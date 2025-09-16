Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao?

Thứ ba, 13:30 16/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Suti - con gái cả nhà Thúy Hạnh - Minh Khang đã sang Milan (Ý) du học và đang dần ổn định cuộc sống.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 1.Con gái đi Ý du học, Thúy Hạnh nhắn gửi: 'Ráng học giỏi, sau này về mở công ty tuyển cả nhà vô làm'

GĐXH - Siêu mẫu Thúy Hạnh mới đây đã chia sẻ hình ảnh con gái cả đi du học Ý. Cô còn nhắn gửi con gái những dòng dễ thương và nhiều tình cảm xúc động.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 2.

Con gái Thúy Hạnh, Suti đã ở thành phố Milan (Ý) du học, hiện cô được mẹ tháp tùng và hoàn thành "hòm hòm" việc nhập học.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, Thúy Hạnh chia sẻ: "Công cuộc đi theo hộ tống đại tiểu thư đi học đến hôm nay đã tạm ổn, qua được tuần đầu hai mẹ con ngược xuôi lo làm thủ tục giấy tờ và sắp xếp ổn định chỗ ở… Chờ đến ngày nàng chính thức nhập học trở thành cô sinh viên năm 1 là “chị mẹ” yên tâm tự đi lang thang khám phá thêm Milan rồi".

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 4.

Được biết, Suti - con gái Thúy Hạnh du học tại một trường đào tạo về nghệ thuật và thiết kế. Trường học mang tên NABA - Nuova Accademia di Belle Arti.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 5.

Để đi theo con gái, Thúy Hạnh phải tạm dừng công việc ở Việt Nam trong vòng 1 tháng. Cô không muốn con gái ở xứ người bơ vơ và lạc lõng. Thúy Hạnh cho biết đã thuê xong nhà cho con gái, được biết phòng trọ cách trường 2km, con gái Thúy Hạnh có thể đi bộ hoặc chọn các phương tiện giao thông công cộng.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 6.

Thúy Hạnh cũng tâm sự ở Milan (Ý), cuộc sống có chi phí rất đắt đỏ. Chi phí thuê phòng ở Milan dao động 400 - 800 Euro/tháng (10-20 triệu đồng) nếu ở ghép. Với căn hộ riêng, giá cao hơn, khoảng 20-35 triệu đồng tùy vị trí, diện tích, độ mới. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí, con gái Thúy Hạnh phải tự nấu nướng, cô cũng được mẹ dạy dỗ và làm quen với việc bếp núc trong nhiều tháng qua.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 7.

Trước đó, Suti được cả gia đình tiễn đi Ý trong niềm vui và hy vọng.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 8.

Suti được bố mẹ kỳ vọng sẽ học tốt và theo đuổi được giấc mơ làm nhà thiết kế của mình.

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 9.

Thúy Hạnh còn nhắn gửi con gái: "Thôi thì ráng học giỏi, sau này về mở công ty tuyển cả nhà vô làm là được rồi con nhé".

Ảnh: FBNV

Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao? - Ảnh 10.Con gái siêu mẫu Thúy Hạnh xinh như thế nào mà được ví đẹp như Kim Ji Won?

GĐXH - Suti - con gái Thúy Hạnh mới đây xuất hiện cùng mẹ trong một sự kiện đã thu hút khán giả bởi nhan sắc xinh đẹp. Nhiều người còn nhận xét, cô có góc nghiêng giống mỹ nhân "Queen of tears" - Kim Ji Won.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Các cựu binh Quảng Trị bối rối khi người trẻ đặt câu hỏi: ‘Sao hi sinh nhiều mà vẫn cố giữ Thành cổ'?

Các cựu binh Quảng Trị bối rối khi người trẻ đặt câu hỏi: ‘Sao hi sinh nhiều mà vẫn cố giữ Thành cổ'?

Giải trí - 25 phút trước

GĐXH - Câu hỏi bị coi là "ấu trĩ" nhưng thực chất lại là thắc mắc của nhiều người trẻ khi xem Mưa đỏ cũng như tìm hiểu về lịch sử, với thương vong trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị quá lớn và quá khốc liệt.

Tiểu thuyết 'Chuyện của mặt trời' gây ám ảnh với số phận những phụ nữ bị bán ra nước ngoài

Tiểu thuyết 'Chuyện của mặt trời' gây ám ảnh với số phận những phụ nữ bị bán ra nước ngoài

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Tiểu thuyết "Chuyện của mặt trời" gây ám ảnh với số phận những người phụ nữ nông thôn bị lừa bán, nhưng vẫn thắp lên ánh sáng của niềm tin và hy vọng...

