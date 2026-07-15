Con trai Minh Hằng gây chú ý khi cùng mẹ vi vu trời Tây

Kể từ khi sinh con trai đầu lòng vào năm 2023, Minh Hằng ưu tiên sắp xếp lịch trình để có nhiều thời gian bên chồng và con, thường xuyên đưa bé đi du lịch trong và ngoài nước. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét bé Mỡ ngày càng cứng cáp, dạn dĩ trước ống kính và được thừa hưởng nhiều nét giống cả bố lẫn mẹ.