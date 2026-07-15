Con trai Minh Hằng gây chú ý khi cùng mẹ vi vu trời Tây

Thứ tư, 15:59 15/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Minh Hằng cùng chồng và con trai trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời ở Australia. Bé Mỡ gây chú ý với phong cách thời trang đáng yêu trong chuyến xuất ngoại cùng bố mẹ.

Minh Hằng và con trai khám phá Australia: Kỳ nghỉ tuyệt vời tại xứ sở chuột túi - Ảnh 1.

Sau một tuần dạo chơi ở nhiều resort ven biển của Việt Nam, mới đây, Minh Hằng cùng chồng con sang Australia thay đổi không khí. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ liên tục chia sẻ những khoảnh khắc cả nhà dạo phố, ngắm cảnh và tận hưởng không khí lạnh đặc trưng của xứ sở chuột túi.

Minh Hằng và con trai khám phá Australia: Kỳ nghỉ tuyệt vời tại xứ sở chuột túi - Ảnh 2.

Minh Hằng cho biết, những chuyến đi liên tiếp trong dịp hè là cơ hội để cả gia đình gắn kết, đồng thời tạo thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho con trai trong những năm đầu đời. Con trai Minh Hằng - bé Mỡ 3 tuổi, gây chú ý với vẻ ngoài kháu khỉnh khi diện áo khoác ấm cùng mẹ trải nghiệm đường phố Úc. 

Minh Hằng và con trai khám phá Australia: Kỳ nghỉ tuyệt vời tại xứ sở chuột túi - Ảnh 3.

Cậu bé Mỡ 3 tuổi đáng yêu khi được mẹ lên đồ hoodie trùm đầu trong tiết trời xứ lạnh. Nhóc tỳ nhà Minh Hằng tỏ ra thích thú khi được bố mẹ đưa đi khám phá thiên nhiên Australia.

Minh Hằng và con trai khám phá Australia: Kỳ nghỉ tuyệt vời tại xứ sở chuột túi - Ảnh 4.

Doanh nhân Quốc Bảo thường hỗ trợ bà xã trông và chơi đùa cùng con. Chồng Minh Hằng từng ngại ngần khi xuất hiện trong những bức hình trên mạng xã hội của vợ. Tuy nhiên gần đây, anh dần cởi mở và để vợ thoải mái chụp hình.

Minh Hằng và con trai khám phá Australia: Kỳ nghỉ tuyệt vời tại xứ sở chuột túi - Ảnh 5.

Minh Hằng cùng bé Mỡ choáng ngợp trước cảnh quan đẹp mắt của cầu cảng Sydney Harbour.

Minh Hằng và con trai khám phá Australia: Kỳ nghỉ tuyệt vời tại xứ sở chuột túi - Ảnh 6.

Xuất hiện tại trời Tây, Minh Hằng lựa chọn phong cách thời trang mùa đông tối giản nhưng thanh lịch. 

Minh Hằng và con trai khám phá Australia: Kỳ nghỉ tuyệt vời tại xứ sở chuột túi - Ảnh 7.

Người đẹp nói cô muốn tranh thủ thời gian nghỉ hè để cùng gia đình vi vu nhiều nơi, sau thời gian chăm chỉ 'cày cuốc'.

Minh Hằng và con trai khám phá Australia: Kỳ nghỉ tuyệt vời tại xứ sở chuột túi - Ảnh 8.

Người đẹp được ông xã ghi lại nhiều khoảnh khắc bên Nhà hát Opera Sydney.

Minh Hằng và con trai khám phá Australia: Kỳ nghỉ tuyệt vời tại xứ sở chuột túi - Ảnh 9.

Kể từ khi sinh con trai đầu lòng vào năm 2023, Minh Hằng ưu tiên sắp xếp lịch trình để có nhiều thời gian bên chồng và con, thường xuyên đưa bé đi du lịch trong và ngoài nước. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét bé Mỡ ngày càng cứng cáp, dạn dĩ trước ống kính và được thừa hưởng nhiều nét giống cả bố lẫn mẹ.

 

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