MC Thùy Linh mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn

MC Thùy Linh mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - MC Thùy Linh vừa tiết lộ tin vui mang thai con đầu lòng sau 5 năm kết hôn với Phùng Đức Hiếu. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc từ đồng nghiệp và bạn bè trong ngành giải trí.

Choáng ngợp khi Lê Khánh, Hoa hậu Như Vân đeo trang sức có giá 'bằng mấy căn nhà'

Choáng ngợp khi Lê Khánh, Hoa hậu Như Vân đeo trang sức có giá 'bằng mấy căn nhà'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Khánh, Hoa hậu Như Vân đã khiến fan sốc và choáng ngợp khi đầu tư cho phục trang là những bộ trang sức có giá trị khổng lồ.

Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ái Băng trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model 2025" gây bất ngờ với giám khảo và khán giả khi xin rời khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân.

Ảnh hiếm hoi của con trai Hoa hậu Ngọc Hân

Ảnh hiếm hoi của con trai Hoa hậu Ngọc Hân

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Ngọc Hân gây bất ngờ khi cho biết đã sinh con trai đầu lòng vào ngày 28/8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam.

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Tính đến thời điểm 10h ngày 18/9, "Mưa đỏ" đạt hơn 668 tỷ đồng doanh thu bán vé, trong khi đó "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" chỉ thu hơn 140 triệu đồng sau một tuần ra rạp.

Hứa Vĩ Văn- từ bác sĩ 'Mưa đỏ' đến nhà báo bí ẩn đầy gai góc

Hứa Vĩ Văn- từ bác sĩ 'Mưa đỏ' đến nhà báo bí ẩn đầy gai góc

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau vai bác sĩ Lê trong phim ‘Mưa đỏ’, Hứa Vĩ Văn chuẩn bị tái ngộ khán giả vào cuối tháng 9 này qua phim kinh dị, trong hình tượng nhà báo đầy bí ẩn.

Trúc Lam đau khổ tột cùng vì chồng vắng mặt lúc vợ cần nhất

Trúc Lam đau khổ tột cùng vì chồng vắng mặt lúc vợ cần nhất

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 18 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam không thể chấp nhận việc chồng vắng mặt khi cô phải làm thủ thuật bỏ thai lưu.

Cựu binh Quảng Trị khoá facebook, cuộc sống đảo lộn sau bài viết gây tranh cãi 'Không trận đánh nào diễn ra trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Cựu binh Quảng Trị khoá facebook, cuộc sống đảo lộn sau bài viết gây tranh cãi 'Không trận đánh nào diễn ra trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Sau bài viết "Không trận đánh nào diễn ra trong Thành cổ như Mưa đỏ", cựu binh Quảng Trị Trịnh Hoà Bình cho biết, ông gặp nhiều phiền toái và bị các tài khoản ảo "tấn công".

Xem nhiều

Chân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng

Chân dung con dâu tài sắc của NSND Khải Hưng

Giải trí

GĐXH - MC Đan Lê là vợ đạo diễn Khải Anh và là con dâu của NSND Khải Hưng, cô không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà còn tài năng ở vai trò MC, diễn viên và ca sĩ.

Tối nay, Tùng Dương, Hòa Minzy và Hồ Ngọc Hà biểu diễn tại chương trình 'Lời tri ân - Dòng sông Hoa Lửa'

Tối nay, Tùng Dương, Hòa Minzy và Hồ Ngọc Hà biểu diễn tại chương trình 'Lời tri ân - Dòng sông Hoa Lửa'

Giải trí
Cô gái sinh năm 2000 quê Hà Tĩnh được NSND Quang Thọ khen vừa hát hay, vừa diễn như 'tài tử'

Cô gái sinh năm 2000 quê Hà Tĩnh được NSND Quang Thọ khen vừa hát hay, vừa diễn như 'tài tử'

Giải trí
Cựu binh Quảng Trị khoá facebook, cuộc sống đảo lộn sau bài viết gây tranh cãi 'Không trận đánh nào diễn ra trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Cựu binh Quảng Trị khoá facebook, cuộc sống đảo lộn sau bài viết gây tranh cãi 'Không trận đánh nào diễn ra trong Thành cổ như Mưa đỏ'

Giải trí
Ảnh hiếm hoi của con trai Hoa hậu Ngọc Hân

Ảnh hiếm hoi của con trai Hoa hậu Ngọc Hân

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top