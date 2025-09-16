Con gái Thúy Hạnh đi Ý du học có cuộc sống ra sao?

Thúy Hạnh cũng tâm sự ở Milan (Ý), cuộc sống có chi phí rất đắt đỏ. Chi phí thuê phòng ở Milan dao động 400 - 800 Euro/tháng (10-20 triệu đồng) nếu ở ghép. Với căn hộ riêng, giá cao hơn, khoảng 20-35 triệu đồng tùy vị trí, diện tích, độ mới. Ngoài ra, để tiết kiệm chi phí, con gái Thúy Hạnh phải tự nấu nướng, cô cũng được mẹ dạy dỗ và làm quen với việc bếp núc trong nhiều tháng qua.