được bình tĩnh. Anh khuyên Phúc phải chăm sóc, nhường nhịn và không được to tiếng với vợ.

Còn với Yến, Lợi cũng thẳng thắn hỏi cô về chuyện cô bắt chồng tuyệt giao với mình. Tuy ngoài miệng nói rằng mình không có ý đó nhưng Yến lại thể hiện sự bực bội rõ ràng.

Yến vẫn giữ thái độ tức giận vì chuyện Lợi từ chối giúp đỡ lấy lại tiền bị lừa. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, vì mất tiền nên nhiều người dân đã oán trách lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ. Có người còn tung tin bộ đội bắt tay với ngân hàng lấy tiền của dân. Điều đó khiến Minh Kiên rất khổ tâm.

Không chỉ vậy, anh còn bị một số người dân thể hiện thái độ không tốt. Khi anh muốn giúp một cô gái đẩy xe, Minh Kiên bị mẹ của cô gái nói những lời xúc phạm. Ngay lập tức, bà Thoa đã bảo vệ hai người con trai của mình. Bà xông lên đấm đá, chửi bới người xúc phạm Minh Kiên và Lợi. May mắn là Minh Kiên có mặt ở đó ngăn cản bà Thoa.

Bà Thoa bảo vệ Minh Kiên và Lợi trong sự nghi ngờ thiếu căn cứ của người khác. Ảnh VTV

Nghe tin mẹ đánh nhau với người khác, Lợi tức tốc chạy về nhà. Vừa vào nhà, anh đã nổi giận vì nghĩ có người đánh mẹ mình. Khi biết mẹ không bị thương, anh đã thở phào nhẹ nhõm. Qua việc này Lợi cũng thay đổi nhiều suy nghĩ về Trung tá Minh Kiên.

