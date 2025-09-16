Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao?
GĐXH - Suti - con gái cả nhà Thúy Hạnh - Minh Khang đã sang Milan (Ý) du học và đang dần ổn định cuộc sống.
Các cựu binh Quảng Trị bối rối khi người trẻ đặt câu hỏi: ‘Sao hi sinh nhiều mà vẫn cố giữ Thành cổ'?Giải trí - 25 phút trước
GĐXH - Câu hỏi bị coi là "ấu trĩ" nhưng thực chất lại là thắc mắc của nhiều người trẻ khi xem Mưa đỏ cũng như tìm hiểu về lịch sử, với thương vong trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị quá lớn và quá khốc liệt.
Tiểu thuyết 'Chuyện của mặt trời' gây ám ảnh với số phận những phụ nữ bị bán ra nước ngoàiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Tiểu thuyết "Chuyện của mặt trời" gây ám ảnh với số phận những người phụ nữ nông thôn bị lừa bán, nhưng vẫn thắp lên ánh sáng của niềm tin và hy vọng...
MC Thùy Linh mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hônGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - MC Thùy Linh vừa tiết lộ tin vui mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn với Phùng Đức Hiếu. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và bạn bè trong ngành giải trí.
Choáng ngợp khi Lê Khánh, Hoa hậu Như Vân đeo trang sức có giá 'bằng mấy căn nhà'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Lê Khánh, Hoa hậu Như Vân đã khiến fan sốc và choáng ngợp khi đầu tư cho phục trang là những bộ trang sức có giá trị khổng lồ.
Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ái Băng trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model 2025" gây bất ngờ với giám khảo và khán giả khi xin rời khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân.
Ảnh hiếm hoi của con trai Hoa hậu Ngọc HânGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Ngọc Hân gây bất ngờ khi cho biết đã sinh con trai đầu lòng vào ngày 28/8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam.
Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Tính đến thời điểm 10h ngày 18/9, "Mưa đỏ" đạt hơn 668 tỷ đồng doanh thu bán vé, trong khi đó "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" chỉ thu hơn 140 triệu đồng sau một tuần ra rạp.
Hứa Vĩ Văn- từ bác sĩ 'Mưa đỏ' đến nhà báo bí ẩn đầy gai gócGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Sau vai bác sĩ Lê trong phim ‘Mưa đỏ’, Hứa Vĩ Văn chuẩn bị tái ngộ khán giả vào cuối tháng 9 này qua phim kinh dị, trong hình tượng nhà báo đầy bí ẩn.
Trúc Lam đau khổ tột cùng vì chồng vắng mặt lúc vợ cần nhấtXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 18 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam không thể chấp nhận việc chồng vắng mặt khi cô phải làm thủ thuật bỏ thai lưu.
Cựu binh Quảng Trị khoá facebook, cuộc sống đảo lộn sau bài viết gây tranh cãi 'Không trận đánh nào diễn ra trong Thành cổ như Mưa đỏ'Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Sau bài viết "Không trận đánh nào diễn ra trong Thành cổ như Mưa đỏ", cựu binh Quảng Trị Trịnh Hoà Bình cho biết, ông gặp nhiều phiền toái và bị các tài khoản ảo "tấn công".
Chân dung con dâu tài sắc của NSND Khải HưngGiải trí
GĐXH - MC Đan Lê là vợ đạo diễn Khải Anh và là con dâu của NSND Khải Hưng, cô không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà còn tài năng ở vai trò MC, diễn viên và ca sĩ.